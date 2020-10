Das bringt der Freitag

Trump und Biden treten bei konkurrierenden TV-Fragestunden auf

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden treten in der Nacht zum Freitag deutscher Zeit (02.00 Uhr/Ortszeit Donnerstag 20.00 Uhr) bei konkurrierenden TV-Fragestunden mit Wählern auf. Eigentlich sollten sich die Kandidaten in einer gemeinsamen Fernsehdebatte den Fragen von Wählern stellen. Die Planungen für das zweite Duell vor der Wahl am 3. November gerieten aber durcheinander, nachdem sich Trump mit dem Coronavirus infiziert hatte. Trump hatte sich geweigert, aus Sicherheitsgründen die Debatte online abzuhalten. Biden kündigte daraufhin eine eigene TV-Veranstaltung an, Trump zog nach.

Forscher stellen Buch zum Rechtsextremismus vor - Diskussion

DRESDEN: Wissenschaftler sind in einem Buch-Projekt der Frage nachgegangen, ob Sachsen eine Hochburg der Rechtsextremen ist. Ergebnisse der Arbeit werden an diesem Freitag (13.15 Uhr) im Beisein von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung der TU Dresden vorgestellt. Dort will der sächsische Regierungschef auch an einer Podiumsdiskussion zu dem Thema teilnehmen.

Erste Ergebnisse für neue ICE-Strecke Augsburg-Ulm

AUGSBURG: Die Deutsche Bahn will den Ausbau der ICE-Strecke Augsburg-Ulm auch in der Corona-Krise vorantreiben. Deswegen will der Konzern an diesem Freitag (15.30 Uhr) in Augsburg die ersten Planungsergebnisse vorstellen. Anfang 2019 hatte die Bahn die Planung für das voraussichtlich etwa zwei Milliarden Euro teure Schienenprojekt begonnen.

Bauernpräsident Rukwied stellt sich in Erfurt zur Wiederwahl

ERFURT: Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, kandidiert bei einer Mitgliederversammlung am Freitag in Erfurt (11.00 Uhr) erneut für die Verbandsspitze. Bei dem Treffen werden nach Angaben eines Sprechers bis zu 500 Delegierte erwartet.

Tennisprofi Zverev mit Chance auf Halbfinaleinzug in Köln Foto - aktuell

KÖLN: Alexander Zverev kämpft am Freitag beim ersten von zwei ATP-Tennisturnieren in Köln um den Einzug ins Halbfinale. Im Viertelfinale (14.00 Uhr/WDR) bekommt es der Weltranglisten-Siebte aus Hamburg mit dem Südafrikaner Lloyd Harris zu tun. US-Open-Finalist Zverev ist in der Partie klarer Favorit.