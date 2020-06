Das bringt der Freitag

Kabinett bringt Teile des Konjunkturpakets auf den Weg

BERLIN: Mit der vorübergehenden Senkung der Mehrwertsteuer und dem Kinderbonus will die Bundesregierung am Freitag wichtige Teile des geplanten Konjunkturpakets auf den Weg bringen. Es soll die Wirtschaft angesichts der Corona-Krise beleben und dafür sorgen, dass die Verbraucher wieder in Konsumlaune kommen. Der Beschluss eilt, denn die Mehrwertsteuer soll bereits am Juli sinken.

Altmaier berät Auswirkungen der Corona-Krise mit Verbänden

BERLIN: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) informiert sich am Freitag über Probleme deutscher Unternehmen in der Corona-Krise. Dazu trifft er sich mit den Vertretern mehrerer Branchenverbände, unter anderem des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, des Arbeitgeberverbands BDA und der Digitalwirtschaft.

Gericht will Urteil im Vergewaltigungsprozess verkünden

LÜBECK: Im Prozess um die Entführung und Vergewaltigung einer Studentin wollen die Richter am Landgericht Lübeck am Freitag (9.00 Uhr) ihr Urteil verkünden. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, die 21 Jahre alte Medizinstudentin im Oktober 2019 nach einer Party in seinen Transporter gezerrt und vergewaltigt zu haben. Anschließend soll er sie gefesselt und geknebelt auf einem einsamen Feldweg bei Mönkhagen im Kreis Stormarn zurückgelassen haben.

Urteil im Prozess gegen «Cyber-Dschihadisten» erwartet

DÜSSELDORF: Im Prozess gegen einen selbst ernannten «Cyber-Dschihadisten» will das Düsseldorfer Oberlandesgericht am Freitag (10.30 Uhr) das Urteil verkünden. Dem 39-Jährigen wird vorgeworfen, die islamistischen Terrorgruppen Ahrar al-Scham und Islamischer Staat (IS) unterstützt zu haben.

Hoffenheim trifft auf Leipzig und Ex-Trainer Julian Nagelsmann

SINSHEIM: Drei Tage nach der Trennung von Chefcoach Alfred Schreuder trifft die TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga auf ihren früheren Trainer Julian Nagelsmann. Die Kraichgauer empfangen im Freitagabendspiel (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime Video) RB Leipzig.