Das bringt der Freitag

Bundestag stimmt über Etat 2021 mit hohen Schulden ab

BERLIN: Der Bundestag stimmt am Freitag abschließend über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr ab. Die große Koalition will im Kampf gegen die Corona-Krise erneut erhebliche Kredite aufnehmen - mehr als ein Drittel der Ausgaben sollen durch neue Schulden finanziert werden. Insgesamt sind Ausgaben von fast einer halben Billion Euro geplant. Das ist etwas weniger als im laufenden Jahr, in dem Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kurzfristig Milliardenhilfen für die Wirtschaft auf die Beine stellen und zwei Nachtragshaushalte einbringen musste.

EU-Gipfel berät über ESM-Reform und Kampf gegen Terror

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen am Freitag bei einem Euro-Gipfel die Reform des Rettungsschirms ESM billigen. Das Treffen findet im Rahmen des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel statt. Dieser wird sich am zweiten Tag auch mit dem Kampf gegen den Terror befassen, bevor er am Nachmittag zu Ende geht. Am Donnerstag hatten sich die Staats- und Regierungschefs nach wochenlanger Blockade durch Polen und Ungarn auf den EU-Haushalt und milliardenschwere Corona-Hilfen geeinigt.

Fridays for Future will weltweit für Klimaschutz demonstrieren

BERLIN: Vor einem digitalen UN-Gipfel zum Klimaschutz ruft die Klimabewegung Fridays for Future weltweit zu Demonstrationen auf. Insgesamt sind rund 2500 Aktionen geplant, darunter auch mehrere Dutzend in deutschen Städten. Mitglieder der Bewegung hatten angekündigt, dass sowohl auf der Straße als auch im Internet Proteste zu erwarten seien - dabei wolle man überall auf Einhaltung der Corona-Regeln achten. Am Samstag wollen bei einem virtuellen UN-Gipfel viele Staaten über Fortschritte und Pläne berichten.

Kultusministerkonferenz stellt Ergebnisse vor

BERLIN/MAINZ: Zum Abschluss von Beratungen zu den Folgen der Corona-Pandemie für den Schulunterricht stellt die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig (SPD), an diesem Freitag (10.30 Uhr) die Ergebnisse vor. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin hat sich wiederholt dafür ausgesprochen, so lange wie möglich am Unterricht in der Klassen- und Kursgemeinschaft festzuhalten.

Innenminister beenden Herbstkonferenz

BERLIN: Die Innenminister von Bund und Ländern schließen an diesem Freitag ihre Herbstkonferenz ab. Die Ergebnisse sollen bei einer Pressekonferenz (10.00 Uhr) in Berlin vorgestellt werden. Strittigster Punkt war die Frage einer Verlängerung des seit 2012 geltenden Abschiebestopps für das Bürgerkriegsland Syrien. Die Minister von CDU und CSU wollen die Regelung nicht verlängern, im Gegensatz zu den SPD-Ministern.

Karlsruhe entscheidet zur Datenauswertung im Antiterrorkampf

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am Freitag (9.30 Uhr) eine Entscheidung zu neuen Befugnissen bei der Auswertung der Antiterrordatei. Die 2007 eingerichtete Datensammlung soll helfen, durch schnellen Informationsaustausch zwischen Polizeibehörden und Nachrichtendiensten insbesondere islamistische Terroranschläge zu verhindern. (Az. 1 BvR 3214/15)

Spitzengespräch soll Hilfen für die Stahlbranche ausloten

DÜSSELDORF: Bei einem Spitzengespräch von Bund, Ländern und Branchenvertretern wird am Freitag (10.00) über die wachsenden Probleme der deutschen Stahlhersteller beraten. An der Online-Runde werden Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU), Manager der deutschen Stahlkonzerne und die IG Metall teilnehmen. Die Runde soll einen Stahlgipfel im Frühjahr vorbereiten.

Neue Version von alternativ angetriebenem Flieger wird vorgestellt

STUTTGART: Wissenschaftler wollen am Freitag (13.00 Uhr) am Stuttgarter Flughafen die neue Version eines vor einigen Jahren entwickelten viersitzigen Passagierflugzeugs präsentieren, das nur mit Wasserstoff und Brennstoffzellen angetrieben wird. Es handle sich hierbei um die insgesamt sechste und neueste Generation des Fliegers, teilte der Flughafen mit.

Start des 11. Bundesliga-Spieltags: Wolfsburg empfängt Frankfurt

WOLFSBURG: Die beiden Unentschieden-Könige VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt wollen zum Auftakt des 11. Bundesliga-Spieltags unbedingt gewinnen. Im direkten Duell am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) kann das bisher ungeschlagene Team von Trainer Oliver Glasner mit einem Erfolg für eine Nacht in die Champions-League-Ränge springen. Die Eintracht, die neben zwei Siegen und einer Niederlage schon sieben Mal Remis gespielt hat, könnte mit einem Auswärtssieg bis auf zwei Punkte an den VfL heranrücken.

Skiflug-WM beginnt mit Einzel in Planica - Biathleten in Hochfilzen

PLANICA/HOCHFILZEN: Mit den ersten beiden Durchgängen im Einzel beginnt an diesem Freitag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) die Skiflug-WM im slowenischen Planica. Deutschlands Top-Athlet Markus Eisenbichler zählt bei dem Wettbewerb, der sich über je zwei Flüge am Freitag und Samstag erstreckt, zu den Favoriten auf Gold. Am Sonntag steht dann das Mannschaftsspringen an. Mit den Sprintwettkämpfen beginnt in Hochfilzen in Tirol der dritte Biathlon-Weltcup der Saison. Im Eiskanal von Innsbruck peilen die deutschen Skeletoni ebenfalls die Podestplätze an.