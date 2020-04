Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 24.04.20 | Überblick

Corona-Krise: Merkel berät mit Wirtschaft und Gewerkschaften

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel berät am Freitag mit Spitzenverbänden der Wirtschaft und Gewerkschaften die Lage in der Corona-Krise. Eine Videokonferenz ist dem Vernehmen nach für den Vormittag geplant. Dabei soll es zum einen um die bisherigen wirtschaftspolitischen Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung gehen - die Koalition hatte erst am Mittwochabend neue Hilfen etwa für Gastronomiebetriebe beschlossen.

Corona: Gespräch über Erleichterungen für Gotteshäuser

BERLIN: Bund und Länder sprechen am Freitag über ein Konzept für die Lockerung der Corona-Auflagen für Gotteshäuser. Dort gilt seit Mitte März ein Versammlungsverbot. Staatssekretär Markus Kerber aus dem Bundesinnenministerium will den Chefs der Staatskanzleien der Länder die Pläne in einer Schaltkonferenz präsentieren.

Fridays for Future ruft zum Online-Klimagroßprotest auf

BERLIN: Statt auf die Straße geht es diesmal gemeinsam ins Netz: Mit einem international koordinierten Großprotest will die Klimabewegung Fridays for Future am Freitag überwiegend online für das Klima demonstrieren. Unter anderem sollte es ab den frühen Morgenstunden einen 24-Stunden-Livestream auf Youtube geben, in dem Klimaaktivisten und -forscher aus aller Welt zu Wort kommen sollen.

Erste Anhörung im Rechtsstreit zwischen Meghan und «Mail on Sunday»

LONDON: In London beginnt am Freitag das Verfahren im Rechtsstreit zwischen Herzogin Meghan (38) und dem Verlag der Boulevardzeitung «Mail on Sunday», Associated Newspapers.

Deutscher Filmpreis wird verliehen

BERLIN: Der Deutsche Filmpreis wird wegen der Corona-Pandemie diesmal in ungewohnter Form verliehen. Anstelle einer großen Gala ist am Freitagabend (22.15 Uhr) eine Fernsehshow im Ersten geplant. Mit elf Nominierungen geht die Literaturverfilmung «Berlin Alexanderplatz» als einer der Favoriten ins Rennen.

DFB-Präsidium berät über Fortführung des Pokal und der 3. Liga

FRANKFURT/MAIN: Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes berät am Freitag in einer Videoschalte über das weitere Vorgehen beim DFB-Pokal und in der 3. Liga. Im Pokal stehen noch das Halbfinale mit den Partien FC Bayern München - Eintracht Frankfurt und 1. FC Saarbrücken - Bayer Leverkusen sowie das für ursprünglich 23. Mai geplante Endspiel in Berlin aus.