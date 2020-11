Das bringt der Freitag

Prozess zu vereiteltem Anschlag auf Exil-Iraner beginnt

ANTWERPEN: Rund zweieinhalb Jahre nach einem vereitelten Sprengstoffattentat auf eine Großkundgebung von Exil-Iranern in Frankreich beginnt an diesem Freitag in Belgien der Prozess gegen vier mutmaßliche Tatbeteiligte. Den Angeklagten wird vor einem Gericht in Antwerpen vorgeworfen, den Anschlag auf die Veranstaltung mit Tausenden Teilnehmern geplant und vorbereitet zu haben. Er hätte nach Einschätzung von Ermittlern zahlreiche Tote und Verletzte zur Folge haben können.

Kindergeld und weniger Steuern: Bundesrat stimmt über Sozialthemen ab

BERLIN: Hartz-IV-Sätze, Kindergeld, Einkommensteuer - der Bundesrat befasst sich am Freitag (9.30 Uhr) mit einer ganzen Reihe von sozialpolitischen Themen. Mit einem Gesetz sollen außerdem Vor-Ort-Apotheken vor der Konkurrenz durch Versandapotheken geschützt werden. Jetzt stimmt die Länderkammer darüber ab.

Bundestag stimmt über niedrigere Inkassogebühren ab

BERLIN: Der Bundestag befasst sich an diesem Freitag (ab 09.00 Uhr) mit neuen Regeln für Inkassogebühren. Insbesondere bei kleineren Forderungen sollen die Gebühren stärker begrenzt werden. Die Abgeordneten wollen zudem eine bessere Vergütung für Anwälte und höhere Gerichtsgebühren beschließen.

Berliner SPD plant Giffey-Wahl im dritten Anlauf

BERLIN: Bei einem weitgehend online abgehaltenen Parteitag am Freitag (ab 17.00 Uhr) und Samstag (09.00) will die Berliner SPD eine neue Parteiführung wählen. Nach monatelanger Hängepartie wegen Corona und der Verschiebung von zwei Parteitagen sollen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (42) und Fraktionschef Raed Saleh (43) nun zur neuen Doppelspitze gekürt werden. Die Wahl erfolgt am Freitagabend, auszählen und bekanntgeben will die SPD das Wahlergebnis am Samstagmorgen.

VW-Betriebsrat feiert 75-jähriges Bestehen mit Altkanzler Schröder

WOLFSBURG: Mit einem Festakt feiert der VW-Betriebsrat am Freitag (12.00 Uhr) den 75. Jahrestag der Mitbestimmung im Wolfsburger Werk. Als Ehrengast soll Altkanzler Gerhard Schröder eine Festrede bei der Online-Veranstaltung halten. Von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist eine Grußbotschaft geplant. Das Event soll coronabedingt live im Internet übertragen werden.

BER-Betreiber präsentieren Plan zu Terminal-Schließung

Schönefeld (dpa/bb) - Knapp vier Wochen nach der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER wollen die Betreiber die Verluste begrenzen. Durch die Corona-Krise gibt es nur noch wenige Flüge. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will deshalb ab März eines der drei Terminals stilllegen. Der Plan wird an diesem Freitag im Aufsichtsrat besprochen.

Landgericht: Erstes Urteil im Missbrauchsfall Münster

MÜNSTER: Im Missbrauchsfall Münster will das Landgericht Münster am Freitag (12.00 Uhr) ein erstes Urteil sprechen. Wegen des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes muss sich ein 53-jähriger Mann aus Norderstedt in Schleswig-Holstein verantworten. Er hatte die Taten gegenüber den Ermittlern gestanden und Hinweise zu weiteren Beschuldigten gegeben.

BGH entscheidet Streit um Pferdestall neben Einfamilienhaus

KARLSRUHE: Der Pferdestall mit Auslauf steht nur gut zwölf Meter vom Einfamilienhaus der Nachbarn entfernt - und sorgt seit Jahren für bösen Streit. Mehrere Gerichte haben in dem Fall aus Sachsen-Anhalt schon entschieden, nun könnte der Bundesgerichtshof (BGH) das letzte Wort sprechen. Die Karlsruher Richter verkünden am Freitag (9.00 Uhr) ihr Urteil.

DFB-Frauen wollen makellose Bilanz in der EM-Qualifikation wahren

INGOLSTADT: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft will auch nach der geschafften Qualifikation für die Fußball-EM 2022 die perfekte Bilanz wahren. Die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft am Freitag (16.00 Uhr/ZDF) in Ingolstadt auf Außenseiter Griechenland. Das Hinspiel in Thessaloniki hatte das DFB-Team mit 5:0 gewonnen, insgesamt schaffte die Mannschaft bislang sechs Siege und 37:0-Tore in der Qualifikationsgruppe I.

Deutsche Basketballer treffen in EM-Qualifikation auf Montenegro

PAU: Die deutschen Basketballer treffen in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 am Freitagabend auf Montenegro. Die Partie findet um 21.00 Uhr im französischen Pau statt. Dort sind außer Deutschland und Montenegro auch Gastgeber Frankreich und Großbritannien in einer sogenannten Blase untergebracht, um das Risiko vor Corona-Infektionen zu reduzieren.

Wolfsburg empfängt Bremen zum Nordduell

BREMEN: Der VfL Wolfsburg und Werder Bremen eröffnen am Freitagabend den 9. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Im Wolfsburger Stadion treffen zwei Überraschungsteams der bisherigen Saison aufeinander. Der VfL ist noch ungeschlagen und liegt auf Rang sechs. Werder ist Neunter, hat sich nach dem Fast-Abstieg im Sommer stabilisiert und feierte mit dem 1:1 bei Bayern München am vergangenen Wochenende einen Achtungserfolg.