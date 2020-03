Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 13.03.20 | Aktualisiert um: 09:31

Corona-Krise: Merkel trifft sich mit Wirtschaft und Gewerkschaften

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät am Freitag (18.00 Uhr) mit Spitzenverbänden der Wirtschaft sowie Gewerkschaften Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie. Diskutiert werden im Kanzleramt weitere Schritte, um die Folgen für Unternehmen abzufedern. Auch Banken und Sparkassen loten mit der Bundesregierung am Freitag mögliche Maßnahmen aus, um Liquiditätsengpässe betroffener Firmen zu vermeiden. Am Mittag (12.30) wollen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) über «wirtschaftliche Auswirkungen» des Coronavirus informieren.

EU-Innenminister beraten über Migrationskrise und Coronavirus

BRÜSSEL: Die EU-Innenminister beraten am Freitag (10.00 Uhr) über die Spannungen an der griechisch-türkischen Grenze. Zudem soll über die Zusammenarbeit gegen das Coronavirus diskutiert werden. Die Türkei hatte Ende Februar erklärt, die Grenze zur EU sei für Migranten offen. Daraufhin machten sich Tausende auf den Weg, um aus der Türkei nach Griechenland und somit in die EU zu gelangen. Griechenland wehrte die Menschen jedoch ab. Die EU unterstützt Athen, etwa mit Hilfsgeldern und durch die EU-Grenzschutzagentur Frontex.

EU-Kommission zu Konjunkturhilfen in der Coronavirus-Krise

BRÜSSEL: Nach der Europäischen Zentralbank (EZB) will am Freitag auch die EU-Kommission Konjunkturhilfen in der Coronavirus-Krise vorschlagen. Es geht zum einen darum, die EU-Regeln für staatliche Schulden, Defizite und Beihilfen großzügig auszulegen, damit EU-Staaten geschädigten Firmen und Branchen unter die Arme greifen können. Zum anderen will die Kommission Investitionen, Liquiditätshilfen für Banken und billige Kredite für Unternehmen ermöglichen. Darüber hinaus wird eine Einschätzung erwartet, wie stark die Epidemie die europäische Wirtschaft schädigen könnte.

Bundestag berät über Kurzarbeitergeld und THW

BERLIN: Der Bundestag will im Schnellverfahren über Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld entscheiden, um in der Corona-Krise Härten für die Firmen abzufedern. Das Parlament berät darüber in erster, zweiter und dritter Lesung. Das Parlament will ferner die vorübergehende Freistellung von Helfern des Technischen Hilfswerks (THW) während der Arbeitszeit erleichtern, damit das THW seine Aufgaben in Zukunft noch besser erfüllen kann. Durch einen Gesetzentwurf, über den der Bundestag am Freitag abschließend beraten will, soll auch der ehrenamtliche Einsatz im THW gestärkt werden. Auch in der aktuellen Coronavirus-Krise hat das THW schon in einigen Kommunen Amtshilfe geleistet.

Bundesrat befasst sich mit Mietpreisbremse und Kohleausstieg

BERLIN: Der Bundesrat macht am Freitag (ab 9.30 Uhr) voraussichtlich den Weg frei für die Verschärfung der Mietpreisbremse. Die Länderkammer berät das Gesetz abschließend, das es Ländern ermöglicht, in Gebieten mit knappem Wohnraum die Miete für Wohnungen im Bestand zu begrenzen. Künftig sollen Mieter die gesamte zu viel gezahlte Miete zurückverlangen können. Zudem befasst der Bundesrat sich mit dem Gesetz zum Kohleausstieg bis 2038, über das derzeit auch der Bundestag berät.

Fraport legt Zahlen in schweren Zeiten vor

FRANKFURT/MAIN: Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport berichtet am Freitag (07.00 Uhr) über sein Geschäftsjahr 2019. Aus heutiger Sicht waren das noch goldene Zeiten ohne den weltweit verbreiteten Coronavirus. Von Vorstandschef Stefan Schulte werden vor allem Aussagen zur aktuellen Entwicklung erwartet, die von einem starken Verkehrsrückgang geprägt ist. Allein der Hauptkunde Lufthansa hat bereits angekündigt, wegen der fehlenden Nachfrage bis zu 50 Prozent der Flüge zu streichen.

BGH befasst sich mit geringem Trittschallschutz und Wasserschaden

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am Freitag (ab 09.00 Uhr) mit zwei Streitfällen unter Wohneigentümern in Nordrhein-Westfalen. In einem Fall hatten Eigentümer Teppichboden gegen Fliesen ausgetauscht, was den Trittschall in der darunterliegenden Wohnung deutlich erhöhte. Die Nachbarn verlangten, dass es wieder leiser wird und bekamen vom Landgericht Düsseldorf weitgehend Recht. Im zweiten Fall geht es um die Frage, wer einen Wasserschaden nach Verkauf einer Immobilie tragen muss und in welcher Höhe.

Schriftsteller Eugen Ruge wird Stadtschreiber von Mainz

MAINZ: Der Schriftsteller Eugen Ruge wird am (morgigen) Freitag der neue Mainzer Stadtschreiber. Die geplante öffentliche Feierstunde zu seiner Einführung mit anschließender Lesung wurde jedoch wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt. Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD) will dem 65-Jährigen aber die Ernennungsurkunde überreichen. Der 36. Träger des Literaturpreises wurde im Ural geboren und wuchs in der DDR auf. Im Alter von 57 Jahren legte er seinen ersten Roman vor, «In Zeiten des abnehmenden Lichts».

Keine Unterstützung: Fortuna ohne Publikum gegen Paderborn

DÜSSELDORF: Ohne Zuschauer müssen auch Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga auskommen. Die Partie in der Düsseldorfer Arena findet am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) - wie auch alle anderen Spiele - wegen der Coronakrise vor leeren Rängen statt. Dabei geht es für beide Teams um sehr viel: Die Düsseldorfer wollen den Anschluss an die rettenden Plätze herstellen, Paderborn könnte ein wenig näher an den Relegationsplatz heranrücken.

Biathlon-Weltcup: Letzter Damen-Sprint der Saison in Kontiolahti

KONTIOLAHTI: Beim Biathlon-Weltcup in Kontiolahti steht für die Damen am Freitag der letzte Sprint der Saison auf dem Programm. Nach der Absage des Weltcup-Finales in Oslo endet der Winter für die Biathleten am Sonntag mit Mixed-Staffelrennen in Finnland. Über die 7,5 Kilometer sind für Denise Herrmann und Franziska Preuß Podestplätze möglich - im Kampf um den Gesamtweltcup spielen die deutschen Skijägerinnen allerdings keine Rolle mehr. Durch die Coronavirus-Auswirkungen findet das Rennen ohne Publikum statt.