Das bringt der Freitag

Großbritannien ist nicht mehr Mitglied des EU-Binnenmarkts

LONDON/BRÜSSEL: Zwischen Großbritannien und der Europäischen Union gelten von Freitag an neue Bestimmungen. Bis zum 31. Dezember um Mitternacht galt die Brexit-Übergangsphase, in der weitgehend die gleichen Regeln Bestand hatten wie vor dem EU-Austritt Großbritanniens. Das Land war bereits Ende Januar 2020 aus der EU ausgeschieden. Zum 1. Januar 2021 tritt nun der an Heiligabend vereinbarte Brexit-Handelspakt in Kraft - Großbritannien verlässt den Binnenmarkt und die Zollunion. Das Abkommen muss noch vom EU-Parlament ratifiziert werden und ist daher nur provisorisch in Kraft.

Portugal übernimmt EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland

LISSABON: Portugal übernimmt mit dem Beginn des Jahres 2021 turnusgemäß für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland. Mit dem Motto «Zeit zum Handeln: für einen gerechten, grünen und digitalen Wiederaufbau» nimmt die linke Regierung in Lissabon die Ziele des milliardenschweren Corona-Hilfspakets der Europäischen Union auf.

Schweden übernimmt OSZE-Vorsitz

STOCKHOLM: Zum Start ins neue Jahr übernimmt Schweden am Freitag den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Damit löst das skandinavische EU-Land Albanien als OSZE-Vorsitzender ab. Das Mandat haben die Schweden turnusgemäß für ein Jahr inne.

Wiener Neujahrskonzert ohne Publikum im Goldenen Saal

WIEN: Wegen Corona ohne Publikum aber wie gewohnt mit Musik der Walzer-Dynastie Strauß geht das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker an diesem Freitag über die Bühne. Der italienische Dirigent Riccardo Muti (79) wartet im Goldenen Saal des Musikvereins aber auch mit neuen Akzenten auf, darunter Werke von Carl Zeller, Carl Millöcker und Karl Komzák. Das ZDF überträgt live von 11.15 bis 13.45 Uhr. Muti dirigiert das Neujahrskonzert zum sechsten Mal. Es wird nach ORF-Angaben in mehr als 90 Länder übertragen und hat mehr als 50 Millionen Fernsehzuschauer.

Zweiter Akt der Tournee: Skispringer in Garmisch gefordert

GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Auftaktsieger Karl Geiger und Markus Eisenbichler wollen beim traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen an ihre starken Auftritte von Oberstdorf anknüpfen. Die beiden deutschen Top-Skispringer zählen auch auf der Großen Olympiaschanze zu den Favoriten. In der Qualifikation an Silvester belegte Eisenbichler den dritten Platz, Geiger wurde Fünfter.

Tour de Ski der Langläufer startet ohne Norwegen

VAL MÜSTAIR: Mit einem Freistil-Sprint startet am Neujahrstag die Tor de Ski der Langläufer in ihre 15. Auflage. Im schweizerischen Val Müstair gehen 66 Damen und 85 Herren aus 21 Ländern an den Start der acht Etappen umfassenden Tour. Nicht dabei sind die Top-Läufer aus Norwegen, die wegen der Corona-Pandemie auf die Teilnahme verzichten. Das deutsche Team ist mit je sechs Damen und Herren vertreten. Die größten Aussichten auf gute Endplatzierungen haben Katharina Hennig aus Oberwiesenthal und Lucas Bögl aus Gaißach.