Das bringt der Freitag

Biden hält Nominierungsrede auf Parteitag der US-Demokraten

WILMINGTON: Am letzten Abend des Parteitags der US-Demokraten (Freitag 03.00 MESZ) wird Joe Biden seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat annehmen. Der designierte Herausforderer von Präsident Donald Trump bei der Wahl am 3. November hält in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware seine Nominierungsrede - wie am Abend zuvor schon seine Vize-Kandidatin Kamala Harris. Ein großes Publikum vor Ort wird es auch für Biden nicht geben: Wegen der Corona-Pandemie findet der Parteitag weitgehend virtuell statt. Der Parteitag der Republikaner geht kommende Woche üüber die Bühne. Trump will seine Nominierungsrede vom Rasen des Weißen Hauses aus halten.

Weitere Brexit-Verhandlungsrunde geht zu Ende

BRÜSSEL/LONDON: Die EU und Großbritannien schließen an diesem Freitag ihre siebte Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase ab. EU-Chefunterhändler Michel Barnier will über die Ergebnisse der bislang schwierigen Gespräche informieren (11.00 Uhr). Großbritannien hatte die Europäische Union im Januar verlassen. Dennoch gehört das Land noch bis Jahresende zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion. Verhandelt wird nun über ein Anschlussabkommen - ansonsten droht ein harter wirtschaftlicher Bruch mit Zöllen und Handelshemmnissen.

Gericht verhandelt über Eilantrag von Kalbitz gegen Partei-Rauswurf

BERLIN/POTSDAM: Das Berliner Landgericht verhandelt am Freitag (10.00 Uhr) über den Eilantrag des Brandenburger Landtagsabgeordneten Andreas Kalbitz gegen seinen Rauswurf aus der AfD. Nach Angaben des Gerichts ist offen, ob gleich eine Entscheidung getroffen wird. Kalbitz will erreichen, dass er seine Rechte als AfD-Parteimitglied bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung in einem Hauptsacheverfahren wieder ausüben darf. Das Bundesschiedsgericht der AfD hatte Ende Juli die Annullierung der Parteimitgliedschaft des 47-Jährigen durch den Bundesvorstand bestätigt.

Ärztin klagt gegen Holocaust-Vergleiche eines Abtreibungsgegners

HAMBURG: Die Gießener Ärztin Kristina Hänel will am Freitag (10.30 Uhr) in einem Zivilverfahren in Hamburg gegen den Betreiber der Internetseite «Babykaust» vorgehen. Er vergleiche Schwangerschaftsabbrüche mit den Verbrechen des Holocaust und habe sie mit persönlicher Schmähkritik angegriffen, begründete die 64-Jährige die Unterlassungsklage. Der Betreiber diffamiere jede ungewollt Schwangere. «Sie bekommt vermittelt, dass das, was sie tut, schlimmer sei als die Verbrechen der Nationalsozialisten», hieß es in einer Mitteilung der Klägerin. (AZ: 324 O 290/19).

Prozess um Kokain-Lieferservice in der Urania

BERLIN: Weil sie in Berlin einen professionellen Kokain-Lieferservice betrieben haben sollen, wird acht Angeklagten von Freitag an (10.30 Uhr) der Prozess gemacht. Wegen der Corona-Pandemie läuft die Verhandlung gegen die 19- bis 39-Jährigen allerdings nicht im Kriminalgericht, sondern in einem Veranstaltungsaal. Bei acht Angeklagten und 16 Verteidigern könne im Gericht das gesetzlich angeordnete Abstandsgebot nicht eingehalten werden, sagte eine Sprecherin.

Europa-League-Finale: Inter Favorit gegen Seriensieger Sevilla

KÖLN: Inter Mailand und der FC Sevilla stehen sich am Freitagabend in Köln (21.00 Uhr/RTL und DAZN) im Endspiel der Europa League gegenüber. Die Italiener sind dabei leicht favorisiert, obwohl sie seit nahezu zehn Jahren keinen Titel mehr gewonnen haben. Beim 5:0 gegen Schachtjor Donezk im Halbfinale feierte der italienische Vizemeister einen Halbfinal-Rekordsieg für den kleinen Europacup. Den letzten Sieger aus Italien, damals noch im UEFA-Cup, gab es vor 21 Jahren. Sevilla ist allerdings seit 20 Pflichtspielen ungeschlagen.