Von: Redaktion DER FARANG | 28.02.20

Krisenstab der Bundesregierung berät erneut über Coronavirus

BERLIN (dpa) - Der Krisenstab der Bundesregierung berät am Freitag über weitere Vorkehrungen gegen das neue Coronavirus in Deutschland. Thema soll unter anderem der Umgang mit Großveranstaltungen wie Messen sein. So geht es um Auswirkungen auf die Internationale Tourismusbörse (ITB), die am 4. März in Berlin beginnen soll. Beraten werden soll außerdem über die Verfügbarkeit von Schutzausrüstung wie Atemmasken und Spezialanzügen, die weltweit stark gefragt sind.

Wie groß fällt der Bundesbank-Scheck in diesem Jahr aus?

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) dürfte sich auch dieses Jahr wieder über einen Bundesbank-Gewinn freuen. Über die Höhe der Überweisung aus Frankfurt für das Geschäftsjahr 2019 informiert die Deutsche Bundesbank am Freitag (11.00 Uhr). 2018 hatte die Notenbank ihren Überschuss auf 2,5 Milliarden Euro gesteigert, davon flossen 100 Millionen in die Rücklage für Pensionen. Die verbleibenden 2,4 Milliarden gingen an den Bund.

Bundeskanzlerin Merkel lädt zum Jahresempfang nach Stralsund ein

STRALSUND (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Freitag (19.00 Uhr) in Stralsund erwartet. Sie lädt als Bundestagsabgeordnete zum traditionellen Jahresempfang in ihren vorpommerschen Wahlkreis ein. Im Störtebeker Brauquartier will sie mit etwa 400 Gästen auf den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit vorausschauen.

Bundespräsident Steinmeier beendet Besuch im Sudan

KHARTUM (dpa) - Mit einem Gespräch mit Mediatoren des Übergangsprozesses zur Demokratie beendet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag seinen Besuch im Sudan. Außerdem wird er sich noch die zentrale Anlage ansehen, die die Produktion und Verteilung von Strom im gesamten Land steuert und überwacht. Der Bau war 2003 vom Siemens-Konzern begonnen worden, konnte aber wegen der Sanktionen gegen das Regime von Omar al-Baschir nicht bis zum Ende begleiten. Der Sudan baute die Anlage in Eigenregie fertig.

Bankett Matthiae-Mahl mit Außenminister und Nato-Generalsekretär

HAMBURG (dpa) - Zum traditionellen Matthiae-Mahl in Hamburg werden am Freitag (19.00 Uhr) Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sowie Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) als Ehrengäste erwartet. Beide halten Festreden, ebenso - wie es Tradition ist - der Bürgermeister Peter Tschentscher. Das Matthiae-Mahl wird im Rathaus ausgerichtet und ist nach Angaben des Senats das weltweit älteste noch gefeierte Festmahl.

Hamburgs SPD und Grüne treffen sich zu erstem Sondierungsgespräch

HAMBURG (dpa) - Knapp eine Woche nach der Hamburger Bürgerschaftswahl treffen sich am Freitag die Spitzen von SPD und Grünen zu einem Sondierungsgespräch über eine Regierungsbildung. Um 11.30 Uhr treffen sich von SPD-Seite Bürgermeister Peter Tschentscher, Landesparteichefin Melanie Leonhard und Fraktionschef Dirk Kienscherf, und von den Grünen die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, Parteichefin Anna Gallina und Fraktionschef Anjes Tjarks.

Bundesagentur für Arbeit stellt Statistik für Februar vor

NÜRNBERG (dpa) - Vor dem Hintergrund einer ausstehenden Erholung der Konjunktur in Deutschland gibt die Bundesagentur für Arbeit am Freitag ihre Arbeitsmarktstatistik für Februar bekannt. Volkswirte erwarten eine stark abgeschwächte Frühjahrsbelebung - auch wegen der Unsicherheit, die von den Folgen des Coronavirus-Ausbruchs ausgeht. Unter anderem das Münchener Ifo-Institut sieht eine deutliche Zurückhaltung bei der Besetzung von Stellen in der Wirtschaft.

Eckdaten zum Geschäftsjahr 2019 bei VW - Aufsichtsrat tagt

WOLFSBURG (dpa) - Der VW-Konzern will am Freitag erste Eckdaten seiner Bilanz zum abgelaufenen Jahr vorlegen. Für die Kernmarke hatte Geschäftsführer Ralf Brandstätter bereits im Dezember von einem «wesentlich verbesserten» Betriebsergebnis gesprochen, auch in der gesamten Gruppe legten die Verkäufe 2019 noch einmal leicht zu. In Wolfsburg kommt außerdem der Volkswagen-Aufsichtsrat zusammen.

Verbraucherpreise im Februar - Bundesamt legt Daten vor

WIESBADEN (dpa) - Wie tief mussten Verbraucher in Deutschland im Februar für Miete, Heizen oder Nahrungsmittel ins Portemonnaie greifen? Was wurde teurer, was billiger? Das Statistische Bundesamt gibt am Freitagnachmittag anhand vorläufiger Daten bekannt, wie sich die Verbraucherpreise in Deutschland im Februar entwickelt haben. Im Januar war die Jahresinflationsrate - angetrieben vor allem von höheren Energiepreisen - auf 1,7 Prozent gestiegen.

Chemiekonzern BASF legt Geschäftszahlen für 2019 vor

LUDWIGSHAFEN (dpa) - Der Chemiekonzern BASF legt am Freitag (10.30 Uhr) in Ludwigshafen seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2019 vor. Der seit fast zwei Jahren amtierende Unternehmenschef Martin Brudermüller krempelt den Konzern um. Ende 2018 setzte er etwa ein Sparprogramm auf, um das Unternehmen durch schlankere Strukturen und einfachere Abläufe profitabler zu machen. Dazu gehören auch Stellenstreichungen.

Kramp-Karrenbauer vor U-Ausschuss im Saarland zu Missbrauchsverdacht

Saarbrücken (dpa/lrs) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird am Freitag (10.00 Uhr) im Saarland vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags zu mutmaßlichen Missbrauchsfällen an der Uniklinik in Homburg angehört. Sie ist als Zeugin geladen, weil sie damals Wissenschaftsministerin war. Im Fokus steht die Frage, wann Kramp-Karrenbauer von dem Verdacht des sexuellen Kindesmissbrauchs in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie erfahren hat.

Zwei weitere Opfer des Hanauer Anschlags werden beigesetzt

HANAU (dpa) - Zwei weitere Opfer des mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlags von Hanau werden am Freitag beigesetzt. Nach einem Gebet auf dem Marktplatz (15.00 Uhr) sollen die beiden türkischstämmigen Opfer in einem Trauerzug zum Hauptfriedhof gebracht und dort beigesetzt werden. Die Stadt Hanau rechnet mit einer großen Anteilnahme.

Wetterdienst legt Winterbilanz vor - Vergangene Monate viel zu mild

OFFENBACH (dpa) - Von wegen Eis und Schnee: Die vergangenen Monate sind wenig winterlich ausgefallen. Wie der Winter 2019/2020 einzuordnen ist, zeigt die Bilanz des Deutschen Wetterdiensts (DWD), die am (morgigen) Freitagmittag veröffentlicht wird. Der Dezember war nach DWD-Erkenntnissen deutlich zu mild und auch der Januar 2020 lag über den langjährigen Mittelwerten. Außerdem beschäftigt die Frage, ob der Winter nach dem Dürre-Sommer genügend Niederschläge brachte.

César-Filmpreis-Verleihung von Polemik um Polanski überschattet

PARIS (dpa) - Vor dem Hintergrund heftiger Polemik um den umstrittenen Regisseur Roman Polanski (86) findet am Freitagabend die Verleihung der renommierten César-Filmpreise statt. Das Drama des französisch-polnischen Filmemachers «Intrige» (im Original: J'accuse) geht mit zwölf Nominierungen ins Rennen, darunter für die Kategorien bester Film und beste Regie. Vor dem Erscheinen des Films wurden gegen Polanski in Frankreich neue Vergewaltigungsvorwürfe laut.

Berlinale: Die letzten Filme gehen ins Rennen

BERLIN (dpa) - Bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin gehen die letzten beiden Filme ins Rennen um den Goldenen Bären. Auf dem Programm stehen am Freitag der Dokumentarfilm «Irradiés» des kambodschanischen Regisseurs Rithy Panh und der Spielfilm «Es gibt kein Böses» des Iraners Mohammed Rassulof. Insgesamt 18 Filme konkurrieren in diesem Jahr um die wichtigen Auszeichnungen der Berlinale. Eine Jury vergibt die Preise am Samstagabend.

Festakt zur Wiedereröffnung der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister

DRESDEN (dpa) - Mit einem Festakt im Dresdner Schauspielhaus wird am Freitag (18.00) die Gemäldegalerie Alte Meister festlich wiedereröffnet. Sie war in den vergangenen sieben Jahren mit einem Aufwand von rund 50 Millionen Euro bei laufenden Museumsbetrieb saniert worden. Zur Eröffnung will auch der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte kommen - im Bestand der Gemäldegalerie befinden sich berühmte Werke holländischer Meister.

Skeleton-Piloten fahren um WM-Gold - Skispringer starten im Team

ALTENBERG (dpa) - Im sächsischen Altenberg fahren am Freitag bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften die Skeleton-Piloten um Medaillen. Vor den beiden abschließenden Rennen belegen die Deutschen Christopher Grotheer, Alexander Gassner und Axel Jungk die Medaillenränge. Die Skispringer sind in Lahti im Team aktiv, im österreichischen Hinterstoder bestreiten die alpinen Skirennfahrer die Kombination. Zum Auftakt der Eisschnelllauf-WM im norwegischen Hamar gehen die Sprinter über 500 und 1000 Meter an den Start.

Hertha in der Krise schon wieder im Abstiegskampf gefordert

DÜSSELDORF (dpa) - Zwei Tage nach der Veröffentlichung der vernichtenden Kritik von Ex-Trainer Jürgen Klinsmann ist Hertha BSC schon wieder im Abstiegskampf gefordert. Die Berliner treten am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) bei Fortuna Düsseldorf an. Manager Michael Preetz sprach angesichts der Chaos-Wochen von einem «Spagat», den seine Spieler schaffen müssten.

Eintracht spielt mit Verspätung in Salzburg

SALZBURG (dpa) - Wegen einer Sturmwarnung tritt Eintracht Frankfurt mit einem Tag Verspätung zum Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League bei Red Bull Salzburg an. Anpfiff der verlegten Partie ist am Freitag um 18.00 Uhr (DAZN und Nitro). Das ursprünglich am Donnerstagabend angesetzte Spiel war von den Sicherheitsbehörden der Stadt abgesagt worden. Die Eintracht hatte das Hinspiel mit 4:1 gewonnen und hat damit gute Chancen auf das Weiterkommen.

Deutscher Handballbund mit guten Chancen auf WM 2027

KAIRO (dpa) - Der Deutsche Handballbund (DHB) hofft am Freitag auf den Zuschlag für die Ausrichtung der Männer-Weltmeisterschaft 2027. Daneben vergibt der Weltverband IHF in Kairo unter anderem auch noch die Frauen-WM 2025, für die sich der DHB gemeinsam mit den Niederlanden ebenfalls beworben hatte. Bei beiden Turnieren stehen die Chancen für den DHB sehr gut. Bei der Frauen-WM 2025 gibt es neben Deutschland und den Niederlanden keine anderen Bewerber.