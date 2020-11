Das bringt der Freitag

Bundestag berät über weitere Corona-Krisenmaßnahmen

BERLIN: Der Bundestag berät am Freitag (9.00) über weitere Schritte im Kampf gegen die Corona-Krise. Die Gesetzespläne von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sehen unter anderem neue Regeln bei Verdienstausfällen vor. So sollen Entschädigungsansprüche für Eltern verlängert und erweitert werden, die wegen einer Kinder-Betreuung nicht arbeiten können. Angesichts von Kritik am Vorgehen von Bund und Ländern soll eine genauere Gesetzesgrundlage für weitreichende Beschränkungen wie Schließungen von Einrichtungen geschaffen werden. Parallel berät auch der Bundesrat darüber.

Bundesrat berät Wahlrecht, Kurzarbeitergeld und Corona-Maßnahmen

BERLIN: Der Bundesrat befasst sich am Freitag (9.30 Uhr) mit der Wahlrechtsreform, mit der das weitere Anwachsen des Bundestages gebremst werden soll. Der Bundestag hat nach dem bisher geltenden Wahlrecht eine Größe von 709 Abgeordneten erreicht und könnte noch weiter wachsen. Damit sich der Bundestag nicht mehr so stark vergrößert, soll nun mit dem Ausgleich von Überhangmandaten erst nach dem dritten Überhangmandat begonnen werden. In verkürzter Frist befasst sich der Bundesrat parallel zum Bundestag mit dem Regierungsentwurf zum Bevölkerungsschutz in der Corona-Pandemie, den das Bundeskabinett am Mittwoch vergangener Woche beschlossen hatte.

US-Regierung veröffentlicht Arbeitsmarktbericht für Oktober

WASHINGTON: Nur wenige Tage nach den Präsidentschaftswahlen steht in den USA am Freitag (14.30 Uhr MEZ) der Arbeitsmarktbericht für Oktober an. Experten gehen davon aus, dass sich die Erholung nach dem historischen Einbruch zu Beginn der Corona-Krise fortgesetzt, aber weiter an Schwung verloren hat. Analysten rechnen im Schnitt mit einem Rückgang der Erwerbslosenquote von 7,9 auf 7,7 Prozent. Zudem werden rund 590.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft erwartet. Das würde bedeuten, dass die positive Entwicklung der Vormonate zwar anhält, der Aufwärtstrend sich aber erneut erheblich abschwächt.

Lindner stellt Merz-Buch vor - Vorsitzkandidaten bei Sachsen-CDU

BERLIN: FDP-Chef Christian Lindner stellt an diesem Freitag (10.00 Uhr) das Buch «Neue Zeit. Neue Verantwortung» von Friedrich Merz vor. In fünf Kapiteln befasst sich der Ex-Unionsfraktionschef und Kandidat für den CDU-Vorsitz mit den Handlungsmöglichkeiten von Politik und Wirtschaft in der Corona-Pandemie, der ökologischen Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft, Reformen in zahlreichen Politikfeldern sowie dem Thema Europa und der Weltpolitik. Ein Kapitel ist zudem der CDU gewidmet. Das Buch kann in seiner Themenbreite als Art Programm von Merz für den Parteivorsitz und vor allem für die von ihm angestrebte Kanzlerschaft verstanden werde.

Hamburger Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex-Skandal konstituiert sich

HAMBURG: Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zum Cum-Ex-Skandal kommt am Freitag (17.00 Uhr) zu seiner ersten Sitzung zusammen. Der Ausschuss soll den Vorwurf der möglichen Einflussnahme führender SPD-Politiker auf die steuerliche Behandlung der in den Skandal verwickelten Hamburger Warburg-Bank klären. Hintergrund sind Treffen des damaligen Bürgermeisters und heutigen Bundesfinanzministers Olaf Scholz 2016 und 2017 mit dem Warburg-Miteigentümer Christian Olearius, gegen den damals Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften liefen.

Schwere Zeiten für die Branche: «Luftverkehrsgipfel» mit Scheuer

BERLIN: Bei einem digitalen Treffen diskutieren Politiker und Vertreter der Luftverkehrsunternehmer am Freitag (10.00 Uhr) über die Probleme der von der Corona-Krise hart getroffenen Branche. Neben Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nehmen weitere Bundesminister teil, dazu EU-Verkehrskommissarin Adina Valean, Länderverkehrsminister sowie Spitzenvertreter der Branche. Weil das Passagieraufkommen in der Krise massiv gesunken ist, strebt Scheuer ein milliardenschweres Rettungspaket etwa für Flughäfen an. Damit sollen Standorte und Jobs gesichert werden.

Urteil im Prozess um tödlichen Schlag am Augsburger Königsplatz

AUGSBURG: Nach dem tödlichen Schlag gegen einen 49-Jährigen auf dem Augsburger Königsplatz verkündet das Landgericht Augsburg am Freitag (10.30) sein Urteil. Die Staatsanwaltschaft verlangte für den 17 Jahre alten Angeklagten eine Jugendstrafe von sechs Jahren. Neben der Körperverletzung mit Todesfolge habe er sich auch der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht. Die Verteidigung forderte eine Bewährungsstrafe. Der Jugendliche soll den 49-jährigen Feuerwehrmann, der am Abend des Nikolaustages 2019 mit seiner Frau und einem befreundeten Paar unterwegs gewesen war, im Streit durch einen einzigen Faustschlag gegen den Kopf tödlich verletzt haben.

1. FC Köln will Negativserie bei Werder Bremen beenden

BREMEN: Beim Angstgegner Werder Bremen will der 1. FC Köln seine Negativserie von zuletzt 16 sieglosen Spielen beenden. Im Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga wartet auf die Rheinländer aber ein hartes Stück Arbeit. Schließlich sind die Bremer mit neun Punkten aus sechs Spielen überraschend gut in die neue Spielzeit gestartet und gehen daher als Favorit in die Partie, die um 20.30 Uhr im Weserstadion angepfiffen wird. An das letzte Aufeinandertreffen mit den Kölnern haben die Bremer gute Erinnerungen. Durch ein 6:1 schafften die Norddeutschen am letzten Spieltag den Sprung in die Relegation, wo doch noch der Klassenerhalt gelang.

Ludwigsburg und Göttingen eröffnen neue Basketball-Saison

LUDWIGSBURG: Mit der Partie zwischen Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg und der BG Göttingen starten die Basketballer am Freitag in ihre neue Bundesliga-Saison. Die Begegnung in der MHP Arena beginnt um 20.30 Uhr und findet wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer statt. Die Folgen der Corona-Krise werden die 18 Clubs wahrscheinlich durch die ganze Spielzeit begleiten. Erst einmal sind bis Ende November keine Fans bei den Spielen erlaubt. Als Favoriten gehen wie im Vorjahr Titelverteidiger Alba Berlin und der FC Bayern München ins Rennen.