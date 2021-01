Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 22.01.21 | Überblick

CDU gibt Ergebnis der Briefwahl der neuen Parteispitze bekannt

BERLIN: Eine Woche nach der Online-Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Chef will die Partei am Freitag (ca. 16.30 Uhr) das Ergebnis der abschließenden Briefwahl bekanntgeben. Am Sieg von Laschet dürfte sich nichts ändern, die beiden anderen Kandidaten - Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen - standen nach einer gemeinsamen Festlegung in der Briefwahl nicht mehr zur Abstimmung.

Agrarminister beraten über Kampf gegen Hunger

BERLIN: Regierungsvertreter aus 80 Ländern beraten an diesem Freitag (12 Uhr) über die Welternährung im Zeichen des Klimawandels und der Pandemie. Diskutiert wird etwa, wie der Agrarsektor helfen kann, weitere Pandemien zu verhindern. Auch ein größerer Beitrag zum Klimaschutz steht auf der Agenda der Konferenz.

39 Vietnamesen in Lkw in England erstickt: Strafmaß erwartet

LONDON: Im spektakulären Fall von 39 in einem Lastwagen erstickten Migranten in England soll am Freitag das Strafmaß verkündet werden. Das Gericht in London hatte vier Männer wegen Menschenhandels und zwei von ihnen zudem des Totschlags schuldig gesprochen. Den beiden Haupttätern droht lebenslange Haft. Insgesamt sind acht Mitglieder der Bande angeklagt.

Waffenlager bei Elitesoldat - Prozess beginnt

LEIPZIG: Bei einem Bundeswehrsoldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) aus Sachsen war im vergangenen Mai ein umfangreiches Waffenlager entdeckt worden. Auch Schriften mit rechtsextremen Inhalten fanden die Ermittler. Von Freitag (09.00 Uhr) an muss sich der 45-Jährige vor dem Landgericht Leipzig verantworten. Die Anklage wirft dem Elitesoldaten Verstöße gegen das Waffengesetz, das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Sprengstoffgesetz vor.

Kalbitz gegen AfD: Berufungsprozess vor dem Kammergericht

BERLIN/POTSDAM: Das Berliner Kammergericht verhandelt am Freitag (12.00 Uhr) in einem Berufungsprozess über einen Eilantrag des brandenburgischen Landtagsabgeordneten Andreas Kalbitz gegen seinen Rauswurf aus der AfD. Der 48-Jährige will erreichen, dass er seine Rechte als Parteimitglied zunächst bis zur Entscheidung im Hauptverfahren wieder ausüben und damit auch wieder Landesvorsitzender der AfD sein darf.

Trauerfeier für Magier Siegfried Fischbacher in Rosenheim

ROSENHEIM: Familienangehörige von Siegfried Fischbacher wollen sich am Freitag (10.00 Uhr) im bayerischen Rosenheim von dem berühmten Magier verabschieden. In seinem Geburtsort ist eine Trauerfeier geplant, wie seine Schwester Dolore der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Es ist eine familiäre und ganz kleine Versammlung wegen der Pandemie - und wir wollen das in aller Ruhe.»

23-Jährige aus Hannover erstochen - Plädoyer der Anklage

HANNOVER: Ein 35-Jähriger aus Dessau soll in Hannover eine junge Frau erstochen haben. Am Freitag (9.00 Uhr) werden in dem Prozess am Landgericht Hannover die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Nebenkläger erwartet. Erst im Februar sollen das Plädoyer der Verteidigung und schließlich das Urteil folgen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor. (Az. 39 Ks 7/20)

Prozess um tote Artistin droht sofortiges Ende - Angeklagter in Kuba

FREIBURG: Dem Prozess um den Tod einer Artistin des Europa-Parks droht schon unmittelbar zu Beginn am Freitag (9.00 Uhr) das Aus. Der wegen Totschlags angeklagte ehemalige Lebensgefährte der Frau hält sich nach Angaben seines Verteidigers und des Gerichts in seinem Heimatland Kuba auf und wird zum Prozessauftakt nicht anreisen. Daher könnte das Verfahren gegen den 31-Jährigen sofort vorläufig eingestellt werden - ohne Anklageverlesung, sagte ein Sprecher der Freiburger Staatsanwaltschaft. Eine Hauptverhandlung könne nicht ohne Angeklagten stattfinden.

Brisantes Borussen-Duell in Mönchengladbach

MÖNCHENGLADBACH: Vizemeister Borussia Dortmund steht am Freitagabend (20.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach gehörig unter Druck. Nach dem 1:2 am Dienstagabend bei Bayer Leverkusen droht der BVB bei einer weiteren Niederlage aus den Champions-League-Rängen zu fallen. Das Spiel zwischen dem Tabellensiebten Gladbach und dem Bundesligavierten aus Dortmund ist nicht nur sportlich brisant. Der BVB ist stark an Gladbachs Trainer Marco Rose interessiert.

Abfahrer auf Streif in Kitzbühel gefordert - Biathleten in Antholz

KITZBÜHEL/ANTHOLZ: Für die alpinen Skirennfahrer steht die erste von zwei Abfahrten auf dem wichtigsten Weltcup-Hang des Winters an. Auf der legendären Streif in Kitzbühel wollen die Speed-Asse am Freitag (11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) auch ohne Zuschauer und Promi-Bohei überzeugen.