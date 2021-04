Das bringt der Freitag

Olaf Scholz vor «Cum-Ex»-Untersuchungsausschuss

HAMBURG: Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wird am Freitag (14.00 Uhr) vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zur «Cum-Ex»-Affäre aussagen. Der Untersuchungsausschuss soll klären, ob führende SPD-Politiker Einfluss auf die steuerliche Behandlung der in den «Cum-Ex»-Skandal verwickelten Hamburger Warburg Bank genommen haben. Der Vizekanzler, von 2011 bis 2018 Erster Bürgermeister in Hamburg, bestreitet dies. Er ist als Zeuge geladen.

Konjunktureinbruch zu Jahresbeginn - Bundesamt gibt Zahlen bekannt

WIESBADEN: Die Corona-Krise bremst die Konjunktur in Deutschland erneut aus. Volkswirte rechnen unisono damit, dass die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2021 gesunken ist. Führende Forschungsinstitute gehen von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 1,8 Prozent aus. Eine erste amtliche Schätzung gibt es an diesem Freitag (8.00 Uhr) vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden.

CDU in Thüringen entscheidet über Maaßen-Kandidatur für den Bundestag

SUHL: Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen (CDU) will sich am Freitag (18.30 Uhr) im südthüringischen Suhl zum Bundestagskandidaten wählen lassen. Eine Delegiertenversammlung von vier CDU-Kreisverbänden entscheidet über eine mögliche Kandidatur des 58-Jährigen im Wahlkreis 196. Die Personalie hatte teils für Unverständnis und Kritik gesorgt - auch in den Reihen der Union.

NRW-Landtag debattiert über Aktion #allesdichtmachen

DÜSSELDORF: Der nordrhein-westfälische Landtag setzt sich am Freitag (10 Uhr) in einer Aktuellen Stunde auf Antrag der AfD-Opposition mit dem Thema Meinungsfreiheit auseinander. Anlass ist die umstrittene Schauspieler-Aktion #allesdichtmachen.

Traditionelle Walpurgisnacht wird im Harz vor Bildschirmen gefeiert

GOSLAR/WERNIGERODE: Am Freitag wird die traditionelle Walpurgisnacht im Harz aufgrund der Coronavirus-Pandemie rein digital gefeiert. Etwas Abhilfe soll es vor den heimischen Bildschirmen geben: Am Computer können die Menschen bei einem Wissensquiz rund um die jahrhundertealte Tradition miträtseln. Das Quiz gibt es auf einer eigens eingerichteten Webseite von Harzinfo.de. 50 Gewinnerinnen und Gewinner werden ausgelost.

DEL-Finalisten gesucht: Playoff-Halbfinals werden entschieden

MANNHEIM/BERLIN: In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) werden am Freitag die Finalisten ermittelt. In den Playoff-Halbfinalserien kommt es zunächst in Berlin zum Duell der Eisbären gegen den ERC Ingolstadt (18.30 Uhr) und anschließend in Mannheim zur Partie der Adler gegen die Grizzlys Wolfsburg (20.30 Uhr/beide MagentaSport). In beiden Serien steht es nach Siegen 1:1, zum Finaleinzug sind jeweils zwei Siege notwendig.

Aus oder Ausgleich: Bayern-Basketballer motiviert in EL-Viertelfinale

MÜNCHEN: Ausgleichen oder ausscheiden? Die Basketballer des FC Bayern München stehen im Viertelfinale der Euroleague vor einem weiteren kniffligen Spiel. Im vierten Duell gegen Olimpia Mailand muss der Bundesligist an diesem Freitag (20.45 Uhr/Magentasport) gewinnen, um in der Best-of-Five-Serie zum 2:2 auszugleichen. Verliert das Team von Trainer Andrea Trinchieri dagegen, ist eine international starke Bayern-Saison zu Ende. Ein entscheidendes fünftes Spiel in dem Duell würde am Dienstag in Mailand steigen.