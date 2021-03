Das bringt der Freitag

Biontech-Gründer erhalten hohen Verdienstorden

BERLIN: Für ihre Verdienste bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie erhalten die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin am Freitag (11.30 Uhr) das Bundesverdienstkreuz. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die beiden Wissenschaftler und Unternehmer mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland auszeichnen. Dabei handelt es sich um eine hohe Stufe des Bundesverdienstkreuzes. Die beiden Forscher und Unternehmensgründer verbänden medizinische Grundlagenforschung mit deren Übersetzung in eine praktische Nutzung, teilte das Bundespräsidialamt mit.

Fridays for Future ruft für Freitag zum globalen Klimastreik auf

BERLIN: Die Klimaschutzaktivisten von Fridays for Future (FFF) rufen für diesen Freitag (ab 8:00 Uhr) zum globalen Klimastreik auf. Unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises - keine leeren Versprechungen mehr - wollen die Organisatoren in mehr als 50 Ländern gegen die Förderung fossiler Brennstoffe und eine aus ihrer Sicht verfehlte Klimapolitik protestieren. In Deutschland sind nach Angaben der Veranstalter Präsenz-Aktionen in mehr als 210 Städten geplant - unter Einhaltung von Hygieneregeln. Größere Kundgebungen sollen etwa in Berlin, Köln und Hamburg stattfinden.

Nachbarschaftsstreit um nadelnde Kiefer vor dem Bundesgerichtshof

KARLSRUHE/BERLIN: Ein Nachbarschaftsstreit um einen nadelnden Baum an der Grundstücksgrenze beschäftigt am Freitag (10.00 Uhr) den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Im Mittelpunkt steht eine vier Jahrzehnte alte Schwarzkiefer in Berlin, deren Äste seit langem über das Nachbargrundstück hängen. Den Nachbarn stören die herunterfallenden Zapfen und Nadeln. Weil der verantwortliche Eigentümer nichts unternahm, schritt er 2017 selbst zur Tat und kappte die überhängenden Äste.

«Vogel des Jahres» 2021 wird verkündet

HILPOLTSTEIN/BERLIN: Zum ersten Mal in 50 Jahren durfte die Bevölkerung in diesem Jahr den «Vogel des Jahres» wählen. Normalerweise sind für die Ernennung der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und der bayerische Landesbund für Vogelschutz (LBV) zuständig. Am Freitagabend (gegen 19.35 Uhr) wollen sie in einem Live-Stream im Internet verkünden, welcher der zehn Kandidaten im Finale die meisten Stimmen bekommen hat. Zur Wahl standen Rotkehlchen, Rauchschwalbe, Kiebitz, Feldlerche, Stadttaube, Haussperling, Blaumeise, Eisvogel, Goldregenpfeifer und Amsel.

Urteil möglich im Prozess um Tötung einer Frau in Niedersachsen

HANNOVER: Im Prozess um die Tötung einer 42-Jährigen auf einer Landstraße in Niedersachsen werden am Freitag (9.00 Uhr) die Plädoyers erwartet - und auch das Urteil könnte fallen. Am Landgericht Hannover ist der ehemalige Partner der Frau angeklagt. Der 60-Jährige aus Bad Pyrmont soll seine Ex-Freundin im August 2020 mit seinem Auto auf einer Landstraße ausgebremst und dann mehrfach mit einem Messer auf die flüchtende Frau eingestochen haben. Sie hatte zuvor wegen häuslicher Gewalt in einem Frauenhaus Zuflucht gesucht.

Pilotprojekt: Berliner Ensemble öffnet für Testlauf

BERLIN: Nach monatelanger Theaterpause beginnt in Berlin ein Pilotprojekt. Das Berliner Ensemble will am Freitagabend (20.00 Uhr) eine Vorstellung von «Panikherz» spielen - das Publikum muss sich vorab auf das Coronavirus testen lassen. Mehrere Einrichtungen wollen erproben, wie sie wieder öffnen könnten. Geplant sind insgesamt neun Veranstaltungen bis Anfang April. Dazu gehört ein Konzert der Berliner Philharmoniker vor rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Tickets dafür waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Löw nominiert ersten DFB-Kader 2021: Frage um England-Profis geklärt

FRANKFURT/MAIN: Zehn Tage nach seiner Rücktrittsankündigung für die Zeit nach der Fußball-EM im Sommer nominiert Joachim Löw den Kader für den Länderspielauftakt der Nationalmannschaft 2021. Nach einer Genehmigung durch das Gesundheitsamt Duisburg am Donnerstag kann der Bundestrainer nun auch auf seine in England aktiven Profis Ilkay Gündogan, Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und möglicherweise auch Ersatztorwart Bernd Leno bauen. Dem Quintett drohte zwischenzeitlich wegen der Corona-Bestimmungen nach der Einreise nach Deutschland die Quarantäne.

Champions League: Viertelfinalauslosung mit Bayern und Dortmund

BERLIN: Am Freitag werden um 12.00 Uhr in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon die Viertelfinalbegegnungen der Fußball-Champions-League ausgelost. Titelverteidiger FC Bayern München ist ebenso im Lostopf wie Bundesligakontrahent Borussia Dortmund, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, der FC Liverpool, FC Chelsea und FC Porto. Direkt im Anschluss folgt die Auslosung der Halbfinal-Konstellationen.

RB Leipzig will in Bielefeld Druck auf Bayern erhöhen

LEIPZIG: Mit einem Sieg bei Arminia Bielefeld will RB Leipzig seine Chance auf die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga wahren. Gewinnen die Sachsen das Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN), rücken sie vorerst bis auf einen Punkt an Spitzenreiter München heran. «Es geht um wichtige drei Punkte, demnach macht es wenig Sinn, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen, was wir auch auf keinen Fall machen werden», sagte Trainer Julian Nagelsmann. In Angeliño und Dayot Upamecano fehlen RB zwei wichtige Abwehrspieler. Bielefeld will unterdessen im Abstiegskampf nach dem überraschenden Erfolg in Leverkusen nachlegen.

Deutsche Biathleten starten in Schweden ins Weltcup-Finale

ÖSTERSUND: Nach dem Rücktritt von Olympiasieger Arnd Peiffer sind die deutschen Biathleten beim Weltcupfinale im schwedischen Östersund gefordert. Am Freitag (ab 12.30 Uhr/ARD und Eurosport) stehen auf den WM-Strecken von 2019 zunächst die Sprints der Frauen und Männer auf dem Programm. Als beste Deutsche hat Franziska Preuß im Gesamtweltcup noch Chancen auf den dritten Platz. Bis Sonntag sind in Mittelschweden anschließend noch Verfolgungsrennen und Massenstarts geplant. Der 34 Jahre alte Peiffer wird schon nicht mehr dabei sein. Am Dienstag hatte der fünfmalige Weltmeister das sofortige Ende seiner Karriere verkündet.