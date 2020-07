Das bringt der Freitag

SPD-Schiedsgericht verhandelt über Parteiausschluss von Sarrazin

BERLIN: Das oberste Parteischiedsgericht der SPD verhandelt am Freitag (10.00 Uhr) in Berlin über den Parteiausschluss des umstrittenen Bestseller-Autors und Berliner Ex-Senators Thilo Sarrazin. Ob eine Entscheidung noch am selben Tag bekanntgegeben wird, dürfte sich erst im Lauf des Tages herausstellen.

Landgericht München verhandelt Corona-Klagen gegen Versicherungen

MÜNCHEN: Das Münchner Landgericht verhandelt am Freitag (9.30 Uhr) zum ersten Mal coronabedingte Klagen gegen Versicherungen, die ihren Kunden die Kosten pandemiebedingter Betriebsschließungen nicht ersetzen. Angesetzt sind insgesamt vier mündliche Verhandlungen, Kläger sind drei Gastronomen und eine Kinderkrippe. Weitere Prozesse werden nach den sommerlichen Gerichtsferien folgen.

Frau in Berlin zu Tode geprügelt? Prozess gegen zwei Männer

BERLIN: Knapp sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 53 Jahre alten obdachlosen Frau in Berlin-Mitte kommen die beiden mutmaßlichen Täter ab Freitag (9.00 Uhr) vor das Landgericht. Die 42- und 35-jährigen Männer sollen den Ermittlungen zufolge in einer von ihnen bewohnten Baracke so stark auf die Frau eingeschlagen haben, dass sie gestorben sei.

FC Bayern testet Champions-League-Form mit Spiel gegen Marseille

MÜNCHEN: Der FC Bayern testet in einem Vorbereitungsspiel gegen Olympique Marseille seine Form vor den entscheidenden Partien in der Champions-League im August. Gut eine Woche vor dem Rückspiel im Achtelfinale gegen den FC Chelsea empfängt der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag (16.00 Uhr/Magentasport) den französischen Erstligisten im Stadion des eigenen Nachwuchsleistungszentrums. Zuschauer sind wegen der Corona-Regeln nicht erlaubt.