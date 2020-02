Von: Redaktion DER FARANG | 21.02.20

Parteien diskutieren über möglichen Termin für Neuwahl in Thüringen

ERFURT (dpa) - Linke, SPD, Grüne und CDU diskutieren am Freitag (12.30 Uhr) über mögliche Termine für eine Neuwahl des Thüringer Landtags. Die Zeit bis zu einer Auflösung des Parlaments gilt derzeit als strittigster Punkt bei den Verhandlungen der vier Parteien, die zu einer Lösung der Regierungskrise in Thüringen führen sollen. Die Gespräche sollen am Freitag eigentlich zu einem Abschluss kommen.

Der Iran wählt ein neues Parlament

TEHERAN (dpa) - Im Iran wird an diesem Freitag ein neues Parlament gewählt. Wegen einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise sowie einer weit verbreiteten Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik müssen die Reformer um Präsident Hassan Ruhani um ihre Mehrheit im Parlament fürchten. Dagegen hoffen Konservative und Hardliner, die unter anderem das internationale Atomabkommen ablehnen, auf ihr politisches Comeback.

EU-Gipfel zum Milliarden-Haushalt geht in die nächste Runde

BRÜSSEL (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen wollen die Verhandlungen über den milliardenschweren EU-Haushalt am Freitag fortsetzen. Um Kompromisslinien auszuloten, führte EU-Ratschef Charles Michel beim Sondergipfel in Brüssel bis in den frühen Morgen Einzelgespräche mit den Staats- und Regierungschefs. Am Vormittag um 10.00 Uhr solle der Gipfel mit allen 27 Vertretern in großer Runde fortgesetzt werden, teilte ein Sprecher Michels in der Nacht auf Twitter mit. Diplomaten zufolge könnte der Ratschef dann einen neuen Kompromissvorschlag als Diskussionsgrundlage vorlegen.

«Defender Europe 20»: US-Streitkräfte entladen Panzer

BREMERHAVEN/HAMBURG (dpa) - Die militärische Großübung «Defender Europe 20» nimmt Fahrt auf. Auf dem Flughafen in Hamburg treffen am Freitag US-Soldaten ein, in Bremerhaven werden Militärgüter von vier Schiffen entladen. Insgesamt sollen testweise etwa 20 000 Soldaten von den USA quer durch Deutschland nach Osteuropa verlegt werden, um für Krisenfälle gewappnet zu sein.

Slowaken demonstrieren zum Gedenken an Journalistenmord

BRATISLAVA (dpa) - Zwei Jahre nach einem Journalistenmord und eine Woche vor der Parlamentswahl am 29. Februar wollen Tausende Menschen in der Slowakei gegen Korruption demonstrieren. Am 21. Februar 2018 wurden der Enthüllungsjournalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova in ihrem Haus erschossen.

Demonstration von Fridays for Future in Hamburg mit Greta Thunberg

HAMBURG (dpa) - Zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl wollen am Freitag (14.00 Uhr) in Hamburg wieder tausende Schüler und Studenten für eine bessere Klimapolitik demonstrieren. Die Organisatoren erwarten 30.000 Teilnehmer, darunter die schwedische Aktivistin Greta Thunberg.

Allianz legt Zahlen vor - Branchenprimus treibt Digitalisierung voran

MÜNCHEN (dpa) - Dem Versicherungskonzern Allianz bleibt keine Zeit zum Durchatmen. Der europäische Branchenprimus hat wie andere Versicherer wegen der verschärften Niedrigzinsen zu kämpfen. Damit sich der Dax-Konzern im Wettbewerb behaupten kann, treibt Vorstandschef Oliver Bäte auch die Digitalisierung voran. Wenn die Allianz an diesem Freitag ihre Geschäftszahlen für 2019 vorlegt, wird sich zeigen, wie teuer die Sanierung den Konzern kam.

Stuttgart erwartet Maschine mit China-Rückkehrern aus Wuhan

STUTTGART/BERLIN (dpa) - Eine Maschine mit Rückkehrern aus der vom neuen Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Stadt Wuhan soll nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an diesem Freitag in Stuttgart landen. Das DRK übernehme im Auftrag der Bundesregierung die Betreuung, sagte ein Sprecher der Hilfsorganisation am Donnerstag in Berlin.

Gericht verhandelt Klage gegen Versicherung von gestohlener Goldmünze

BERLIN (dpa) - Einen Tag nach dem Strafurteil gegen drei junge Männer wegen Diebstahls einer riesigen Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum kommt der Fall wieder vor Gericht. Am Freitag (10.00 Uhr) verhandelt eine Zivilkammer des Landgerichts Berlin über die Klage des Privateigentümers der 100-Kilogramm-Münze gegen die Versicherung. Ob am selben Tag eine Entscheidung fällt, war bislang offen.

Hollywoodstar Johnny Depp zur Berlinale erwartet

BERLIN (dpa) - Auf der Berlinale wird am Freitag der US-Schauspieler Johnny Depp («Fluch der Karibik») erwartet. Er stellt seinen neuen Film «Minamata» vor - er spielt darin den US-Fotografen W. Eugene Smith (1918-1978).

FC Bayern legt im Titelkampf gegen den SC Paderborn vor

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern will zum Auftakt des 23. Spieltags der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr) gegen den SC Paderborn die Tabellenführung behaupten. Mit einem Heimsieg würde der deutsche Meister zugleich im Titelkampf den Druck auf die schärfsten Verfolger RB Leipzig, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach erhöhen, die alle an diesem Samstag im Einsatz sind.

Deutsche Basketballer starten gegen Frankreich in EM-Qualifikation

VECHTA (dpa) - Die deutschen Basketballer starten am Freitag mit einem Heimspiel gegen Frankreich in die EM-Qualifikation. Die Partie in Vechta beginnt um 20.00 Uhr.

Bob und Skeleton-WM beginnt in Altenberg - Biathlon-Pause

ALTENBERG (dpa) - Im sächsischen Altenberg beginnen am Freitag die Weltmeisterschaften im Bob und im Skeleton. Den Anfang machen die Frauen im Zweierbob um Olympiasiegerin Mariama Jamanka und Lokalmatadorin Stephanie Schneider, die zu den Mitfavoritinnen gehören.