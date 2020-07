Das bringt der Freitag

EU-Sondergipfel berät Milliardenpaket gegen Corona-Krise

BRÜSSEL: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs verhandeln ab Freitag (10.00 Uhr) in Brüssel über den 750-Milliarden-Euro-Plan gegen die Corona-Krise. Geklärt werden soll zugleich der nächste siebenjährige EU-Finanzrahmen im Umfang von mehr als einer Billion Euro.

Karlsruhe entscheidet über Klagen gegen Datenweitergabe an Ermittler

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am Freitag (9.30 Uhr) eine Entscheidung zum staatlichen Zugriff auf persönliche Daten von Handy- und Internetnutzern. Polizei, Bundeskriminalamt und Nachrichtendienste dürfen für ihre Arbeit die sogenannten Bestandsdaten abfragen. Dazu gehören zum Beispiel Name, Anschrift und Geburtsdatum, nicht aber einzelne Verbindungen.

Probelauf der Schweinezerlegung bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück

RHEDA-WIEDENBRÜCK: Nach rund vier Wochen Zwangspause startet der Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück am Freitag einen Probelauf im Zerlegebereich des Unternehmens. Unter der Aufsicht von Behörden sollen dort probeweise wieder geschlachtete Schweine zerlegt werden. In diesem Bereich waren die meisten der mehr als 1400 Mitarbeiter tätig, die sich bei Tönnies mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Hessen: Neuer Landespolizeipräsident Ullmann wird vorgestellt

WIESBADEN: Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) wird an diesem Freitag (11.00 Uhr) den neuen Landespolizeipräsidenten, Roland Ullmann, in Wiesbaden vorstellen. Der vorherige Amtsinhaber Udo Münch verlor seinen Posten, weil wichtige Ermittlungen zu Drohmails an Politikerinnen und prominente Frauen vom Landespolizeipräsidium nicht an das Innenministerium weitergegeben wurden.

Verlegte Olympische Spiele in Tokio sind Thema der IOC-Session

LAUSANNE: Die Sportwelt erwartet von der Session des Internationalen Olympischen Komitees am Freitag Aufschluss über die Pläne für die auf 2021 verlegten Olympischen Spiele in Tokio. Der Stand der Vorbereitungen ist ein zentrales Thema der Videoschalte, die um 12.00 Uhr beginnt. Für 17.00 Uhr ist eine Pressekonferenz mit IOC-Präsident Thomas Bach geplant.

Weitere Plädoyers in Stutthof-Prozess - Nebenkläger hoffen auf Urteil

HAMBURG: Die gut 40 Nebenkläger im Prozess gegen einen früheren Wachmann im KZ Stutthof hoffen auf ein baldiges Urteil des Landgerichts Hamburg. Doch der Zeitplan des Gerichts ist knapp. Am Freitag (12.00 Uhr) wollen noch mindestens sechs Nebenklage-Vertreter plädieren. Am Montag soll der Verteidiger seinen Schlussvortrag halten und der 93 Jahre alte Angeklagte Gelegenheit zu einem letzten Wort bekommen.

Queen schlägt Spendensammler Moore zum Ritter

LONDON: Die britische Königin Elizabeth II. wird den 100 Jahre alten Weltkriegsveteranen Tom Moore am Freitagnachmittag zum Ritter schlagen. Moore hatte mit einem Spendenlauf am Rollator in der Corona-Krise knapp 33 Millionen Pfund (etwa 36 Millionen Euro) gesammelt und es damit ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Das Geld ging an den chronisch unterfinanzierten staatlichen Gesundheitsdienst NHS.

Mann unter Drogen gesetzt, missbraucht und getötet - Prozessbeginn

HAMBURG: Ein 46-Jähriger, der einen Mann unter Drogen gesetzt, sexuell missbraucht und ermordet haben soll, muss sich von Freitag (9.00 Uhr) an vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Dem Angeklagten, der die italienische und die französische Staatsbürgerschaft besitzt, bestreitet die Tat von September 2019. Dem 46-Jährigen wird noch ein zweiter Fall vorgeworfen.

Im Hangar: Zweites Tennis-Einladungsturnier in Berlin beginnt

BERLIN: Auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof beginnt an diesem Freitag (11.30 Uhr/Eurosport und Servus TV) das zweite Tennis-Einladungsturnier dieser Woche in Berlin. Zusätzlich zu den Viertelfinalen findet noch das Damen-Finale der ersten Veranstaltung statt. Das Endspiel zwischen der Tschechin Petra Kvitova und Jelina Switolina aus der Ukraine fiel am Mittwoch im Steffi-Graf-Stadion wegen Regens aus.