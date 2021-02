Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 05.02.21 | Überblick

Kremlkritiker Nawalny in Russland erneut vor Gericht

MOSKAU: Nur wenige Tage nach seiner Verurteilung zu mehreren Jahren Straflager steht der Kremlkritiker Alexej Nawalny an diesem Freitag in Russland erneut vor Gericht. Weil er einen Weltkriegsveteranen beleidigt haben soll, drohen ihm eine Geldstrafe oder Zwangsarbeit. Nawalny hatte im vergangenen Sommer ein in den Staatsmedien ausgestrahltes Video kritisiert, in dem mehrere Bürger sich für eine Verfassungsänderung aussprachen.

EU-Außenbeauftragter will in Moskau Freilassung Nawalnys fordern

MOSKAU: Inmitten konfliktbeladener Beziehungen will sich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag in Moskau mit Außenminister Sergej Lawrow treffen. Es handelt sich um den ersten Besuch eines EU-Chefdiplomaten in der russischen Hauptstadt seit fast vier Jahren. Bei dem bereits länger geplanten Treffen will Borrell noch einmal die Freilassung des Kremlkritikers Alexej Nawalny fordern. Sollte es erwartungsgemäß keine zufriedenstellende Reaktion geben, dürften bald neue EU-Sanktionen gegen Russland geplant werden.

Putschversuch-Prozess in Türkei gegen Osman Kavala geht weiter

ISTANBUL: In der Türkei wird am Freitag der Prozess gegen den seit mehreren Jahren inhaftierten Kulturförderer Osman Kavala wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Putschversuch 2016 fortgesetzt. Das Gericht werde voraussichtlich über die Zusammenlegung des Prozesses mit dem sogenannten Gezi-Verfahren entscheiden, sagte der Anwalt Kavalas, Ilkan Koyuncu, der Deutschen Presse-Agentur.

Bürger diskutieren bis Sonntag digital über Endlager-Suche

KASSEL: Wohin mit dem hochradioaktiven Atommüll in Deutschland? Und was zeichnet einen geeigneten Endlager-Standort aus? Über diese und ähnliche Fragen diskutieren von Freitag bis Sonntag Bürger aus ganz Deutschland auf der digitalen Fachkonferenz Teilgebiete. Unter den mehr als 1600 Teilnehmern sind neben Privatpersonen auch Wissenschaftler sowie Vertreter von Kommunen, Verbänden und Organisationen.

Ehefrau getötet und Leiche im Müll entsorgt? Mordprozess beginnt

FRANKFURT/MAIN: Weil er seine Ehefrau getötet und ihre Leiche im Müll entsorgt haben soll, steht von Freitag (9.30) an ein 38 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem deutschen Staatsangehörigen Mord aus Habgier und niedrigen Beweggründen vor. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte mit der Tat im Oktober 2019 den Weg für eine Beziehung mit einer anderen Frau frei machen wollte.

Missbrauchskomplex Münster: Plädoyers zu Mann aus Hannover erwartet

MÜNSTER: In einem von mehreren Prozessen im Missbrauchskomplex Münster werden am Landgericht Münster am Freitag (9.00 Uhr) die Plädoyers erwartet. Angeklagt ist ein 50-jähriger Mann aus Hannover. Er soll den Ziehsohn des in einem anderen Verfahren angeklagten 27-jährigen Haupttäters schwer sexuell missbraucht haben. Laut den Ermittlungen soll es zu der Tat in einer Wohnung in Hannover gekommen sein. Der Prozess fand zum Schutz der Opfer weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Urteil im Vergewaltigungsprozess gegen Soldaten erwartet

KIEL: Im Prozess um die Vergewaltigung zweier Soldatinnen auf dem Truppenübungsübungsplatz Todendorf (Kreis Plön) will das Landgericht Kiel am Freitag (11.00 Uhr) das Urteil verkünden. Angeklagt ist ein Unteroffizier der Bundeswehr. Der 32-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Die Kieler Staatsanwaltschaft hatte in dem Prozess Ende Januar drei Jahre und sechs Monate Haft gefordert. Der Verteidiger beantragte Freispruch.

Khedira vor Bundesliga-Comeback: Hertha empfängt die Bayern

BERLIN: Zum Auftakt des 20. Spieltags steht Ex-Weltmeister Sami Khedira bei Hertha BSC vor seinem Comeback nach über zehn Jahren in der Fußball-Bundesliga. Fünf Tage nach der Verpflichtung des 33-Jährigen ließ Trainer Pal Dardai allerdings offen, ob und ab wann er Khedira gegen den FC Bayern München am Freitag (20.00 Uhr/DAZN) bringen könnte. Die Berliner warten seit fünf Spielen auf einen Sieg und rutschten nach zuletzt drei Niederlagen in Serie auf Platz 15 ab.

Ski-Asse bestreiten Abfahrt in Garmisch - Dreßen als Vorläufer

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Kurz vor Beginn der WM testen die alpinen Ski-Asse bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen nochmals ihre Form. Beim Heim-Event am Freitag (11.30 Uhr) wollen Romed Baumann und Andreas Sander wie zuletzt in Kitzbühel das Podium attackieren - und diesmal erfolgreich sein. Baumann hatte vor sechs Jahren, damals noch als Österreicher, auf der Kandahar als Zweiter sein bislang letztes Podest im Weltcup erreicht.

Bob- und Skeleton-WM in Altenberg startet mit Frauen-Rennen

ALTENBERG: Die Neuauflage der Bob- und Skeleton-WM in Altenberg beginnt am Freitag mit den ersten zwei von vier Läufen im Zweierbob der Frauen. Topfavoritin und Titelverteidigerin ist US-Pilotin Kaillie Humphries, die zuvor für Kanada zwei Olympiasiege feierte. Die deutschen Pilotinnen um Olympiasiegerin Mariama Jamanka gehen gleich mit vier Schlitten an den Start, da Laura Nolte als Junioren-Weltmeisterin ein weiteres Ticket erkämpfte.