Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.20

CDU-Spitze berät zu Thüringen - Lindner stellt Vertrauensfrage

BERLIN/ERFURT (dpa) - Das Präsidium der CDU kommt am Freitag (10.00 Uhr) in Berlin zu einer Sondersitzung zusammen, um erneut über die Konsequenzen aus der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen zu beraten. Im Anschluss an das CDU-Präsidium in Berlin will Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer vor die Presse gehen. Ebenfalls in Berlin kommt am Freitag der FDP-Vorstand (12.00 Uhr) zusammen, um die Konsequenzen aus der Wahl in Thüringen zu beraten. FDP-Chef Christian Lindner kündigte an, in der Sitzung die Vertrauensfrage zu stellen. Auch Thüringens CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring will am Freitag vor die Presse treten.

Merkel berät in Angola über Wirtschaftszusammenarbeit und Reformen

LUANDA (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel setzt ihre zweitägige Afrikareise am Freitag in Angola fort. Am Mittag wird sie von Präsident João Manuel Gonçalves Lourenço in der Hauptstadt Luanda empfangen. Mit dem Besuch will die Kanzlerin auch den konstruktiven regionalpolitischen Einsatz der Regierung Lourenços etwa im Kongo oder im Konflikt zwischen Ruanda und Uganda würdigen.

Macron will mit Europäern über nukleare Abschreckung sprechen

PARIS (dpa) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wird am Freitag (10.30 Uhr) in Paris eine Grundsatzrede zur Verteidigungsstrategie und zur nuklearen Abschreckung seines Landes halten. Der 42-Jährige will sich zum Atomarsenal Frankreichs bekennen, wie aus dem Élyséepalast verlautete. Der Präsident werde zudem europäische Partner zum Gespräch über die nukleare Abschreckung einladen. Das bedeute jedoch nicht, dass Frankreich die Verantwortung für seine Atomwaffen mit anderen teilen wolle.

Gericht entscheidet über Fortgang des Lkw-Kartellprozesses

MÜNCHEN (dpa) - Im größten Schadenersatz-Prozess gegen das europäische Lkw-Kartell will das Landgericht München am Freitag (10.00) verkünden, ob die Klage überhaupt zulässig ist. Die Lastwagenbauer MAN, Daimler, DAF, Iveco und Volvo/Renault hatten jahrelang Preislisten ausgetauscht. Mehr als 3.000 Spediteure und Transportfirmen fordern 867 Millionen Euro Schadenersatz, weil sie 84.000 Lastwagen überteuert gekauft hätten.

Schwaches Jahr für Export - Bundesamt legt Daten für 2019 vor

WIESBADEN (dpa) - Der deutsche Export hat im vergangenen Jahr deutlich an Tempo verloren. In den ersten elf Monaten stiegen die Ausfuhren lediglich um 0,7 Prozent auf 1229,6 Milliarden Euro. Die Daten für das Gesamtjahr veröffentlicht das Statistische Bundesamt am Freitag (8.00 Uhr) in Wiesbaden. Der Außenhandelsverband BGA hatte zuletzt mit einem Plus von maximal 0,5 Prozent gerechnet. Im Jahr zuvor waren die Ausfuhren noch um 3 Prozent gestiegen.

Opel stellt Planungen für Batteriewerk in Kaiserslautern vor

KAISERSLAUTERN (dpa) - Nach der Entscheidung für ein Batteriewerk in Kaiserslautern stellt das Unternehmen Opel mit der Konzernmutter PSA und dem französischen Batteriehersteller Saft den Stand der Planungen in der pfälzischen Stadt vor. Zu dem Termin am Freitag (9.30 Uhr) in Kaiserslautern werden Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erwartet.

15. Dresdner Semperopernball im Schatten einer umstrittenen Ehrung

DRESDEN (dpa) - In und vor der Dresdner Semperoper sollen sich am Freitagabend (21.00 Uhr) wieder Tausende im Walzertakt wiegen. Das Motto des 15. Semperopernballs und seines Pendants auf dem Theaterplatz lautet: «Märchenhaft rauschend - Dresden jubiliert».

Eurojackpot mit 90 Millionen Euro gefüllt - Ziehung in Helsinki

HELSINKI/MÜNSTER (dpa) - Zum zehnten Mal in seiner Geschichte hat der Eurojackpot seine maximale Gewinnhöhe erreicht. Am Freitag (gegen 21.00 Uhr) werden in Helsinki die Gewinnzahlen für diese europäische Lotterie gezogen, an der sich 18 Länder beteiligen. Ausgespielt wird der Eurojackpot seit März 2012.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason wird in Hannover vorgestellt

HANNOVER (dpa) - Der Isländer Alfred Gislason wird am Freitag in Hannover als neuer Handball-Bundestrainer vorgestellt. Der 60-Jährige ist Nachfolger von Christian Prokop, von dem sich der Deutsche Handballbund (DHB) am Donnerstag getrennt hatte. Gislason, zuletzt Trainer beim THW Kiel, erhält einen Vertrag bis zur EM 2022.

Eintracht will ungeschlagen bleiben - Ilsanker vor Startelfdebüt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt will auch im vierten Bundesliga-Spiel 2020 am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg weiter ungeschlagen bleiben. Bisher haben die Hessen aus den drei Liga-Partien nach der Winterpause sieben Punkte geholt. Mit einem weiteren Erfolg würde die Eintracht am Tabellenzehnten aus Augsburg vorbeiziehen.

Deutsches Fed-Cup-Team bestreitet Qualifikationspartie in Brasilien

FLORIANOPOLIS (dpa) - Die deutschen Tennis-Damen wollen sich mit einem Sieg in der Qualifikationsrunde in Brasilien für die erstmals stattfindende Fed-Cup-Endrunde qualifizieren. Im ersten Einzel am Freitag (16.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) trifft Laura Siegemund in Florianopolis auf die Weltranglisten-359. Teliana Pereira. Auch Tatjana Maria geht danach als Favoritin in ihre Partie gegen Gabriela Cé, die Nummer 225 der Welt.