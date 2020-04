Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 17.04.20 | Überblick

Bund und Länder beraten über Ausweitung der Corona-Notfallbetreuung

BERLIN: Die Länder beraten am Freitag mit der Bundesregierung, welche Kinder mit der Lockerung der Corona-Auflagen ein Recht auf Notfallbetreuung in Kitas, Horts und Schulen bekommen. Dazu hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) zu einer Telefonschalte geladen. Viele Länder haben schon angekündigt, etwa Alleinerziehende oder auch Lehrerinnen und Lehrer oder Verkäufer in den Kreis derer aufzunehmen, die ihre Kinder betreuen lassen dürfen.

Corona-Krise: Altmaier spricht mit Spitzenverbänden der Wirtschaft

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) spricht am Freitag mit Spitzenverbänden der Wirtschaft über die angespannte Lage von Unternehmen in der Corona-Krise. Thema sind auch die von Bund und Ländern angekündigten schrittweisen Lockerungen von Einschränkungen. Am frühen Nachmittag (14.30 Uhr) wollen sich Altmaier und Verbandsvertreter in Berlin zu den Beratungen öffentlich äußern.

Gespräch über Lockerung des Gottesdienstverbots

BERLIN: Das wegen der Corona-Pandemie weiterhin bestehende Gottesdienstverbot ist am Freitag (10.00 Uhr) Thema eines Treffens in Berlin. Staatssekretär Markus Kerber vom Bundesinnenministerium kommt mit Vertretern der verschiedenen Religionsgemeinschaften zusammen. Bei dem Gedankenaustausch soll es darum gehen, wie Begräbnisse in Zeiten der Corona-Pandemie stattfinden und ob Gottesdienste künftig unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt werden können.

Scholz zu Gast in Mainz - Treffen zur Lage der Wirtschaft

Mainz (dpa) - Zwei Tage nach den politischen Beschlüssen zum weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie reist Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nach Mainz. Dort wird er am Freitag den Wirtschaftsrat von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) treffen. Bei dem Gespräch, zu dem auch Scholz' rheinland-pfälzische Amtskollegin Doris Ahnen (SPD) und Landeswirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) erwartet werden, geht es um die aktuelle Situation in Unternehmen und einzelnen Branchen. Scholz, Dreyer und Wissing wollen um 12.30 Uhr über Ergebnisse berichten.

Volkswagen stellt Auslieferungszahlen in Corona-Krise vor

WOLFSBURG: Nach dem Zurückziehen der Jahresprognose wegen der Corona-Pandemie veröffentlicht der Volkswagen-Konzern am Freitag (11.00 Uhr) seine Auslieferungszahlen für das erste Quartal. Der weltgrößte Autobauer hatte am Donnerstag über deutliche Einbußen aufgrund der Krise informiert und sich keine Jahresprognose mehr zugetraut.

Transfer von Migranten von «Alan Kurdi» auf Quarantäneschiff

ROM: Die rund 145 Migranten auf dem deutschen Rettungsschiff «Alan Kurdi» sollen diesen Freitag auf einem italienischen Schiff in Quarantäne kommen. Vor Sizilien sollen sie in der Corona-Krise vom Roten Kreuz versorgt werden. Auch die Crew müsse wahrscheinlich in Isolation auf das Schiff, sagte der Sprecher der Hilfsorganisation Sea-Eye, Gorden Isler. Was mit den Migranten nach der zweiwöchigen Quarantäne geschieht, ist unklar. Die «Alan Kurdi» liegt vor Palermo.

Höcke soll sich vor AfD-Vorstand für Rede rechtfertigen

BERLIN: Der Thüringer AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke soll sich am Freitag vor dem Bundesvorstand seiner Partei erklären. Das geht aus der Tagesordnung der Sitzung hervor, die wegen der Corona-Beschränkungen als Telefonkonferenz stattfindet. Konkret geht es um eine Äußerung, die in der AfD für erheblichen Unmut gesorgt hat.

Mitten in Corona-Pandemie: Drei Raumfahrer kehren zur Erde zurück

SCHESKASGAN: Mitten in der Corona-Krise machen sich drei Raumfahrer nach Monaten auf der Internationalen Raumstation ISS wieder auf den Weg zur Erde. Die Sojus-Kapsel soll nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa am Freitagmorgen um 7.16 Uhr MESZ in der Steppe im zentralasiatischen Kasachstan nahe der Stadt Scheskasgan landen. An Bord sind die beiden US-Astronauten Jessica Meir, Andrew Morgan und der Kosmonaut Oleg Skripotschka. Die Raumfahrer waren mehr als 200 Tage im All, Morgan sogar rund 9 Monate.

Nach «Schwert-Mord» in Stuttgart steht Verdächtiger vor Gericht Foto - Archiv und aktuell geplant

STUTTGART: Unter strengen Corona-Auflagen beginnt am Freitag (09.15 Uhr) in Stuttgart der Mordprozess gegen einen Mann, der seinen früheren Mitbewohner auf der Straße mit einem Samuraischwert getötet haben soll. Die Tat hatte Ende Juli vergangenen Jahres für Schlagzeilen gesorgt, weil Videoaufnahmen von Zeugen im Internet den Gewaltexzess zeigen.