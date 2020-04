Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 01.05.20 | Überblick

Deutscher Gewerkschaftsbund feiert Tag der Arbeit im Netz

Berlin (dpa) - Zum ersten Mal seit über 70 Jahren wird der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) den Tag der Arbeit am Freitag ohne Kundgebungen auf den Straßen begehen. Wegen der Einschränkungen durch das Coronavirus will der DGB stattdessen einen dreistündigen Livestream unter dem Motto «Solidarisch ist man nicht alleine» veranstalten, wie der DGB mitteilte. Mit dabei sind unter anderem der Sänger Konstantin Wecker und die Band Mia. Neben Gesprächen, Reden und Solidaritätsbotschaften soll es einen virtuellen Chor geben, der «You'll never walk alone» singen wird. Auch die Gewerkschaften Verdi und IG Metall beteiligen sich an der Aktion.

Trotz Corona: Demonstrationen am 1. Mai - Polizei vorbereitet

BERLIN: Trotz der Kontakteinschränkungen wegen der Corona-Epidemie sind in Hamburg und Berlin Demonstrationen zum 1. Mai geplant. Etwas mehr als 20 kleine Kundgebungen mit jeweils höchstens 20 Teilnehmern sind nach Angaben der Polizei in Berlin genehmigt worden. Am Abend des 1. Mai planen Linke und Linksradikale statt der üblichen großen Demonstration dort spontane Protestaktionen. Rund 5000 Polizisten werden im Einsatz sein, hieß es. Auch die Hamburger Polizei bereitet sich auf ein reges Demonstrationsgeschehen vor. Von ursprünglich 47 angemeldeten Aufzügen und Versammlungen seien 38 auch mit Blick auf Infektionsschutzvorkehrungen genehmigt und 5 untersagt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.