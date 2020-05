Das bringt der Freitag

Bundesamt legt Daten vor - Wie stark schrumpft die Wirtschaft?

BERLIN/WIESBADEN: Die deutsche Wirtschaft rutscht wegen der Folgen der Corona-Pandemie in eine Krise. Wie stark das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal geschrumpft ist, gibt das Statistische Bundesamt am Freitag (10.00 Uhr) in Berlin anhand vorläufiger Daten bekannt. Ökonomen rechnen mit einem Rückgang im Vergleich zum Vorquartal zwischen 1,8 und 2,5 Prozent.

Bundestag berät erstmals über Gesetz zur Grundrente

BERLIN: Der Bundestag beginnt am Freitag (11.10 Uhr) mit der parlamentarischen Beratung des Gesetzes über eine Grundrente. Diese soll Menschen zugute kommen, die viele Jahre nur geringe Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt haben, weil sei wenig verdient haben. Ihnen soll die daraus folgende niedrige Rente ab 2021 aufgestockt werden. Rund 1,3 Millionen Menschen könnten profitieren.

Bundesrat diskutiert Corona-Sozialschutzpaket

BERLIN: Der Bundesrat diskutiert am Freitag (9.30 Uhr) eine Reihe weiterer Maßnahmen, um die Folgen der Corona-Pandemie für Millionen Menschen abzufedern. Dabei geht es unter anderem um höheres Kurzarbeitergeld, mehr Corona-Tests und einen Bonus für Pflegekräfte. Das Paket war am Donnerstag im Bundestag beschlossen worden, kann aber erst nach Zustimmung der Länderkammer in Kraft treten.

EU und Großbritannien beenden weitere Verhandlungsrunde

BRÜSSEL: Die Europäische Union und Großbritannien beenden am Freitag eine weitere einwöchige Verhandlungsrunde über ihre künftigen Beziehungen nach dem Brexit. EU-Unterhändler Michel Barnier will bei einer Pressekonferenz Zwischenbilanz ziehen (13.00 Uhr). Anfang der Woche hatte er dringend Fortschritte angemahnt, denn bei den vorherigen Gesprächen war man aus Sicht beider Seiten nicht viel weiter gekommen.

EU-Außenminister beraten über Antwort auf Israels Annexionspläne

BRÜSSEL: Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Freitag (14.00 Uhr) in einer Videokonferenz über die jüngsten Entwicklungen im Nahost-Konflikt. Thema bei den Gesprächen sollen vor allem die Absichten von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sein, Siedlungen und das Jordantal im Westjordanland zu annektieren. Die EU hält die Pläne für völkerrechtswidrig.

Eurogruppe berät erneut über Corona-Krisenhilfen

BRÜSSEL: Die Eurogruppe berät am Freitag (15.00 Uhr) noch einmal über das bereits vereinbarte 500-Milliarden-Euro-Paket mit Hilfen für Kurzarbeiter, Unternehmen und verschuldete Staaten in der Corona-Krise. Die zum Paket gehörenden Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM im Umfang von 240 Milliarden Euro sollen von Freitag an endgültig verfügbar sein.

Bahn informiert Aufsichtsrat über Corona-Kosten

BERLIN: Kaum Fahrgäste bei hohen Kosten: Die Corona-Krise macht der Deutschen Bahn finanziell schwer zu schaffen. Das Verkehrs- und das Finanzministerium rechnen in einem gemeinsamen Papier mit einem Schaden von - im schlimmsten Fall - bis zu 13,5 Milliarden Euro für den Gesamtkonzern, wie Anfang der Woche durchsickerte. Am Freitag (10.00 Uhr) will der Bahnvorstand dem Aufsichtsrat einen Überblick über die finanzielle Situation des bundeseigenen Konzerns verschaffen.

Gastronomie in Österreich darf wieder bewirten

WIEN: Wirte in Österreich dürfen ihre Restaurants, Lokale und Kneipen am Freitag nach einer 59 Tage langen, coronabedingten Zwangspause wieder öffnen. Beim Neustart müssen die Gaststätten aber einige Sicherheitsvorkehrungen beachten. So muss zwischen den Tischen ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden, Kellner müssen zudem einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Im Prozess um verschleppte Studentin soll Opfer befragt werden

LÜBECK: Im Lübecker Prozess um die Verschleppung und Vergewaltigung einer Studentin soll am Freitag (9.00 Uhr) das Opfer befragt werden. Der heute 43 Jahre alte Angeklagte soll die Medizinstudentin im Oktober 2019 nach einer Lübecker Studentenparty in den nahe gelegenen Ort Mönkhagen verschleppt und vergewaltigt haben. Er muss sich seit Ende April wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung am Landgericht verantworten.

AfD berät über Mitgliedschaft des Brandenburger Landeschefs Kalbitz

BERLIN: Der AfD-Bundesvorstand berät an diesem Freitag in Berlin darüber, ob der Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz Mitglied der Partei bleiben darf oder nicht. Unklar ist bislang allerdings noch, ob es dazu schon eine Abstimmung gibt, oder ob das Gremium erst noch eine juristische Einschätzung einholen will. Das hatte die stellvertretende Vorsitzende Alice Weidel vorgeschlagen.

Umweltminister tagen per Videoschalte

WIESBADEN: Die Umweltminister von Bund und Ländern beraten an diesem Freitag unter hessischem Vorsitz über die Folgen der Corona-Krise auf die Umwelt- und Klimapolitik. Zum Abschluss der Umweltministerkonferenz per Videoschalte wollen die Ressortchefs am Nachmittag (13.30 Uhr) über die Ergebnisse berichten. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Diskussionen über den Ausbau der Windenergie und bessere Rahmenbedingungen für die biologische Vielfalt.

Aufsichtsrat berät über Finanzen der Berliner Flughäfen

SCHÖNEFELD: Wenige Monate vor der geplanten Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER verschärft die Corona-Krise die Geldprobleme der staatlichen Betreibergesellschaft. Der Aufsichtsrat berät am Freitag in Schönefeld über den Jahresabschluss 2019 und den künftigen Finanzbedarf.

Erfurt informiert über den Zeitplan der Buga 2021

ERFURT: Die Corona-Pandemie könnte sich auch auf die Bundesgartenschau (Buga) in Erfurt auswirken. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Buga gGmbH, Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD), will am Freitag (11.00 Uhr) verkünden, ob es bei dem Zeitplan für das im nächsten Jahr geplante Großereignis bleibt. Zuvor hatte der Aufsichtsrat über mögliche Optionen beraten.

Schlagersänger Heino gibt ein Konzert vor Autos

BONN: Schlagersänger Heino (81) spielt am Freitagabend (20.45 Uhr) ein selbst für ihn und seine lange Karriere recht einzigartiges Konzert: In Bonn tritt der «Blau blüht der Enzian»-Sänger vor einem Publikum in Autos auf. Seine Fans sitzen in ihren Wagen und hören Heinos Stimme über eine Radio-Frequenz.