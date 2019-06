GRENOBLE (dpa) - Endlich Klarheit: Die DFB-Frauen spielen am Samstag im Achtelfinale gegen Nigeria. Davor steht am Freitag der erste spielfreie Tag bei der Weltmeisterschaft in Frankreich an.

Weniger als zwei Tage Zeit hat das DFB-Frauennationalteam für die Vorbereitung auf das Achtelfinale gegen Nigeria. Erst am späten Donnerstagabend fiel die Entscheidung, dass die Afrikanerinnen der Gegner sind. Bereits am Samstag (17.30 Uhr/ARD und DAZN) findet die Partie in Grenoble statt.

«Wir wissen, dass da ein Brocken auf uns zu kommt», sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Speziell im letzten Spiel gegen Frankreich habe die Mannschaft gezeigt, wozu sie in der Lage sei. Afrikanische Teams seien immer schwer zu bespielen. «Aber wir wollen auf uns gucken, wollen den nächsten Schritt machen.»

Nach dem Spiel der Deutschen gegen Nigeria gibt es folgende weitere Begegnungen in der Runde der letzten 16: Norwegen gegen Australien, England gegen Kamerun, Frankreich gegen Brasilien, Spanien gegen die USA, Schweden gegen Kanada, Italien gegen China und Niederlande gegen Japan.

Am Freitag steht der erste komplett spielfreie Tag seit dem Beginn des Turniers an. Bundestrainerin Voss-Tecklenburg und Angreiferin Lea Schüller stellen sich am Nachmittag (16 Uhr) der Presse. Anschließend besichtigt die Mannschaft das Stadion in Grenoble. Um 17.15 Uhr steht dann das Abschlusstraining an.