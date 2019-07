Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.19

Fridays-for-Future-Aktivisten demonstrieren erstmals an Flughafen

STUTTGART (dpa) - Die Klimaaktivisten von Fridays for Future wollen am Freitag (13.00 Uhr) nach eigenen Angaben erstmals an einem deutschen Flughafen demonstrieren.



Die Protestveranstaltung solle am letzten Schultag vor den Sommerferien in Baden-Württemberg auf dem Stuttgarter Airport stattfinden, hieß es.

Streik in Italien - Fluggäste müssen mit Verzögerungen rechnen

ROM (dpa) - Flugreisende von und nach Italien müssen sich am Freitag mitten in der Urlaubszeit auf Verzögerungen einstellen.



Gewerkschaften haben neben Piloten und Flugbegleitern auch Bodenpersonal sowie Beschäftigte bei Abfertigung und Catering aufgerufen, von 10.00 bis 14.00 Uhr die Arbeit niederzulegen. Ausgenommen sind Fluglotsen. Die Gewerkschaften fordern von der Regierung in Rom unter anderem Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur.

Sterbenskranke Frau mit Heroin getötet - Urteil erwartet

REGENSBURG (dpa) - Im Prozess um einen Drogenabhängigen, der seiner todkranken Lebenspartnerin eine Überdosis Heroin gespritzt haben soll, wird am Freitag (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Regensburg das Urteil erwartet.



Die Staatsanwaltschaft forderte für den Mann zwei Jahre und drei Monate Haft, die Verteidiger plädierten auf Freispruch.

Ehefrau mit Küchenmesser erstochen - Urteil erwartet

ULM (dpa) - Ihr Ehemann soll sie mit einem Küchenmesser erstochen haben: Im Prozess um den Tod einer dreifachen Mutter wird am Freitag (14.00 Uhr) das Urteil des Landgerichts Ulms erwartet.



Der 40 Jahre alte Angeklagte hatte zum Auftakt des Prozesses gestanden, die zehn Jahre jüngere Frau im November 2018 in Laichingen mit etlichen Messerstichen umgebracht zu haben (Aktenzeichen 3 Ks 21 Js 23195/18).

Bayern und Baden-Württemberg starten in die Sommerferien

MÜNCHEN/STUTTGART (dpa) - Bayern und Baden-Württemberg starten als letzte Bundesländer in die Sommerferien.



Für insgesamt mehr als drei Millionen Kinder und Jugendliche ist der Freitag der letzte Schultag, bevor für sie die Ferien beginnen. Dann haben eine Woche lang alle Schüler in Deutschland zeitgleich Sommerferien.

Bayreuther Festspiele gehen mit «Lohengrin» weiter

BAYREUTH (dpa) - Tag zwei auf dem Grünen Hügel: In Bayreuth gehen die Richard-Wagner-Festspiele am Freitag (16.00 Uhr) mit dem «Lohengrin» weiter.



Die Neuproduktion der Schwanenritter-Oper von Regisseur Yuval Sharon stammt aus dem vergangenen Jahr. Der Künstler Neo Rauch entwarf das blaue Bühnenbild. Tenor Klaus Florian Vogt ist in der Titelrolle zu hören, Camilla Nylund singt die Elsa.

Alpen-Rock-Musical «Der Watzmann ruft» im Klimarausch

MÜNCHEN (dpa) - «Der Watzmann ruft» - aber in komplett neuem Gewand: Das Kultstück kehrt mit veränderter Geschichte und neuen Texten auf die Bühne zurück.



Die Neuauflage des Musicals feiert am Freitag (19.30 Uhr) im Deutschen Theater in München Uraufführung.

Nächstes Bergspektakel: Dach der Tour wartet auf Buchmann und Co.

TIGNES (dpa) - Bei der Tour de France wartet am Freitag (13.55 Uhr/One und Eurosport) die nächste ganz große Prüfung in den Alpen. Auf der 19. Etappe erklimmen die Favoriten um die deutsche Hoffnung Emanuel Buchmann unter anderem das Dach der Tour, den 2770 Meter hohen Col de L'Iseran.



Der Berg der höchsten Kategorie ist 37,5 Kilometer vor dem Ziel zu überwinden. Zuvor stehen bereits drei mittelschwere Bergprüfungen an.

Vettel & Co. stimmen sich auf Formel-1-Rennen in Hockenheim ein

HOCKENHEIM (dpa) - Sebastian Vettel will sich am Freitag auf seinen ersehnten Formel-1-Premierensieg auf dem Hockenheimring einstimmen.



In den ersten beiden Trainingseinheiten zum Grand Prix von Deutschland um 11.00 Uhr und 15.00 Uhr möchten der Ferrari-Star und seine Rivalen die optimale Abstimmung ihrer Rennwagen finden. Vettel hat unweit seiner Heimat Heppenheim noch nie gewinnen können.

VfB Stuttgart gegen Hannover 96: Neue Saison in 2. Bundesliga startet

STUTTGART (dpa) - Mit dem Duell der Absteiger zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96 startet am Freitagabend (20.30 Uhr) die neue Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga. Mindestens 50.000 Zuschauer werden beim Saison-Eröffnungsspiel in der Stuttgarter Arena erwartet.



Wie ein Großteil von ihnen den vom VfB nach Hannover zurückgekehrten Torhüter Ron-Robert Zieler in der alten Heimat empfangen wird, ist offen.

Koch im Finale bei Schwimm-WM - Köhler über 800 Meter gefordert

GWANGJU (dpa) - Brustschwimmer Marco Koch will seine positive Tendenz bei der Schwimm-WM in Südkorea weiter fortsetzen.



Der Weltmeister von 2015 steht am Freitag über 200 Meter im Finale. In den Endlauf will auch Sarah Köhler auf der 800 Meter Freistil-Strecke einziehen. Die Silbergewinnerin über 1500 Meter und Titelträgerin mit der Freiwasser-Staffel freut sich auf die aus ihrer Sicht kurze Distanz.

Gedächtnis-Sportler messen sich bei Meisterschaft in Tuttlingen

TUTTLINGEN (dpa) - Wörter, Zahlen, Namen oder Geschichtsdaten im Kopf abspeichern - darum geht es ab Freitag (9 Uhr) bei den 21. Deutschen Gedächtnismeisterschaften in Tuttlingen.



In vier Altersklassen - Kinder, Junioren, Erwachsene und Senioren - treten die Gedächtnissportler gegeneinander an, wie es bei der Gesellschaft für Gedächtnis- und Kreativitätsförderung (GGK) heißt.