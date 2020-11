Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 13.11.20 | Überblick

EU-Innenminister beraten über Asylreform und Kampf gegen Terror

BRÜSSEL/BERLIN: Nach den Anschlägen in Frankreich, Österreich und Deutschland beraten die EU-Innenminister am Freitag (12.00 Uhr) über eine gemeinsame Linie im Kampf gegen Terrorismus. Zudem will Bundesinnenminister Horst Seehofer mit seinen Kollegen die Reform der EU-Asyl- und Migrationspolitik vorantreiben. Weil Deutschland derzeit den Vorsitz der EU-Staaten innehat, leitet der CSU-Politiker die Video-Beratungen mit seinen Kollegen.

Umweltminister schließen Video-Beratungen ab

WIESBADEN: Die Umweltminister aus Bund und Ländern schließen am Freitag ihre Beratungen ab. Wegen der Corona-Pandemie hatten sich die Ressortchefs seit Mittwoch unter dem Vorsitz von Hessen per Video zusammengeschaltet. Auf der Tagesordnung der Umweltministerkonferenz standen Themen wie die Konflikte zwischen Klimaschutz und Ökostrom-Ausbau auf der einen sowie Natur- und Artenschutz auf der anderen Seite - dabei geht es vor allem um den Bau von Windrädern an Land, gegen den Naturschützer immer wieder klagen.

VW-Aufsichtsrat entscheidet über weltweite Investitionsplanung

WOLFSBURG/HANNOVER: Der Aufsichtsrat des weltgrößten Autokonzerns Volkswagen entscheidet am Freitag über die Details der geplanten Investitionen in den kommenden fünf Jahren. Es geht unter anderem um die künftigen Ausgaben für Zukunftsthemen wie E-Mobilität, Vernetzung, Autonomes Fahren und Dienstleistungen. Die Kontrolleure dürften aber auch über die Vorschläge des Vorstands zur allgemeinen Verteilung der Mittel im globalen Werksnetz von Marken wie VW, Audi, Porsche, Skoda, Seat oder den leichten Nutzfahrzeugen beraten.

Vergewaltigungsprozess gegen Musikhochschul-Professor startet

MÜNCHEN: Am Landgericht München I beginnt am Freitag (9.30 Uhr) ein Prozess gegen den Komponisten und Ex-Hochschulprofessor Hans-Jürgen von Bose. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Schwester eines seiner Studenten vergewaltigt zu haben. Mit der Frau hatte er eine Beziehung geführt. Sein Verteidiger weist die Vorwürfe zurück und betont, dass er einen Freispruch erwarte. Von Bose ist nicht der erste hochrangige Professor der Münchner Musikhochschule, der wegen eines Sexualdeliktes angeklagt wird.

Carola Lentz wird als Präsidentin des Goethe-Instituts eingeführt

MÜNCHEN/BERLIN: Die Ethnologin Carola Lentz übernimmt an diesem Freitag (11.00 Uhr) als Präsidentin die ehrenamtliche Spitze des Goethe-Instituts. Die 66 Jahre alte Seniorforschungsprofessorin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz war im vergangenen Jahr vom Präsidium des Goethe-Instituts für die Position gewählt worden. Lentz, nach der Juristin Jutta Limbach zweite Frau an der Spitze des Instituts, wird Nachfolgerin von Klaus-Dieter Lehmann. Der 80 Jahre alte Lehmann war seit 2008 Präsident der Organisation.

Vom Ausland lernen: ADFC stellt Vorbild-Projekte für Radverkehr vor

BERLIN: Autofreie Sonn- und Feiertage auf Straßen in Bogotá, verkehrsberuhigte Quartiere in Barcelona, groß angelegte Umwidmungen von Straßen für den Radverkehr in Paris - von solchen Beispielen aus dem Ausland erhofft sich der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Inspirationen für den Radverkehr in Deutschland. Am Freitag (13.00 Uhr) werden bei einem Online-Symposium mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) einige dieser potenziellen Vorbild-Projekte vorgestellt und diskutiert, ob und wie sie sich in Deutschland umsetzen ließen.

Christkind beantwortet Briefe von Kindern aus aller Welt

ENGELSKIRCHEN: Die Wunschzettel warten: Das Christkind tritt am Freitag (11.00 Uhr) seinen Dienst in der Weihnachtspostfiliale in Engelskirchen an. Zusammen mit mehreren Helfern werden dort in den kommenden Wochen Zuschriften von Kindern aus aller Welt beantwortet - hinter der Aktion steckt die Deutsche Post. In Deutschland gibt es mehrere sogenannte Weihnachtspostfilialen in Orten, die durch ihren Namen einen guten Draht nach oben andeuten. Etwa auch in Himmelstadt oder Himmelpforten.