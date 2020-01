Von: Redaktion DER FARANG | 31.01.20

Bye-bye Britain: Großbritannien verlässt Europäische Union

LONDON (dpa) - Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Votum der Briten wird Großbritannien am Freitag um 24 Uhr (MEZ) die Europäische Union verlassen. Das Land war mehr als 47 Jahre lang Mitglied in der Staatengemeinschaft und ihren Vorgängerorganisationen. Diese Ära geht nun zu Ende. In einer Übergangsphase bis zum Ende des Jahres verhandeln London und Brüssel noch über die politischen Beziehungen.

Bundestag entscheidet über mehr Tempo bei Verkehrsprojekten

BERLIN (dpa) - Wichtige Verkehrsprojekte in Deutschland sollen künftig schneller geplant und umgesetzt werden können. Darauf zielen Gesetzespläne von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), die der Bundestag am Freitag (11.10 Uhr) beschließen soll. Vorgesehen ist unter anderem, das Beseitigen von Bahnübergängen zu erleichtern, die Züge wie Autos ausbremsen. Dafür sollen Kommunen von Kosten entlastet werden, die sie bisher tragen müssen, wenn stattdessen Brücken oder Unterführungen gebaut werden sollen. Bei Ersatzbauten für marode Straßen und Schienenstrecken sollen Verfahren vereinfacht werden.

Synodalversammlung setzt Sitzung mit Beratungen fort

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die erste Synodalversammlung der deutschen Katholiken in Frankfurt steigt an diesem Freitag (9.00 Uhr) in die inhaltliche Arbeit ein. Zunächst sollen die sogenannten Synodalforen besetzt werden, die verschiedene Themenfelder wie die katholische Sexualmoral und die Rolle von Frauen in der Kirche bearbeiten sollen. Zudem stehen Beratungen und Berichte auf dem Programm - unter anderem zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche.

Thyssenkrupp in der Krise: Neue Chefin stellt sich Aktionären

BOCHUM (dpa) - Die neue Chefin von Thyssenkrupp, Martina Merz, muss am Freitag (10.00 Uhr) vor den Aktionären ihren Sanierungskurs für den angeschlagenen Stahl- und Industriekonzerns erklären. Merz spricht erstmals als Vorstandsvorsitzende auf der Hauptversammlung in Bochum. Sie hat das Ruder bei Thyssenkrupp erst im Oktober vergangenen Jahres übernommen, nachdem sich der Traditionskonzern kurzfristig vom Vorstandsvorsitzenden Guido Kerkhoff getrennt hatte. Thyssenkrupp steckt seit langem in der Krise und hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem hohen Verlust abgeschlossen.

Steinmeier verleiht ehemaligem EZB-Chef Draghi Verdienstorden

BERLIN (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird dem früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi am Freitag (12.00 Uhr) das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verleihen. Damit soll nach Angaben des Bundespräsidialamts Draghis Wirken für das internationale Finanzsystem und die gemeinsame europäische Währung als Kernstück der Wirtschafts- und Währungsunion gewürdigt werden.

Empfehlungen des Verkehrsgerichtstags an Gesetzgeber erwartet

GOSLAR (dpa) - Mit Empfehlungen an den Gesetzgeber geht am Freitag der 58. Deutsche Verkehrsgerichtstag (VGT) in Goslar zu Ende. Der Experten-Kongress befasst sich in diesem Jahr unter anderem mit den Themen Aggressivität im Straßenverkehr, Ausbildung von Fahranfängern und Bußgeldverfahren für Verkehrssünder. Auch die Rolle von E-Scootern und anderen Elektro-Kleinstfahrzeugen für die künftige Mobilität der Gesellschaft steht auf der Agenda.

Skurriler Wettbewerb: Wer ist der beste Hirschrufer?

DORTMUND (dpa) - Auf der europaweit größten Jagdmesse wird am Freitag in Dortmund wieder der beste Hirschrufer gekürt. Zwölf Männer und eine Frau treten an - ausgerüstet mit soliden Stimmbändern und speziellen Hörnern. Bei der «Jagd & Hund» soll die Hauptbühne der Messe (ab 12.00 Uhr) für einige Stunden zum ungewöhnlichen Brunftplatz werden. Denn im Fokus des Wettbewerbs steht der Hirsch, der hörbar auf der Suche nach einem Weibchen ist.

Berufungsprozess: Clanchef wehrt sich gegen Bewährungsstrafe

BERLIN (dpa) - Ein Chef eines bekannten arabischstämmigen Berliner Clans kommt ab Freitag (9.30 Uhr) in einem Berufungsprozess vor das Landgericht der Hauptstadt. Der 43-Jährige war vor rund einem Jahr vom Amtsgericht Tiergarten wegen Bedrohung und Körperverletzung zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der Clanchef soll im März 2018 einen Hausmeister aus nichtigem Anlass beschimpft, bedroht und ihm mit zwei Fingern schmerzhaft in die Augen gestochen haben.

Zverev spielt um erstmaligen Einzug ins Grand-Slam-Finale

MELBOURNE (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev spielt am Freitag (nicht vor 09.30 Uhr MEZ/Eurosport) um den Einzug ins Endspiel der Australian Open. Der 22-jährige Hamburger steht zum ersten Mal im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers und trifft in der Vorschlussrunde von Melbourne auf den Österreicher Dominic Thiem.

Endspurt am Transfermarkt: Can, Cunha und Koch vor Wechsel

BERLIN (dpa) - Auf dem Fußball-Transfermarkt steht am Freitag der Schlussspurt ins Haus. Bis 18.00 Uhr können die Bundesligisten noch einmal zuschlagen oder chancenlose Profis aussortieren. Nach der Transfer-Offensive von Jürgen Klinsmanns Hertha BSC mit bereits investierten fast 60 Millionen Euro stehen die Berliner vor der Verpflichtung des brasilianischen Mittelstürmers Matheus Cunha von RB Leipzig. Der Tabellenführer scheint dagegen sehr an Nationalspieler Robin Koch vom SC Freiburg interessiert zu sein. Auch Borussia Dortmund könnte nach der Einnahme von über 25 Millionen Euro für Paco Alcacer von Villarreal noch einmal aktiv werden und Nationalspieler Emre Can von Juventus Turin unter Vertrag nehmen.

Schalke will in Berlin Wiedergutmachung für Bayern-Klatsche

BERLIN (dpa) - Der FC Schalke 04 will sich nach dem 0:5 beim FC Bayern bei Hertha BSC mit einem anderen Gesicht zeigen. Die Gelsenkirchener haben in dieser Saison noch keine zwei Niederlagen nacheinander kassiert - und so soll es bleiben am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im Olympiastadion. Im Tor wird nach Ablauf seiner Sperre der im Sommer nach München wechselnde Alexander Nübel stehen.

Nordische Kombinierer beim Seefeld-Triple - Skeleton-Damen Favorit

SEEFELD/ST. MORITZ (dpa) - Beim prestigeträchtigen Seefeld-Triple der Nordischen Kombinierer steht an diesem Freitag der erste Einzel-Wettkampf für die Nordischen Kombinierer auf dem Weltcup-Programm. Favorit ist der Norweger Jarl Magnus Riiber, für das deutsche Team sind Youngster Vinzenz Geiger sowie Fabian Rießle die aussichtsreichsten Kandidaten. Weltmeisterin Tina Hermann und Jacqueline Lölling gehen nach ihrem Doppelerfolg in der vorigen Woche am Königssee chancenreich in die Skeleton-Weltcuprennen von St. Moritz.