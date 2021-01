Das bringt der Freitag

EMA entscheidet über Covid-Impfstoff von Astrazeneca

AMSTERDAM: Knapp ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie steht die Zulassung eines dritten Impfstoffs in der EU kurz bevor. Die Europäische Arzneimittel-Behörde (EMA) trifft am Freitag eine Vorentscheidung über die Zulassung des Wirkstoffs des schwedisch-britischen Pharmakonzerns Astrazeneca. Die Empfehlung für eine bedingte Marktzulassung gilt als sicher. Allerdings wird damit gerechnet, dass die Experten den Impfstoff zunächst nur für Menschen unter 65 Jahren empfehlen.

Bundesagentur gibt Arbeitslosenstatistik für Januar bekannt

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Freitag in Nürnberg ihre Statistik für den Monat Januar bekannt. Erstmals fließen damit die Auswirkungen des im Dezember verhängten harten Lockdowns in die Zahlen zum Arbeitsmarkt ein. Volkswirte rechnen mit einer deutlich höheren Zahl an Arbeitslosen als im Dezember.

Zusatzmonat bei Frühchen - Bundestag beschließt Elterngeldreform

BERLIN: Im Bundestag soll an diesem Freitag eine Reform des Elterngelds beschlossen werden. Nach Plänen von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) bekommen Spitzenverdienerpaare mit mehr als 300.000 Euro Einkommen künftig kein Elterngeld mehr. Die Grenze lag bisher deutlich höher, bei 500.000 Euro. Dafür werden Mütter und Väter von Frühchen stärker gefördert und Möglichkeiten für Teilzeitarbeit während des Elterngeldbezugs ausgeweitet.

Mini-Verkehrsgerichtstag berät

GOSLAR: Im pandemiebedingt kleinerem Rahmen diskutieren am Freitag (ab 10.00 Uhr) Juristen, Experten und Politiker im niedersächsischen Goslar beim Deutschen Verkehrsgerichtstag. Offizielle Empfehlungen zur Verkehrspolitik wird es wegen des verkürzten Programms dieses Jahr nicht geben, wie es vom Veranstalter hieß. Der Kongress, bei dem normalerweise gut 2000 Experten zusammensitzen, begann am Donnerstag.

Italiens Staatspräsident führt Gespräche nach Conte-Rücktritt

ROM: Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella will am Freitag weitere Gespräche auf der Suche nach einer neuen Regierung führen. Mattarella erwartet unter anderem Vertreter der rechten Fratelli d'Italia, der Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und der konservativen Forza Italia von Ex-Premierminister Silvio Berlusconi. Der bisherige Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte nach dem Bruch seines Mitte-Links-Bündnisses seinen Rücktritt erklärt.

Zweite Gesprächsrunde zum neuen Haustarif bei Volkswagen

WOLFSBURG: Bei Volkswagen steht am Freitag die zweite Runde der Verhandlungen zum neuen Haustarifvertrag für die gut 120.000 Beschäftigten der sechs westdeutschen Werke an. Vertreter von Unternehmen und IG Metall setzen sich am Nachmittag zusammen. Gegen 18.00 Uhr wollen der Bezirksleiter der Gewerkschaft in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, sowie VW-Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh dann über den Stand der Gespräche informieren.

Bundesamt bilanziert deutsche Wirtschaftsentwicklung Ende 2020

WIESBADEN: Konjunktureinbruch oder Stagnation? Das Statistische Bundesamt gibt am Freitag (10.00 Uhr) bekannt, wie sich die deutsche Wirtschaft angesichts erneuter Beschränkungen in der Corona-Pandemie zum Jahresende 2020 entwickelt hat. In einer ersten Schätzung war die Wiesbadener Behörde von einer Stagnation des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal ausgegangen.

SAP stellt Bilanz vor - Wichtigste Zahlen schon bekannt

WALLDORF: Europas größter Softwarehersteller SAP stellt am Freitagvormittag seine Bilanz für 2020 vor - die wichtigsten Zahlen sind allerdings schon bekannt. Der vom Börsenwert wertvollste deutsche Dax-Konzern hatte ein schwaches Jahr auch wegen schlechter Geschäfte in der Corona-Pandemie mit einem Umsatzminus abgeschlossen. Bei einer virtuellen Pressekonferenz will sich Vorstandschef Christian Klein Fragen stellen.

Alstom schließt Fusion mit Bombardier-Zugsparte ab

PARIS: Der französische Bahntechnik-Hersteller Alstom und die Zugsparte von Bombardier wollen am Freitag ihre seit langem vorbereitete Megafusion abschließen. In der Branche entsteht laut Medien die weltweite Nummer zwei - hinter dem chinesischen Giganten CRRC. Beschäftigt werden nach Angaben der Unternehmen zusammen rund 74.000 Menschen.

Prozess um Tod von Zivilfahnder - Kollision mit gesuchtem Autofahrer

HAMBURG: In einem Prozess vor dem Landgericht Hamburg geht es am Freitag (13.30 Uhr) um eine Festnahmeaktion, bei der vor knapp einem Jahr ein Polizist tödlich verletzt wurde. Angeklagt ist ein 29-Jähriger, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit drei Haftbefehlen gesucht worden war.

Ungeachtet der Führungskrise: VfB hofft auf Heimsieg gegen Mainz

STUTTGART: Inmitten einer großen Krise auf der Führungsebene will der VfB Stuttgart endlich ein Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo empfängt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zum Auftakt des 19. Spieltags den Tabellenvorletzten 1. FSV Mainz 05. Die Mainzer überraschten zuletzt mit einem 3:2 gegen RB Leipzig. Seit Wochen belastet den VfB Stuttgart eine Datenaffäre und ein vereinspolitischer Machtkampf.

Drei Sprint-Entscheidungen bei der Rodel-WM am Königssee

SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE: Bei der 50. Rennrodel-WM am Königssee gehen am Freitag die Sprinter an den Start. Die Titelverteidiger Toni Eggert/Sascha Benecken bei den Doppelsitzern sowie Felix Loch und Natalie Geisenberger können die ersten Medaillen für das deutsche Team sammeln. Im Skeleton steht in Innsbruck das Weltcup-Finale ohne das WM-Team der Männer an, bei den Frauen ist Weltmeisterin Tina Hermann dabei. Claudia Pechstein geht beim Eisschnelllauf-Weltcup in Heerenveen gleich zweimal an den Start. Im Ski nordisch bestreiten die Langläufer den Weltcup in Falun, die Kombinierer treten in Seefeld an.