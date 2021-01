Das bringt der Freitag

Länder sollen neue Impfdosen erhalten

BERLIN: Die Bundesländer sollen an diesem Freitag eine neue Lieferung des Corona-Impfstoffs des Herstellers Biontech erhalten. Sie sollen insgesamt knapp 668.000 Impfdosen bekommen. Die Lieferung soll direkt von Biontech an die 27 Anlieferzentren der Länder gehen. Den größten Anteil erhält das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 141.375 Dosen. Den kleinsten Anteil bekommt Bremen mit 4875 Dosen. In dieser Größenordnung war die Lieferung auch angekündigt worden.

Hamburg ist erstes Bundesland mit schärferen Corona-Regeln

HAMBURG: Als erste in Deutschland müssen die Hamburger am Freitag ihre Kontakte weiter einschränken. Die neue Corona-Verordnung der Stadt sollte nach Senatsangaben um Mitternacht in Kraft treten. In einigen anderen Bundesländern sollen ab Sonntag schärfere Regeln gelten, in den meisten erst ab Montag. Neben einer Verlängerung des bestehenden Lockdowns bis Ende Januar sieht die neue Hamburger Verordnung auch schärfere Kontaktregelungen vor.

SPD-Fraktionsklausur berät über Corona und Beziehungen zu USA

BERLIN: Die SPD im Bundestag befasst sich zum Abschluss einer zweitägigen Fraktionsklausur am Freitag mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Corona-Pandemie. Im Zentrum stehen Diskussionen über den Wandel in der Arbeitswelt, Zukunftstechnologien und die Einbindung Deutschlands in Europa. Mit Blick auf den gewählten US-Präsidenten Joe Biden erwartet die SPD einen Neustart der transatlantischen Beziehungen. Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) will gemeinsam mit Fraktionschef Rolf Mützenich und den Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans vor die Presse treten.

Jusos verkünden neuen Vorstand bei digitalem Bundeskongress

BERLIN: Die Jungsozialisten (Jusos) ernennen am Freitag ihren neuen Vorstand. Auf einem digitalen Bundeskongress (ab 11.30 Uhr) will die SPD-Jugendorganisation das Ergebnis ihrer Briefwahl verkünden. Einzige Kandidatin für den Vorsitz ist die ehemalige nordrhein-westfälische Juso-Landeschefin Jessica Rosenthal. Die 28-jährige Lehrerin übernimmt aller Voraussicht nach das Amt von Kevin Kühnert, der im kommenden Jahr in den Bundestag einziehen will und derzeit bereits SPD-Bundesvize ist.

Falsche Polizeibeamte vor Gericht

MÜNCHEN: Schmuck, Gold und Zehntausende Euro Bargeld: Am Freitag beginnt am Landgericht München I der Prozess (9.30 Uhr) gegen zwei Männer, die als falsche Polizeibeamte mehrere alte Leute um ein Vermögen gebracht haben sollen. Sie sind wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs und Bandendiebstahls angeklagt. Immer wieder warnt die Polizei vor allem ältere Menschen vor der verbreiteten Betrugsmasche, bei der angebliche Polizisten anrufen und ihre Opfer dazu bringen, Geld, Schmuck und andere Wertgegenstände herauszugeben.

Autoverkäufe brechen ein - Kraftfahrt-Bundesamt legt Zahlen vor

FLENSBURG/BERLIN: Ein neues Auto stand im Corona-Jahr 2020 für viele Haushalte und Betriebe in Deutschland nicht ganz oben auf der Agenda. Die deutschen Autobauer gehen davon aus, dass bundesweit etwa ein Fünftel weniger Autos verkauft wurden als 2019. Das wären dann noch rund 2,9 Millionen. Wie viele Fahrzeuge tatsächlich neu zugelassen wurden, will das Kraftfahrt-Bundesamt am Freitag bekannt geben.

Klassiker Bayern gegen Gladbach - Flick fordert andere Einstellung

MÖNCHENGLADBACH: Der FC Bayern München will in der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) endlich wieder einen Sieg ohne einen vorherigen Rückstand einfahren. Im Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach fordert Trainer Hansi Flick deshalb ein konzentriertes Auftreten vom Anpfiff an. «Wir brauchen von Anfang an eine andere Einstellung», sagte Flick. Zuletzt waren die Münchner in der Bundesliga achtmal nacheinander in Rückstand geraten, gingen aber nie als Verlierer vom Platz.

Biathleten starten Weltcup in Oberhof - Skeleton-EM in Winterberg

OBERHOF: Mit den ersten Geister-Rennen am Oberhofer Grenzadler starten die Biathleten am Freitag ins neue Jahr. Bei den Auftakt-Sprints (11.30 und 14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) hoffen die Deutschen auf die nächsten Podestplätze, nachdem Olympiasieger Arnd Peiffer in Hochfilzen im Massenstart gesiegt hatte. Seinen Saisoneinstand gibt Ex-Weltmeister Simon Schempp. In Winterberg kämpfen die Skeletonis um EM-Medaillen, im schweizerischen Adelboden steht ein Riesenslalom an.