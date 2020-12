Das bringt der Freitag

75 Jahre UN: Generalsekretär Guterres spricht im Bundestag

BERLIN: Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen wird UN-Generalsekretär António Guterres am Freitag (9.00 Uhr) im Bundestag reden. Zu der Veranstaltung werden neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundesratspräsident Reiner Haseloff (CDU) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, erwartet. Anschließend wird Guterres Gespräche mit Merkel und Steinmeier führen.

Bundesgesundheitsminister Spahn unterzeichnet Impfverordnung

BERLIN: Als Rechtsgrundlage für eine Priorisierung bei der Corona-Impfung will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Freitag eine Impfverordnung unterzeichnen. In einer Pressekonferenz um 11.00 Uhr will der CDU-Politiker zudem darüber informieren, welche Personengruppen zuerst geimpft werden sollen. Die Verordnung soll die Grundlage für die voraussichtlich am 27. Dezember beginnenden Impfungen sein und basiert auf einer Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut.

Innensenator Geisel stellt neues Anti-Terror-Konzept vor

BERLIN: Vier Jahre nach dem islamistischen Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt stellt Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag (10.00 Uhr) ein neues Anti-Terror-Konzept vor. Dabei geht es um eine verstärkte Zusammenarbeit der Behörden bei der Terrorismusabwehr und in einem Terrorfall sowie um eine bessere Beobachtung und schnellere Abschiebung von Gefährdern. Berlin habe sich bei dem Konzept an London orientiert, hatte Geisel bereits angekündigt.

Bundesrat stimmt über EEG-Reform und Homeoffice-Pauschale ab

BERLIN: In seiner letzten Sitzung des Jahres will der Bundesrat am Freitag (10.15 Uhr) zahlreiche Gesetze beschließen. Unter anderem wird über die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) abgestimmt, die der Bundestag erst am Donnerstag beschlossen hat. Damit soll der Ausbau von Ökostrom-Anlagen in Deutschland Fahrt aufnehmen. Außerdem geht es um die geplante Steuerpauschale für Arbeit im Homeoffice. Für die Jahre 2020 und 2021 sollen wegen der Corona-Pandemie für Arbeit vom Heimschreibtisch jeweils maximal 600 Euro angerechnet werden.

Türkei: Neuer Kavala-Prozess beginnt begleitet von Kritik

ISTANBUL: In der Türkei beginnt am Freitag (11.30 Uhr) ein neuer Prozess gegen den seit drei Jahren inhaftierten Intellektuellen Osman Kavala. Menschenrechtler kritisieren die Umstände und das Verfahren massiv. Das Gericht müsse Kavala freisprechen und ihn auch tatsächlich freilassen, sagte Milena Büyüm von Amnesty International der Deutschen Presse-Agentur. Die neue Anklageschrift liefere keinerlei Beweise für die Anklagepunkte, der Umgang mit Kavala sei ein massiver Menschenrechtsverstoß.

Kind gewürgt und verbrannt - Urteil gegen Vater erwartet

SIEGEN: Nach dem gewaltsamen Tod eines dreijährigen Jungen in Lennestadt wird am Freitag (14.00 Uhr) gegen den geständigen Vater in Siegen das Urteil erwartet. In dem Mordprozess vor dem Landgericht hatte der Marokkaner ausgesagt, er habe seinen schlafenden Sohn im Mai erdrosselt, auf eine Matratze gelegt und diese angezündet. Er habe die Tat nicht geplant, unter Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden und nach der Trennung von der Mutter des Kindes stark unter Druck gestanden.

Kind fast ertrunken: Oberlandesgericht entscheidet über Haftung

ROSTOCK: Nach dem schweren Unfall eines Kindes mit den Folgen eines lebenslangen Pflegefalls entscheidet das Oberlandesgericht Rostock am Freitag (10.00 Uhr) über die Zahlung von Schmerzensgeld und Schadenersatz. Im Juni 2012 hatte ein Vater den knapp sechsjährigen Spielkameraden seiner Tochter zu einer Wochenendveranstaltung eines Jugendhilfevereins im Landkreis Rostock mitgenommen. Dort fiel der Junge in einen nicht gesicherten Teich und geriet unter Wasser. Als er gefunden wurde, konnten trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen schwere Hirnschäden nicht verhindert werden. Der Junge werde sein Leben lang pflegebedürftig sein, hieß es

Zwei Männer wegen Betrugsverdachts um 16 Millionen Dollar vor Gericht

BERLIN: Ein Jurist und ein ehemaliger Filmemacher sollen rund 16 Millionen US-Dollar ergaunert haben. Ihr Prozess ab Freitag (9.00 Uhr) vor dem Berliner Landgericht verhandelt einen mutmaßlichen Betrugsfall in der Filmbranche, der vor fast zehn Jahren seinen Anfang nahm. Nach einem gescheiterten Projekt soll der Rechtsanwalt im Jahr 2011 in Absprache mit dem Mitangeklagten Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen ein ausländisches Unternehmen eingeleitet und so unberechtigt rund 16 Millionen US-Dollar erlangt haben.

Mordprozess beginnt - 67-Jährige soll ihren Ehemann getötet haben

CHEMNITZ: Der Tod eines Mannes vor mehr als 17 Jahren in Chemnitz wird ab Freitag (13.00 Uhr) vom Landgericht aufgerollt. Angeklagt ist die Ehefrau des Toten. Ihr wird Mord aus Habgier vorgeworfen. Laut Anklage soll sie ihrem alkoholkranken Mann ein Schlafmittel verabreicht haben, das bei ihm zu einem Schwächeanfall führte. Danach habe sie ihm eine Flasche Cognac und eine halbe Flasche Desinfektionsmittel eingeflößt, wodurch er starb.

Biathlon-Weltcup und historische Kombinations-Premiere in Ramsau

HOCHFILZEN/RAMSAU: Beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen steht der letzte Sprint des Jahres auf dem Wettkampfprogramm. Einen Tag nach dem schwachen Abscheiden der deutschen Männer sind an diesem Freitag Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann und Franziska Preuß die größten deutschen Podesthoffnungen. Beim ersten Hochfilzen-Sprint war die 26-Jährige Bayerin Dritte hinter Dsinara Alimbekawa aus Belarus und der Norwegerin Tiril Eckhoff geworden.

Union und BVB eröffnen 13. Spieltag - 3:1 als Motivation und Warnung

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin und Borussia Dortmund eröffnen am Freitagabend (20.30 Uhr) den 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die gastgebenden Berliner nehmen die Erinnerung an den beeindruckende 3:1-Sieg in der Vorsaison als Zusatzmotivation mit in das Geisterspiel gegen Champions-League-Achtelfinalist BVB. Die Gäste wollen mit dem neuen Chefcoach Edin Terzic nach dem jüngsten 2:1 bei Werder Bremen eine Serie starten.