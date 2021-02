Das bringt der Freitag

Biden und Merkel bei G7-Gipfel und Sicherheitskonferenz

LONDON/MÜNCHEN: Einen Monat nach seiner Vereidigung nimmt US-Präsident Joe Biden am Freitag erstmals an einem internationalen Gipfeltreffen teil. Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und anderen Staats- und Regierungschefs westlicher Industrienationen berät er in einer G7-Videokonferenz (15.00 Uhr) über die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Anschließend tritt er als erster US-Präsident bei einer Münchner Sicherheitskonferenz (16.00 Uhr) auf. Biden wird sich mit seiner Rede erstmals seit seinem Amtsantritt direkt an ein europäisches Publikum wenden.

Steinmeier und Bouffier gedenken der Anschlagsopfer in Hanau

HANAU: Ein Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag mit neun Toten in Hanau werden an diesem Freitag (18.00 Uhr) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) der Opfer gedenken. An der Veranstaltung im Congress Park Hanau werden auch Überlebende und Angehörige der Opfer teilnehmen, zudem der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) und der Ex-Nationalstürmer Rudi Völler als Ehrenbürger der Stadt. Coronabedingt ist die Gedenkfeier auf rund 50 Teilnehmer begrenzt.

Merkel und Söder in Videoschalte mit bayerischen Landräten und OBs

MÜNCHEN: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Freitag (11.00 Uhr) an einer Videokonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und den bayerischen Landräten und Oberbürgermeistern teilnehmen. Im Zentrum soll der weitere Kampf gegen das Coronavirus stehen. Zum einen sollen die Kommunalpolitiker nach Worten Söders aus erster Hand erfahren, wie Merkel die aktuelle Lage einschätzt, wie sie die Gefahr durch die Virusmutationen sieht und wie die weitere Entwicklung im Kampf gegen Corona aussehen könnte. Zum anderen soll es aber auch um ganz konkrete Bedürfnisse der Kommunen gehen. Söder rechnet nach eigenen Worten mit einer sehr offenen Debatte.

USA wollen Asylsuchende wieder ins Land lassen

WASHINGTON/TIJUANA: Asylsuchende dürfen künftig für ihre Verfahren wieder in die Vereinigten Staaten einreisen. Ab Freitag sollen die ersten Antragsteller für ihre Gerichtsanhörungen über die mexikanische Grenze kommen und für die Dauer ihrer Verfahren in den USA bleiben dürfen, wie das Weiße Haus mitteilte. Damit bricht die neue Regierung von US-Präsident Joe Biden mit der restriktiven Einwanderungspolitik von Vorgänger Donald Trump.

Urteil im Prozess gegen «Waldläufer von Oppenau» erwartet

OFFENBURG: Im Prozess um den «Waldläufer von Oppenau» und dessen spektakuläre Flucht mit Polizeiwaffen in den Schwarzwald soll am Freitag (14.00 Uhr) ein Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 32 Jahre alten Yves R. unter anderem Geiselnahme in minderschwerem Fall und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte vor - und forderte drei Jahre und neun Monate Haft.

Allianz legt Bilanz 2020 vor

MÜNCHEN: Die Allianz legt an diesem Freitag ihre Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. Das Ergebnis wird wegen der Corona-Pandemie schlechter ausfallen als der Münchner Konzern vor einem Jahr in Aussicht gestellt hatte. Doch Analysten erwarten, dass die Allianz vergleichsweise glimpflich durch das Corona-Jahr gekommen ist. Der Nettogewinn dürfte nach Einschätzung von der Finanznachrichtenagentur Bloomberg befragter Analysten um 15 Prozent auf gut 6,7 Milliarden Euro gesunken sein.

Krisenbelasteter Autobauer Renault legt Geschäftszahlen vor

BOULOGNE-BILLANCOURT: Der französische Autobauer Renault legt am Freitag (08.00 Uhr) in Boulogne-Billancourt bei Paris seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. Der Hersteller steckt seit längerer Zeit tief in der Krise. Er hatte bereits den Abbau von weltweit 15.000 Stellen und Kosteneinsparungen von rund drei Milliarden Euro angekündigt.

Tsitsipas und Medwedew ermitteln zweiten Australian-Open-Finalisten

MELBOURNE: Bei den Australian Open der Tennisprofis wird am Freitag der Finalgegner von Titelverteidiger Novak Djokovic ermittelt. ATP-Finals-Sieger Daniil Medwedew aus Russland spielt im zweiten Halbfinale von Melbourne gegen den griechischen Weltranglisten-Sechsten Stefanos Tsitsipas (09.30 Uhr/Eurosport).

Arminia Bielefeld eröffnet gegen Wolfsburg 22. Bundesliga-Spieltag

BIELEFELD: Nach dem 3:3 beim FC Bayern hat Arminia Bielefeld am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg die Chance, ein weiteres Spitzenteam der Fußball-Bundesliga zu ärgern. Die Niedersachsen sind derzeit Liga-Vierter und seit sechs Pflichtspielen ohne Gegentreffer. Mit einem Sieg würde das Team von Oliver Glasner im Rennen um die Champions-League-Plätze Kurs halten und zumindest bis Samstag Rang drei erobern.

Deutsches Duo im WM-Riesenslalom von Cortina mit Außenseiterchancen

CORTINA D'AMPEZZO: Bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo steht am Freitag (10.00 und 13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) der Riesenslalom der Herren an. Der Deutsche Skiverband wird dabei von Alexander Schmid und Linus Straßer vertreten. Das Duo dürfte durch die am Mittwoch errungene Bronzemedaille im Teamwettbewerb einen zusätzlichen Schub bekommen haben, zählt aber nicht zu den Favoriten. Zu den ersten Anwärtern auf Edelmetall im drittletzten Wettbewerb dieser WM gehören der Franzose Alexis Pinturault, der Kroate Filip Zubcic und der Schweizer Marco Odermatt.