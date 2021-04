Das bringt der Freitag

Bundestag berät über Bundes-Lockdown

BERLIN: Der Bundestag berät an diesem Freitag in erster Lesung (9.00 Uhr) über die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes gegen die dritte Corona-Welle. Bundeseinheitlich sollen Regelungen für eine Verminderung der Kontakte getroffen werden, wenn in einem Landkreis oder einer Stadt mehr als 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen kommen. Am Donnerstag hatten 351 von 412 Kreise die Schwelle überschritten.

Deutschland, Frankreich und Ukraine beraten über Konflikt im Donbass

PARIS: Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt am Freitag an Gesprächen über die Situation in der Ostukraine teil. Gemeinsam mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj trifft sie sich am Nachmittag (15.00 Uhr) zu einer Videokonferenz, wie es aus Élyséekreisen hieß. Frankreichs grundsätzliches Ziel sei es, den Waffenstillstand aufrechtzuerhalten. Auch solle diskutiert werden, welche Fortschritte es beim Finden einer politischen Lösung des Konflikts gebe.

EU-Minister erörtern Corona-Aufbauhilfen

BRÜSSEL: Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise beschäftigt am Freitag die EU-Wirtschafts- und Finanzminister. Konkret geht es vor allem um die Umsetzung der bereits vor Monaten beschlossenen Wiederaufbauhilfen im Wert von 750 Milliarden Euro. In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht die Ratifizierung der nötigen Beschlüsse vorerst gestoppt. Auch sind die Aufbaupläne der EU-Staaten noch nicht fertig. Zuletzt kam unter anderem von der Europäischen Zentralbank die Warnung vor Verzögerungen.

Erster Besuch im Weißen Haus: Biden empfängt Japans Premier Suga

WASHINGTON: Der neue US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitag als ersten ausländischen Regierungschef Japans Ministerpräsidenten Yoshihide Suga zu Gesprächen im Weißen Haus. Der Besuch unterstreiche die Bedeutung der bilateralen Beziehungen sowie die «Freundschaft und Partnerschaft mit dem japanischen Volk», erklärte die US-Regierung. Nach ihrem Treffen wollten sich Biden und Suga in einer Pressekonferenz Fragen von Journalisten stellen.

Spahn und Haseloff besuchen Impfstoffhersteller IDT Biologika

DESSAU-ROßLAU: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff besuchen am Freitag den Impfstoffhersteller IDT Biologika in Dessau-Roßlau. Am Nachmittag (14.00 Uhr) wollen die beiden CDU-Politiker ein Gespräch mit dem Firmenchef Jürgen Betzing führen, wie das Unternehmen mitteilte. Im Anschluss (14.50 Uhr) sollen die drei auf einer Pressekonferenz Fragen beantworten. Das Unternehmen soll ab Anfang 2023 den Impfstoff von Astrazeneca abfüllen.

Parteitag in Havanna: Ende der Castro-Ära in Kuba erwartet

HAVANNA: Zum achten Mal kommen von Freitag bis Montag Delegierte der Kommunistischen Partei Kubas (PCC) zu einem Kongress zusammen. Der Parteitag dürfte eine Zeitenwende markieren: Es wird erwartet, dass Raúl Castro den Posten des Parteichefs abgibt. Diesen hatte er im Jahr 2011 von seinem älteren Bruder Fidel übernommen, der 2016 starb. Erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 1965 dürfte die einzige in dem Karibikstaat zugelassene Partei danach also nicht mehr von einem Castro angeführt werden.

Video-Festakt mit Steinmeier zum Gedenken an Luther-Auftritt in Worms

WORMS: Mit einem Festakt per Video gedenken die Evangelische Kirche und das Bundesland Rheinland-Pfalz sowie die Stadt Worms an diesem Freitag (16.00 Uhr) der Widerrufsverweigerung von Martin Luther vor 500 Jahren. Der Reformator hatte es am 18. April 1521 auf dem Reichstag in Worms abgelehnt, von seinen Schriften abzurücken - die Reformation nahm ihren Lauf. Bei dem Gedenkakt wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Videoansprache halten.

Verkehrsminister beraten über Bußgeldstreit und ÖPNV-Hilfen

BREMEN: Die Verkehrsminister von Bund und Ländern wollen am Freitagnachmittag (14.00 Uhr) die Ergebnisse ihrer diesjährigen Frühjahrskonferenz vorstellen. Die Ressortchefs beraten am Vormittag zunächst über mehrere Schwerpunktthemen, darunter auch den seit Monaten festgefahrenen Streit über eine Novelle der Straßenverkehrsordnung. Es geht dabei auch um einen besseren Schutz von Radfahrern im Straßenverkehr sowie um teils drastische Verschärfungen bei den Bußgeldregeln.

Trauerfeier für Hans Küng in Tübingen

TÜBINGEN: Für den gestorbenen Theologen und Kirchenkritiker Hans Küng findet am Freitag (12.30 Uhr) eine Trauerfeier in Tübingen statt. Die Stiftung Weltethos sowie Stadt und Universität Tübingen werden mit einem Trauergottesdienst in der Kirche St. Johannes an den Theologen Küng erinnern. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wird die Anzahl der Teilnehmer begrenzt sein. Der SWR überträgt die Feier in einem «SWR Extra» im SWR Fernsehen und als Livestream in der ARD Mediathek.

Bahn ruft Lokführer zu ausgewogener Tariflösung auf

BERLIN: Vor dem Tarif-Auftakt bei der Deutschen Bahn an diesem Freitag (10.00 Uhr) hat der Konzern die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zu einer ausgewogenen Lösung aufgerufen. Dies sei im Interesse der Reisenden und der Beschäftigten, betonte Personalvorstand Martin Seiler. Angesichts der Krise sei ein vernünftiger und bezahlbarer Abschluss notwendig. Die Forderungen der Gewerkschaft nannte die Bahn erneut maßlos und realitätsfern.

Vor Vonovia-Hauptversammlung: Kritik an höherer Dividende

BOCHUM: Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia kann bei der Hauptversammlung glänzende Zahlen vorlegen. Konzernchef Rolf Buch wird bei der rein digital abgehaltenen Veranstaltung am Freitag (10.00 Uhr) einen Milliardengewinn präsentieren und den Aktionären eine Erhöhung der Dividende um rund 8 Prozent vorschlagen. In Gegenanträgen wird dem Dax-Konzern vorgeworfen, dass mehr als ein Drittel der Mieteinnahmen an die Aktionäre gehen soll. Das dürfe angesichts der finanziellen Belastungen vieler Menschen durch die Corona-Pandemie nicht sein.

Mordprozess um Messerattacke auf zwei Männer in Dresden geht weiter

DRESDEN: Der Prozess wegen des tödlichen Angriffs auf Touristen in Dresden wird am Freitag (09.00 Uhr) mit weiteren Zeugenaussagen fortgesetzt. Der Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht (OLG) will unter anderem den Mann, der die Messerattacke am 4. Oktober 2020 nur knapp überlebte, per Videoschalte befragen. Die Aussage des Kölners, der damals seinen Lebenspartner verlor, in Gegenwart des mutmaßlichen Täters im Gerichtssaal birgt aus Sicht der Richter die Gefahr einer Retraumatisierung.

Urteil im Prozess um Knochenreste auf Müll erwartet

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um eine getötete Frau, deren Leiche später auf einer Mülldeponie gefunden wurde, will das Landgericht Frankfurt an diesem Freitag (12.00 Uhr) das Urteil verkünden. Angeklagt ist der 38 Jahre alte Ehemann der Getöteten, für den die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft wegen Mordes beantragt hat. Er soll die 43-Jährige im Oktober 2019 getötet haben, um in den Besitz ihrer Wohnung im Frankfurt zu kommen, die er gemeinsam mit seiner neuen Freundin nutzen wollte. Wenige Wochen, nachdem er die Ehefrau vermisst gemeldet hatte, waren auf einer Müllkippe Knochenreste von ihr gefunden worden.

Nagelsmann warnt RB Leipzig vor Duell mit Hoffenheim

LEIPZIG: RB Leipzig kann mit einem Heimsieg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) über die TSG 1899 Hoffenheim den Druck auf Bundesliga-Tabellenführer Bayern München erhöhen. Bei einem Erfolg rücken die Sachsen zumindest vorübergehend auf zwei Punkte an den Rekordmeister heran. «Das Freitagsspiel bringt bei einem Sieg unter Umständen einen kleinen psychologischen Vorteil», sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Duell gegen seinen Ex-Club.

Letzte Chance für Schwimmer: Olympia-Qualifikation endet in Berlin

BERLIN: Die deutschen Schwimmer haben von diesem Freitag an noch einmal die Chance, sich für die Olympischen Spiele in Japan zu qualifizieren. An drei Tagen geht es in Berlin darum, die vom Deutschen Schwimm-Verband festgelegten Zeiten zu unterbieten. Acht Athletinnen und Athleten mit Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock an der Spitze sind bereits fest für Tokio qualifiziert. Sieben weitere unterboten in den vergangenen Wochen die geforderte Norm - teilweise auf mehreren Strecken.