Von: Redaktion DER FARANG | 02.08.19

Weltklimarat berät über Bericht zu Klimawandel und Land

GENF (dpa) - Der Weltklimarat IPCC beginnt am Freitag mit seinen Beratungen über einen Sonderbericht zum Klimawandel.



Nach mehrtägigen Gesprächen in Genf soll der mit Spannung erwartete Bericht am kommenden Donnerstag veröffentlicht werden. In den sieben Kapiteln der Studie werden die Versteppung, die Einflüsse von Treibhausgasen und ein nachhaltiges Landmanagement thematisiert. Am Bericht beteiligten sich Wissenschaftler aus mehr als 30 Ländern weltweit.

Fridays-For-Future-Kongress: Kundgebung in Dortmund geplant

DORTMUND (dpa) - Mit einer Demonstration wollen die Teilnehmer des Fridays-for-Future-Sommerkongresses in Dortmund am Freitag ihren Protest in die Innenstadt tragen.



Die jungen Klimaaktivisten starten ihren Zug am Hauptbahnhof (10.00 Uhr). Im Anschluss planen die Klimaaktivisten in kleineren Gruppen «kreative Aktionen des Klimaprotests». Geplant sind unter anderem zwei sogenannte «Swarming»-Aktionen. Dabei wollen die Demonstranten an einer Kreuzung in der Innenstadt Flugblätter an die haltenden Autofahrer verteilen.

Von der Leyen zum Antrittsbesuch in Italien

ROM/BRÜSSEL (dpa) - Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besucht diesen Freitag Italien.



Die deutsche CDU-Politikerin trifft in Rom (12.00 Uhr) mit Ministerpräsident Giuseppe Conte zusammen. Die populistische Regierung in Rom liegt mit der EU seit langem im Dauerstreit. Dabei geht es vor allem um die heiklen Themen Migration und Finanzen. Bei dem Treffen mit Conte wird auch das zur Sprache kommen. Conte will zudem mit von der Leyen über den abgehängten Süden Italiens sprechen.

Europäer stimmen über gemeinsamen IWF-Kandidaten ab

PARIS (dpa) - Die Europäer wollen am Freitag über einen gemeinsamen Anwärter für die Spitze des Internationalen Währungsfonds (IWF) abstimmen.



Frankreich war beauftragt worden, die Kandidatenkür in der EU zu leiten. In der engeren Auswahl waren nach französischen Angaben zuletzt fünf Anwärter. Es geht um die Nachfolge von Christine Lagarde, die an die Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) wechseln soll.

Projekt zum Grundeinkommen in Berlin: Erste Teilnehmer unterschreiben Verträge

BERLIN (dpa) - Das bundesweit einmalige Modellprojekt zum sogenannten solidarischen Grundeinkommen in Berlin kommt langsam in Gang.



Am Freitag (10.30 Uhr) unterzeichnen die ersten Arbeitslosen ihre Arbeitsverträge. Im Rahmen des Vorhabens, das Alternativen zu Hartz IV aufzeigen soll, finanziert Berlin rund 1000 Arbeitslosen sozialversicherungspflichtige Jobs im gemeinnützigen Bereich bei Landesunternehmen, in der Verwaltung oder bei sozialen Trägern.

Prozess gegen US-Rapper Asap Rocky geht zu Ende

STOCKHOLM (dpa) - In der schwedischen Hauptstadt Stockholm geht an diesem Freitag der Prozess gegen den US-Rapper Asap Rocky und seine zwei Begleiter zu Ende.



Am letzten Verhandlungstag kommen Zeugen zu Wort. Zwei Frauen werden per Videoschalte befragt - sie trauen sich nicht ins Gericht. Das Stockholmer Bezirksgericht muss entscheiden, ob die drei angeklagten Amerikaner einen 19-Jährigen bewusst verprügelt haben oder ob es Notwehr war. Wann das Urteil verkündet wird, gibt das Gericht am Ende des Verhandlungstages bekannt.

R. Kelly muss wegen Missbrauchsvorwürfen in New York vor Gericht

NEW YORK (dpa) - Der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte US-Sänger R. Kelly hat am Freitag (16.30 Uhr MESZ) seinen ersten Gerichtstermin in New York.



Bei der Anhörung vor einem Gericht im Stadtteil Brooklyn soll das weitere Vorgehen in dem Fall festgelegt werden. Kelly (52) war vor rund zwei Wochen in Chicago festgenommen worden. Bei einem Gerichtstermin dort hatte ein Richter bereits entschieden, dass der Musiker vorerst in Haft bleiben muss und nicht auf Kaution freikommen kann. Kelly beteuert seine Unschuld.

Umstrittener Schönheits-Operateur wegen Titelmissbrauchs vor Gericht

DÜSSELDORF (dpa) - Ein Düsseldorfer Arzt, gegen den nach einer Po-Vergrößerung wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird, muss sich an diesem Freitag (9.15 Uhr) in einer anderen Sache vor Gericht verantworten.



Der 47-Jährige hat sich laut Anklage auf seiner Praxis-Homepage und in sozialen Netzwerken als «Dr. med.» ausgegeben, obwohl er nicht promoviert hat und daher keinen Doktortitel besitzt. Die Ärztekammer Nordrhein hatte den Mediziner angezeigt.

Weltmeister Wellbrock schwimmt bei deutschen Meisterschaften

BERLIN (dpa) - Weltmeister Florian Wellbrock schwimmt bei den deutschen Meisterschaften am Freitag in Berlin seinen ersten Wettkampf seit seiner Goldmedaille über 1.500 Meter Freistil von Südkorea.



Der 21-Jährige springt in Berlin im Rennen über 800 Meter Freistil ins Becken und kündigte bereits an, seinen Titel verteidigen zu wollen. Wellbrock hatte sich am Sonntag in Gwangju zum WM-Champion gekrönt.

Volleyballerinnen bestreiten Auftakt in Olympia-Qualifikation

NINGBO (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen kämpfen um ihre erste Chance auf die Olympia-Teilnahme 2020 in Tokio.



Beim Vierer-Turnier in China bestreitet die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski am Freitag (14.00 Uhr MESZ) ihr Auftaktspiel gegen den EM-Dritten aus der Türkei. Tags darauf treffen die Deutschen in Ningbo auf Gastgeber und Olympiasieger China.