Das bringt der Freitag

Deutsche Top-Diplomatin vor Ruf an die OSZE-Spitze

WIEN: Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wird künftig voraussichtlich von einer deutschen Top-Diplomatin geleitet. Die Bestellung der 59-jährigen Helga Schmid als OSZE-Generalsekretärin durch den Ministerrat der Organisation am Freitag gilt als Formsache. Die in außenpolitischen Fragen äußerst versierte Schmid war unter anderem eine wichtige Unterhändlerin der EU beim Atomabkommen mit dem Iran.

US-Regierung veröffentlicht Arbeitsmarktbericht für November

WASHINGTON: Die Corona-Krise belastet den Jobmarkt der weltgrößten Volkswirtschaft USA weiter stark. Wie stark, das soll am Freitag (14.30 Uhr MEZ) der Arbeitsmarktbericht für November zeigen. Experten erwarten zwar, dass die Erholung nach dem historischen Einbruch zu Beginn der Pandemie anhält - allerdings spürbar an Dynamik verliert. Analysten rechnen im Schnitt mit einem Rückgang der Erwerbslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 6,8 Prozent. Zudem werden rund 545.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft erwartet.

Urteil im Prozess gegen Österreichs Ex-Finanzminister

WIEN: Drei Jahre nach Beginn des Korruptionsprozesses gegen den ehemaligen österreichischen Finanzminister Karl-Heinz Grasser wird am Freitag das Urteil gesprochen. Das Landgericht Wien muss entscheiden, ob der 51-Jährige 2004 beim Verkauf von rund 60.000 Bundeswohnungen einem privaten Investor den entscheidenden Tipp über die notwendige Höhe eines Kaufpreises gegeben haben, um einen Mitbieter auszustechen. Im Gegenzug für den Hinweis sollen laut Anklage rund 9,6 Millionen Euro - ein Prozent des Kaufpreises von 961 Millionen Euro - in die Taschen der Verdächtigen geflossen sein.

Anwalt erwartet Urteil im Prozess gegen Can Dündar

ISTANBUL: In der Türkei wird der Prozess gegen den im Exil in Deutschland lebenden Journalisten Can Dündar wegen Terrorunterstützung und «militärischer oder politischer Spionage» fortgesetzt. Dündars Anwalt Dündars Abbas Yalcin sagte der Deutschen Presse-Agentur, am Freitag werde ein Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft habe bis zu 35 Jahre Haft gefordert.

Ausschuss soll Immunität von Ramelow und Höcke aufheben

ERFURT: Für staatsanwaltschaftliche Ermittlungen soll die Abgeordneten-Immunität von Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) und AfD-Fraktionschef Björn Höcke aufgehoben werden. Über entsprechende Anträge will am Freitag (10.00 Uhr) der Justizausschuss des Landtags in Erfurt hinter verschlossenen Türen entscheiden. Mit einem Ergebnis wird am Nachmittag gerechnet. Ramelow hatte die Abgeordneten gebeten, dem Antrag der Staatsanwaltschaft stattzugeben, damit wegen des Vorwurfs der Beleidigung gegen ihn ermittelt werden kann.

Urteil nach gewaltsamem Tod eines kleinen Pflegekinds erwartet

Wuppertal (dpa/lnw) - Das Wuppertaler Landgericht will am Freitag das Urteil für eine 51-Jährige verkünden, die ihre kleine Pflegetochter getötet haben soll. Die Frau hatte gestanden, das 21 Monate alte Kind geschlagen und getreten zu haben, weil sie überfordert gewesen sei. Das Kind hatte den Ermittlungen zufolge zahlreiche Verletzungen erlitten, etwa Risse von Herz und Leber. Der Pflegemutter wird neben gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge auch schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Vor der Urteilsverkündung halten bei dem Prozesstag am Freitag (ab 9.15 Uhr) noch Anklage und Verteidigung ihre Plädoyers.

Taucher übergibt Enigma-Chiffriermaschine an Landesamt

SCHLESWIG: Die von Tauchern aus der Ostsee geborgene Chiffriermaschine Enigma soll am Freitag (11.00 Uhr) an Schleswig-Holsteins Archäologisches Landesamt übergeben werden. Ein Team von Tauchern um den Unterwasser-Archäologen Florian Huber hatte die Maschine in einem sogenannten Geisternetz in der Geltinger Bucht entdeckt. Gemeinsam mit der entsprechenden Fundmeldung will der Forschungstaucher Huber die seltene Maschine in Schleswig abgeben.

Deutsche Jahrescharts werden veröffentlicht

BADEN-BADEN: Wie heißt der Hit des Jahres? Und wer siegt bei den Alben? Wer 2020 in den Jahrescharts vorne liegt, wird am Freitag bekanntgegeben. Die Marktforscher von GfK Entertainment in Baden-Baden - sie sind Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts - wollen die erfolgreichsten Musiker bei Singles und Alben am Nachmittag veröffentlichen. Im vergangenen Jahr hatte die Band Rammstein den ersten Platz erobert. In der Single-Wertung lag 2019 der Rapper Lil Nas X mit dem Country-Hip-Hop-Hit «Old Town Road» vorne. 2018 hatte bei den Alben Helene Fischer zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz erobert.

DFB-Direktor Bierhoff äußert sich zur weiteren Zukunft mit Löw

FRANKFURT/MAIN: Vier Tage nach dem Vertrauensvotum für Joachim Löw soll sich erstmals ein führender DFB-Vertreter öffentlich zur weiteren Zusammenarbeit mit dem Bundestrainer äußern. DFB-Direktor Oliver Bierhoff wird sich am Freitag (gegen 15.00 Uhr) nach einer Präsidiumssitzung in einer Video-Pressekonferenz den Medien stellen. Zuvor soll der langjährige Wegbegleiter von Löw den Funktionären in einer Präsidiumssitzung das jüngste 0:6 der Nationalmannschaft in Spanien erklären, das heftige Debatten über Löw ausgelöst hatte.

Hertha gegen Union zum Bundesliga-Spieltagsauftakt

BERLIN: Das Hauptstadt-Derby eröffnet den zehnten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Hertha BSC empfängt an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) den 1. FC Union Berlin. Zuschauer werden auch bei diesem stets brisanten und prestigeträchtigen Duell wegen der Coronavirus-Pandemie nicht im Olympiastadion erlaubt sein. Sportlich steht der Ost-Berliner Kult-Club aus Köpenick vor dem Gastspiel in Charlottenburg deutlich besser da. Union tritt als Tabellensechster an, Hertha ist 13.. Union holte bisher 16 Punkte und ist seit acht Spielen ungeschlagen.