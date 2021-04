Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 09.04.21 | Überblick

Voraussichtlich weiteres Urteil im Missbrauchskomplex Münster

MÜNSTER: In einem Prozess im Missbrauchskomplex Münster wird das Landgericht der Stadt am Freitag (9.00 Uhr) voraussichtlich ein weiteres Urteil verkünden. Am ersten Prozesstag am Mittwoch, der zum Schutz der Opfer weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, hatte der 45-jährige Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Dem Berliner mit Zweitadresse in Magdeburg werden der schwere sexuelle Missbrauch eines Kindes in drei Fällen sowie der Besitz von kinderpornografischen Schriften in fünf Fällen vorgeworfen.

Vater soll Sohn in Kälte stehen gelassen haben - Berufungsverhandlung

DARMSTADT: Ein Vater soll seinen elf Jahre alten Sohn nach einem Streit um Hausaufgaben im Dezember 2019 nachts im südhessischen Alsbach-Hähnlein für zwei Stunden in der Kälte stehen gelassen haben. In erster Instanz hatte das Amtsgericht Darmstadt Ende 2020 den 53-Jährigen zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Das Gericht wertete die Tat als Verletzung der Fürsorgepflicht. Nun wird der Fall am Freitag (9.00 Uhr) in zweiter Instanz vor dem Landgericht Darmstadt verhandelt.

Drei Raumfahrer fliegen zur ISS

BAIKONUR: Drei Raumfahrer wollen am Freitag vom russischen Startplatz Baikonur aus zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen. Die Trägerrakete Sojus 2.1a soll nach Angaben der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos um 9.42 Uhr (MESZ) in der zentralasiatischen Republik Kasachstan abheben. An Bord sind die Kosmonauten Oleg Nowizki und Pjotr Dubrow sowie der Nasa-Astronaut Mark T. Vande Hei.

Bielefeld hofft gegen Freiburg auf Punkte im Abstiegskampf

BIELEFELD: Arminia Bielefeld empfängt zur Eröffnung des 28. Spieltages der Fußball-Bundesliga den SC Freiburg. Die akut vom Abstieg bedrohten Gastgeber brauchen in der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) dringend Punkte. Mit einem Sieg würde der aktuell Tabellen-17. aus Ostwestfalen (23 Punkte) den Spieltag in jedem Fall auf dem Relegationsrang beenden, da die unmittelbar vor ihnen liegenden 1. FC Köln (23) und Mainz 05 (25) im direkten Duell aufeinandertreffen.