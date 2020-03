Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 06.03.20

EU-Außenminister beraten bei Krisentreffen über Syrienkonflikt

Zagreb (dpa) - Die EU-Außenminister beraten am Freitag (9.15 Uhr) bei einer Krisensitzung in Zagreb über die Situation im Bürgerkriegsland Syrien. Das Treffen war kurzfristig angesetzt worden, nachdem sich die Lage in der syrischen Provinz Idlib verschärft hatte. Kurz vor dem Treffen einigten sich Russland und die Türkei am Donnerstagabend auf eine Waffenruhe in Idlib.

EU-Gesundheitsminister beraten Kampf gegen Coronavirus

BRÜSSEL: Der Kampf gegen das Coronavirus beschäftigt am Freitag (ab 10.00 Uhr) Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und seine EU-Kollegen bei einem weiteren Sondertreffen in Brüssel. Ziel ist eine enge Koordinierung, zumal sich die neue Krankheit Covid-19 in Europa ausbreitet. Bis Donnerstagabend waren nach Angaben der EU-Behörde ECDC rund 4200 Infektionen registriert, davon mehr als 3000 in Italien. In Deutschland wurden laut Robert Koch-Institut bisher 400 Fälle (Stand: Donnerstag) nachgewiesen.

Bundestag debattiert über Kohleausstiegsgesetz

BERLIN: Bis spätestens Ende 2038 will Deutschland aus der klimaschädlichen Kohle-Stromproduktion aussteigen - das sieht das geplante Kohleausstiegsgesetz der Bundesregierung vor. Der Bundestag berät darüber am Freitag (11.10 Uhr) in erster Lesung. Durch die schrittweise Abschaltung aller Braun- und Steinkohlekraftwerke soll ein Drittel aller CO2-Emissionen eingespart werden. Das Gesetz sieht einen genauen Fahrplan für das Abschalten von Kraftwerken vor.

«Opec+» berät über kräftige Kürzung der Rohölproduktion

WIEN: Das Ölkartell Opec hat seinen Willen klar bekundet, nun wird in großer Runde weiter verhandelt: Die 14 Opec-Mitglieder und ihre zehn Kooperationspartner beraten am Freitag (9.30 Uhr) in Wien über eine erneute Kürzung der Rohölproduktion.

Tarifverhandlungen für Uniklinik-Ärzte gehen weiter

HANNOVER: Seit vier Monaten ringen die Ärzte an Unikliniken mit ihren Arbeitgebern um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld - am Freitag (14.00 Uhr) werden die Tarifverhandlungen fortgesetzt. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund redet in Hannover mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Verhandelt wird für rund 20 000 Ärzte an bundesweit 23 Universitätskliniken.

Trump besucht Tornado-Gebiete im US-Staat Tennessee

NASHVILLE: US-Präsident Donald Trump wird am Freitag die von einem tödlichen Tornado heimgesuchten Gebiete im Bundesstaat Tennessee besuchen. Der Wirbelsturm hatte dort am Dienstag schwere Schäden angerichtet und mindestens 25 Menschen das Leben gekostet. Der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, sprach von einem «tragischen Tag» und «herzzerreißender» Zerstörung.

Mit Kindern in den Dschihad: Mutmaßliche IS-Terroristin vor Gericht

DÜSSELDORF: Eine 32-jährige Deutsche aus Oberhausen muss sich vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht als mutmaßliche IS-Terroristin verantworten. An diesem Freitag (9.30 Uhr) beginnt der Prozess gegen die Frau. Der Anklage zufolge reiste sie mit drei kleinen Kindern ins vom Islamischen Staat (IS) beherrschte Gebiet nach Syrien. Die Kinder waren damals drei, sechs und sieben Jahre alt.

Notärzte und Rettungskräfte diskutieren über Corona

KOBLENZ: Mehr als 1000 Notärzte und Rettungskräfte diskutieren in Koblenz über das Coronavirus sowie die geplante Neuordnung der Notfall-Versorgung in Deutschland. Das zweitägige Symposium ist laut den Veranstaltern der größte Notfallmedizin-Kongress im deutschsprachigen Raum. Entscheider in Rettungsdienst und Notfallmedizin sind in der Rhein-Mosel-Halle zusammengekommen. Am (morgigen) Freitag (10.15 Uhr) informieren ihre Vertreter bei einer Pressekonferenz die Öffentlichkeit.

Nach WM-Aus: Simon Schempp läuft wieder im Biathlon-Weltcup

NOVE MESTO: Der viermalige Weltmeister Simon Schempp kehrt nach der verpassten WM wieder in den Biathlon-Weltcup zurück. Der 31-Jährige steht am Freitag (17.30 Uhr/ZDF und Eurosport) im tschechischen Nove Mesto im Sprint über 10 Kilometer im deutschen Aufgebot. Die langjährige deutsche Nummer eins war in dieser Saison nicht in Form gekommen und hatte dadurch die WM-Norm verpasst.

Köln darf nach oben schauen - Paderborn kräftig unter Druck

PADERBORN: Der 1. FC Köln kann mit einem Sieg zum Auftakt des 25. Spieltags der Fußball-Bundesliga am Freitag beim SC Paderborn (20.00 Uhr/DAZN) vorübergehend auf vier Punkte an einen Europa-League-Platz heranrücken. Nach sieben Siegen aus den vergangenen neun Spielen haben sich die Rheinländer zuletzt mit Wucht aus dem Tabellenkeller gearbeitet.

Deutsche Tennis-Herren treffen in Düsseldorf auf Weißrussland

DÜSSELDORF: Mit zwei Einzelsiegen will das deutsche Team in der Davis-Cup-Qualifikationspartie gegen Weißrussland am Freitag die Weichen für das Weiterkommen stellen. In Düsseldorf trifft die deutsche Nummer eins Jan-Lennard Struff ab 16.00 Uhr zunächst auf Ilja Iwaschka. Danach spielt Tennis-Routinier Philipp Kohlschreiber gegen Egor Gerassimow.