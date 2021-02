Das bringt der Freitag

Wahl des neuen Chefanklägers des Weltstrafgerichtes

NEW YORK/DEN HAAG: Nach einem mühsamen Entscheidungsprozess soll der neue Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes gewählt werden. Die 123 Vertragsstaaten des Gerichts wollen am Freitag online in New York den Nachfolger von Chefanklägerin Fatou Bensouda (60) bestimmen. Die Juristin aus Gambia wird im Juni nach neun Jahren aus dem Amt scheiden. Das Gericht mit Sitz in Den Haag verfolgt Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord.

Steinmeier spricht in 1000. Sitzung des Bundesrats

BERLIN: Mit einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier feiert der Bundesrat am Freitag (9.30 Uhr) in Berlin seine 1000. Sitzung. Die Länderkammer hatte sich am 7. September 1949 in Bonn konstituiert - am selben Tag wie der Bundestag. Der Bundesrat ist im Gesetzgebungsprozess das Organ der 16 Bundesländer, die dort je nach Einwohnerzahl mit drei bis sechs Stimmen vertreten sind. Die insgesamt 69 Vertreter werden von den Landesregierungen entsandt.

Suche nach neuer Regierung Italiens geht weiter

ROM: In Italien warten die Menschen weiter gespannt auf die Entscheidung des Ex-Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) Mario Draghi zu seiner möglichen Regierung. In den Medien wurde spekuliert, dass Draghi bald zu Staatspräsident Sergio Mattarella gehen könnte - möglicherweise schon am Freitag. Je nachdem, ob der 73-Jährige das Mandat zur Regierungsbildung dann offiziell annimmt, würde danach die Vereidigung eines Kabinetts anstehen. Draghi hatte sich bislang nicht zu seinen Gesprächen mit den Parteien und Verbänden geäußert.

Testpflicht bei Ausreise aus Tirol tritt in Kraft - Viele Kontrollen

INNSBRUCK: Für das österreichische Bundesland Tirol gelten von Freitag an strenge Ausreisebeschränkungen. Ein Verlassen des Bundeslands in Richtung Deutschland oder in angrenzende österreichische Bundesländer ist in den nächsten zehn Tagen nur mit einem negativen Corona-Test möglich, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Maßnahme soll helfen, eine Verbreitung der in Tirol gehäuft aufgetretenen südafrikanischen Corona-Variante zu verhindern. Rund 1200 Polizisten und Soldaten werden nach Angaben der Behörden für die engmaschigen Kontrollen eingesetzt.

Bundestag berät über neue Corona-Hilfen und Bundespolizei

BERLIN: Der Bundestag berät am Freitag (ab 9.00 Uhr) über neue milliardenschwere Hilfen in der Corona-Krise etwa für Familien und Unternehmen. Dabei geht es in erster Lesung unter anderem um einen einmaligen Zuschlag aufs Kindergeld von 150 Euro. Die große Koalition will es außerdem Firmen ermöglichen, Verluste aus den Corona-Jahren 2020 und 2021 umfangreicher mit vorherigen Gewinnen zu verrechnen. Geplant sind auch ein Zuschuss für Empfänger von Grundsicherung sowie steuerliche Erleichterungen für Firmen und die Gastronomie.

Weiterer Prozess gegen Kremlgegner Nawalny wird in Moskau fortgesetzt

MOSKAU: Der erst kürzlich zu mehreren Jahren Straflager verurteilte Kremlkritiker Alexej Nawalny muss sich an diesem Freitag in Russland bereits zum zweiten Mal in einem anderen Fall vor Gericht verantworten. Weil er einen Weltkriegsveteranen beleidigt haben soll, drohen ihm eine Geldstrafe oder Zwangsarbeit. Seine Anhänger sehen den Prozess, der in der vergangenen Woche eröffnet worden war, als politisch motiviert an.

Prozess um Angriff vor Synagoge beginnt - wohl ohne Öffentlichkeit

Hamburg (dpa/lno) - Gut vier Monate nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten vor der Hamburger Synagoge beginnt am Freitag (9.00 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem 29-jährigen Beschuldigten einen heimtückischen Mordversuch in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Laut einem psychiatrischen Gutachten ist der Deutsche mit kasachischen Wurzeln schuldunfähig.

Gebremstes Kundenwachstum: Direktbank ING bilanziert 2020

FRANKFURT/MAIN: Kontogebühren und Strafzinsen für hohe Summen auf neuen Tagesgeldkonten - auch die Direktbank ING hat auf das Zinstief reagiert und nimmt dafür ein langsameres Wachstum bei den Kundenzahlen in Kauf. Die Marke von zehn Millionen Privatkunden, die Vorstandschef Nick Jue schon für 2019 angepeilt hatte, dürfte mit ziemlicher Sicherheit auch im vergangenen Jahr nicht überschritten worden sein. Wie die Geschäfte des in Deutschland und Österreich tätigen Instituts 2020 liefen, darüber informiert die ING Deutschland an diesem Freitag (12.00 Uhr) in Frankfurt.

Nächstes Urteil im Missbrauchskomplex Münster erwartet

Münster (dpa/lnw) - Im Missbrauchskomplex Münster verkündet das Landgericht Münster am Freitag (11.00 Uhr) ein weiteres Urteil. Der Angeklagte 50 Jahre alte Mann soll den Ziehsohn des 27 Jahre alten Hauptangeklagten im Herbst 2019 in einer Wohnung an seinem Wohnort schwer sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer vor einer Woche vier Jahre und acht Monate Haft gefordert, der Verteidiger zwei Jahre und acht Monate.

Urteil im Prozess um den Tod von Nathalie M. erwartet

FLENSBURG: Im Prozess um den Tod der 23-jährigen Nathalie M. aus Nordfriesland will das Landgericht Flensburg am Freitag (14.00 Uhr) sein Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem nicht-öffentlichen Plädoyer für den heute 47 Jahre alten Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes beantragt, wie das Gericht mitgeteilte. Aufgrund einer Indizienkette sei festzustellen, dass der Angeklagte die Frau vorsätzlich getötet haben müsse. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.

Kinderarbeit? - Urteil erwartet nach Einspruch von Angelo Kelly

HAßFURT: Im Bußgeld-Verfahren gegen den Musiker Angelo Kelly will das Amtsgericht Haßfurt im Norden Bayerns am Freitag (9.25 Uhr) das Urteil verkünden. Kelly wehrte sich nach einem Bühnenauftritt seines vierjährigen Sohns gegen eine Zahlung von 5000 Euro. Die Regierung von Unterfranken hatte Kelly den Bußgeldbescheid wegen des Verstoßes gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz geschickt.

Nach Super-G-Coup: Abfahrtstraining bei WM mit Härtetest für Dreßen

CORTINA D'AMPEZZO: Bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo absolviert Abfahrts-Ass Thomas Dreßen an diesem Freitag seinen ersten Härtetest. Im ersten Training (10.30 Uhr) für die Abfahrt am Sonntag soll sich für den zuletzt noch verletzten Sportler zeigen, ob er fit und konkurrenzfähig genug ist für einen Einsatz im Rennen. Zuletzt hatte Dreßen in Garmisch-Partenkirchen ein Training bestritten, die beiden Rennen dann aber ausgelassen.

Deutsche Skeletonis kämpfen bei WM in Altenberg um Gold

Altenberg (dpa/sn) - Die deutschen Skeletonis kämpfen an diesem Freitag jeweils um WM-Gold mit. Die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling führt zur Halbzeit der Welttitelkämpfe in Altenberg und hat elf Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Russin Jelena Nikitina. Titelverteidigerin Tina Hermann ist nach einer furiosen Aufholjagd von Rang elf auf Platz drei gefahren.

Männer-Sprint als erstes Einzelrennen bei Biathlon-WM

POKLJUKA: Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer führt das deutsche Aufgebot für das erste Einzelrennen bei der WM in Slowenien an. Im Sprint auf der Pokljuka sind am Freitag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) für den Deutschen Skiverband außerdem Benedikt Doll, Erik Lesser und Johannes Kühn dabei. Großer Favorit auf seinen nächsten WM-Titel ist der Norweger Johannes Thingnes Bö.

Leipzig will Serie gegen Augsburg fortsetzen - Herrlich unter Druck

LEIPZIG: RB Leipzig kann im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) seinen zweiten Tabellenplatz festigen. Trainer Julian Nagelsmann hat einen Sieg angesichts der Statistik fest eingeplant. Siebenmal setzte sich RB in den bisherigen Duellen mit Augsburg durch. Bei den Gästen steht nach fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Partien Trainer Heiko Herrlich zunehmend unter Druck.

Alexander Zverev will bei Australian Open in das Achtelfinale

MELBOURNE: Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev kämpft bei den Australian Open am Freitag um den Einzug in das Achtelfinale. Der 23 Jahre alte Hamburger hat es beim ersten Grand-Slam-Turnier der neuen Saison als einziger deutscher Profi in die dritte Runde geschafft. Dort trifft der Weltranglisten-Siebte im dritten Spiel des Tages (ca. 5.00 Uhr MEZ/Eurosport) auf den französischen Linkshänder Adrian Mannarino. Im direkten Vergleich führt Zverev 5:0.