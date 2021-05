Das bringt der Freitag

G20-Staaten beraten über Strategien im Kampf gegen Gesundheitskrisen

ROM: Die Staats- und Regierungschef der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) wollen am Freitag (12.00 Uhr) darüber beraten, wie sich weltweite Gesundheitskrisen künftig verhindern lassen. Am Ende des digitalen Welt-Gesundheitsgipfels sollen in einer «Erklärung von Rom» Grundsätze dafür festgehalten werden. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will persönlich für das Treffen anreisen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich anlässlich des Gipfels am frühen Abend in Berlin äußern.

Bundestag will Bildung von Betriebsräten erleichtern

BERLIN: In seiner letzten Sitzung in dieser Woche will der Bundestag an diesem Freitag noch einmal einige Beschlüsse für Beschäftigte und Verbraucher auf den Weg bringen (9 Uhr). So will die Koalition ein Gesetz zur Modernisierung von Betriebsräten beschließen. Um den Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Gründung eines Betriebsrats zu verbessern, soll der Kündigungsschutz verbessert werden.

Urteilsverkündung im Prozess um Messerattacke von Dresden

DRESDEN: Im Prozess um den tödlichen Angriff auf zwei Touristen im Herbst 2020 in Dresden will der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts am Freitag (10.00 Uhr) das Urteil verkünden. Ein Syrer ist wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Der 21-Jährige soll die Männer aus Nordrhein-Westfalen wegen seiner radikal-islamistischen Gesinnung am 4. Oktober 2020 von hinten niedergestochen haben. Ein 55-Jähriger starb, sein Lebenspartner überlebte nur knapp.

Gericht in Türkei rollt Gezi-Prozess neu auf

ISTANBUL: Knapp acht Jahre nach den regierungskritischen Gezi-Protesten in der Türkei rollt ein Gericht am Freitag in Istanbul ein umstrittenes Verfahren zu den Ereignissen wieder auf. Den insgesamt 16 Angeklagten, die vorher teilweise bereits freigesprochen wurden, wird unter anderem vorgeworfen, einen Umsturzversuch unternommen zu haben. In dem Prozess ist auch der seit über dreieinhalb Jahren inhaftierte Kulturförderer Osman Kavala angeklagt, der zudem der Spionage beschuldigt wird. Kritiker werten die Neuaufnahme des Verfahrens als rein politisch motiviert.

US-Präsident Biden empfängt südkoreanischen Kollegen Moon

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden empfängt Südkoreas Staatschef Moon Jae In zu Gesprächen über den Ausbau der bilateralen Beziehungen und den weiteren Umgang mit dem kommunistischen Nordkorea. Das Treffen am Freitag ist wegen der Corona-Pandemie erst der zweite Besuch eines ausländischen Staats- oder Regierungschefs im Weißen Haus seit Bidens Amtsantritt Ende Januar. Im April hatte Biden Japans Ministerpräsidenten Yoshihide Suga empfangen.

Deutschlands größter Freizeitpark öffnet wieder für Besucher

RUST: Als einer der ersten großen Freizeitparks Deutschlands öffnet der Europa-Park in Baden-Württemberg wieder seine Pforten für Besucher. Am Freitag empfängt der Park in Rust nach Monaten der Corona-Zwangspause wieder Besucher - im Rahmen eines vom Land genehmigten Modellprojekts. Los geht es mit reduzierter Gästezahl, in den kommenden Tagen soll der Zutritt dann zunächst für 10.000 Menschen möglich sein. Es gelten strenge Hygieneauflagen.

Prozess um Mord im Altenheim geht zu Ende

MÜNCHEN/SCHLIERSEE: Am Landgericht München II geht am Freitag (9.30 Uhr) der Prozess gegen einen Alzheimer-Patienten zu Ende, der eine Mitbewohnerin in einem Altenheim vergewaltigt und ermordet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 88 Jahre alten Mann vor, brutal über eine ebenfalls an einer Demenz erkrankte Mitbewohnerin in der Seniorenresidenz Schliersee hergefallen zu sein.

Jazzfestival Moers beginnt - vier Konzerte live im Park

MOERS: Mit einer Mischung aus digitaler Übertragung und Liveevents beginnt am Freitag (16.30 Uhr) das renommierte Moerser Jazz-Festival. 36 Band- oder Einzel-Act-Auftritte mit mehr als 200 Musikerinnen und Musikern sind bis Montag geplant. Dank gesunkener Corona-Inzidenzwerte seien vier Publikumskonzerte mit jeweils maximal 500 Zuhörern unter freiem Himmel im Moerser Freizeitpark möglich, hatten die Veranstalter mitgeteilt.

Start der Salzburger Pfingstfestspiele mit Händel und Cecilia Bartoli

SALZBURG: Als eines der ersten europäischen Musikfestspiele starten die Salzburger Pfingstfestspiele am Freitag in eine zumindest künstlerisch fast normale Saison. Allerdings gelten in diesem Jahr infolge der andauernden Corona-Pandemie schärfere Gesundheitsbestimmungen als noch beim Salzburger Sommerfestival 2020. Ohne Nachweis einer Impfung, eines negativen Tests oder überstandener Corona-Infektion geht beim Einlass in eine der Spielstätten im Salzburger Festspielbezirk nichts.

FIFA-Kongress tagt online - WM-Frage wird eingebracht

ZÜRICH: Der Kongress des Fußball-Weltverbandes FIFA beschäftigt sich an diesem Freitag (ab 15.00 Uhr) auch mit der Frage, ob die Weltmeisterschaften künftig alle zwei Jahre ausgerichtet werden könnten. Der saudi-arabische Verband will einen Vorschlag zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie einbringen, wie aus der Tagesordnung der Vollversammlung hervorgeht. Bislang findet die WM im Vier-Jahres-Rhythmus statt - die nächste Endrunde wird Ende 2022 von Katar ausgerichtet. Erwartet wird außerdem, dass sich FIFA-Präsidenten Gianni Infantino zum Super-League-Eklat im europäischen Fußball äußert.

Eishockey-WM startet mit deutschem Gruppenspiel gegen Italien

RIGA: In Riga beginnt an diesem Freitag unter den besonderen Umständen der Coronavirus-Pandemie die Eishockey-Weltmeisterschaft. Das deutsche Team von Bundestrainer Toni Söderholm steht zum Auftakt der Gruppenspiele gegen Italien (15.15 Uhr/Sport1) vor einer Pflichtaufgabe. Der Außenseiter ist von zahlreichen Corona-Fällen betroffen und muss ohne Trainer Greg Ireland auskommen.