Das bringt der Freitag

Kanzlerin gibt ihre traditionelle Sommerpressekonferenz

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt am Freitag (11.30 Uhr) ihre traditionelle Sommerpressekonferenz vor den Hauptstadtjournalisten. Das teilten die Bundespressekonferenz sowie das Bundespresseamt in Berlin mit. Nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag über ein möglichst einheitliches, aber regional angepasstes Vorgehen in der Corona-Pandemie dürfte im innenpolitischen Teil der Pressekonferenz genau diese Strategie ein zentrales Thema sein. Ebenso dürfte die Kanzlerin nach dem von der Koalitionsspitze am Dienstagabend geschnürten Paket zur Verlängerung der Hilfsmaßnahmen für Bürger und Unternehmen gefragt werden.

Sondersitzung der OSZE zur Lage in Belarus

WIEN: Angesichts der brisanten Lage in der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus (Weißrussland) kommt am Freitag der Ständige Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu einer Sondersitzung in Wien zusammen. Das Gremium von Vertretern aus 57 Staaten trifft sich auf Initiative des derzeit vorsitzenden Landes Albanien. Der albanische Premierminister Edi Rama wird zu dem Konflikt in Belarus und der möglichen Rolle der OSZE Stellung nehmen. Die Organisation hatte jüngst angeboten, zwischen Demonstranten und Regierung zu vermitteln.

Außenminister beraten über Beziehungen zu Russland und Corona-Krise

BERLIN: Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Freitag zum Abschluss ihres Treffens in Berlin über den Umgang mit der Türkei und mit Russland. Bei der Türkei stellt sich vor allem die Frage, wie die EU sich in dem Streits um Erdgas-Erkundungen im östlichen Mittelmeer verhalten soll. Die direkt betroffenen Mitgliedstaaten Griechenland und Zypern fordern einen härteren Kurs gegenüber Ankara. Länder wie Deutschland sind allerdings der Ansicht, dass zusätzliche Strafmaßnahmen die diplomatischen Bemühungen um eine Beilegung des Konflikts erschweren würden. Für die Diskussion zu Russland hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell eine Bestandsaufnahme zur Umsetzung von 2016 vereinbarten EU-Prinzipien für den Umgang mit dem Land vorbereitet.

Trump hält Ansprache zum Abschluss des Republikaner-Parteitags

WASHINGTON: Zum Abschluss des Parteitags der Republikaner will US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend (22.30 Ortszeit/4.30 MESZ) vom Weißen Haus aus eine Ansprache halten. Bei seiner Rede auf dem Südrasen des Amtssitzes will Trump offiziell seine Nominierung zum Kandidaten bei der Wahl am 3. November annehmen. Die Delegierten hatten Trump zum Auftakt des weitgehend virtuellen Parteitags am Montag einstimmig aufgestellt.

Verfassungsgerichtshof entscheidet über Bayerns Grenzpolizei

MÜNCHEN: Rund zwei Jahre nach der Wiedereinführung von Bayerns Grenzpolizei steht am Freitag (10.30 Uhr) am Verfassungsgerichtshof in München eine zukunftsweisende Entscheidung an: Hat die damals alleine von der CSU getragene Staatsregierung mit ihrer Entscheidung das Rechtsstaatsprinzip verletzt und damit gegen die Verfassung verstoßen? Kläger sind die Grünen im Landtag. Sie kritisieren die Grenzpolizei bereits seit ihrer Einführung und verweisen auf die alleinige Kompetenz des Bundes für den Grenzschutz in Deutschland.

Sonderberater stellen Bericht zum Fall Oury Jalloh vor

MAGDEBURG: Der Tod von Oury Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle ist auch nach 15 Jahren nicht aufgeklärt. Nun soll ein Untersuchungsbericht neue Erkenntnisse über den Fall bringen. Die vom Landtag in Sachsen-Anhalt eingesetzten Sonderberater Jerzy Montag und Manfred Nötzel sollen ihren Bericht am Freitag zunächst dem Rechtsausschuss (10.00 Uhr) vorlegen. Anschließend teilen sie ihre Erkenntnisse auf einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit mit, wie der Ausschussvorsitzende Detlef Gürth (CDU) sagte.

GfK legt Prognose zum Konsumklima vor

NÜRNBERG: Wie entwickelt sich die Kauflaune der Verbraucher in Deutschland angesichts steigender Infektionszahlen? Eine Prognose für September will das Konsumforschungsunternehmen GfK in Nürnberg am Freitag (8.00 Uhr) abgeben, wenn es seine aktuelle Konsumklima-Studie vorstellt.

Berliner Flughäfen: Aufsichtsrat berät über Finanzlage

SCHÖNEFELD: Die erheblichen Geschäftseinbußen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld beschäftigen an diesem Freitag den Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft. Erwartet wird, dass in diesem Jahr nicht einmal ein Drittel der üblichen Passagierzahl erreicht wird. Auch danach ist eine schnelle Erholung im Luftverkehr nicht in Sicht. Mit dem Wirtschaftsplan für das nächste Jahr dürfte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup dem Kontrollgremium deshalb Sparvorschläge unterbreiten.

Teurer Weg zu «grünem» Stahl - Altmaier besucht Thyssenkrupp

DUISBURG: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) besuchen am Freitag (10.30 Uhr) das Stahlwerk von Thyssenkrupp in Duisburg. Sie wollen sich über die Planungen des größten deutschen Stahlherstellers für eine klimafreundlichere Produktion informieren.

Erstmals Online-Festakt zur Verleihung der Goethe-Medaille

WEIMAR: Die Goethe-Medaille wird in diesem Jahr erstmals in Form eines Internet-Festakts verliehen. Die Corona-Pandemie lasse kaum eine andere Variante zu, hieß es aus dem zuständigen Goethe-Institut. Die Preisträger seien derzeit in ihren Heimatländern und könnten unter den gegebenen Umständen nicht nach Weimar reisen, sagte Sprecherin Susanne Meierhenrich.

Schriftsteller D?evad Karahasan erhält Goethepreis 2020

FRANKFURT/MAIN: Der bosnische Schriftsteller D?evad Karahasan erhält an diesem Freitag (16.30 Uhr) den Goethepreis der Stadt Frankfurt. Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert und wird alle drei Jahre am Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes verliehen.

Urteil im Prozess um Frankfurter Gleisattacke erwartet

FRANKFURT/MAIN: Im Prozess um die tödliche Gleisattacke am Frankfurter Hauptbahnhof wird am Freitag (12.00 Uhr) das Urteil erwartet. Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung hatten sich in ihren Plädoyers für eine dauerhafte Unterbringung des Beschuldigten in einer Psychiatrie ausgesprochen. Zuvor war bereits aus dem Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen hervorgegangen, dass der heute 41-Jährige eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle.