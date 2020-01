Von: Redaktion DER FARANG | 17.01.20

Klausur der CDU-Spitze in Hamburg - Nato-Generalsekretär zu Gast

HAMBURG (dpa) - Die CDU-Spitze trifft sich am Freitag (19.00 Uhr) in Hamburg zur Jahresauftakt-Klausur. Am Abend steht mit dem Besuch von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zunächst ein außenpolitischer Schwerpunkt auf der Tagesordnung. In der Diskussion des rund 60-köpfigen CDU-Vorstands mit Stoltenberg dürfte unter anderem die Lage im Atomkonflikt mit dem Iran, die Situation in Syrien sowie der Libyen-Konflikt vor dem am Sonntag in Berlin geplanten Gipfel eine Rolle spielen. Anschließend ist ein Meinungsaustausch mit dem New Yorker Professor Walter Russel Mead über «Die Zukunft des transatlantischen Verhältnisses» geplant.

Linke, SPD und Grüne in Thüringen stellen Regierungsprojekte vor

ERFURT (dpa) - Viele Projekte, aber keine feste Mehrheit: In Thüringen wollen Linke, SPD und Grüne am Freitag (14.00 Uhr) ihren Vertrag für eine geplante Minderheitsregierung der Öffentlichkeit vorstellen. In dem Papier verabreden die drei Parteien unter anderem, mehr Polizisten und Lehrer einzustellen. Die drei bisherigen Regierungspartner hoffen bei der Bildung einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung auf Stimmen von FDP oder CDU für die Umsetzung ihrer Projekte.

Thüringen übernimmt offiziell Vorsitz der Innenministerkonferenz

ERFURT (dpa) - Thüringens amtierender Innenminister Georg Maier (SPD) will als neuer Chef der Innenministerkonferenz Akzente im Kampf gegen Rechtsextremismus setzen. Der 52-Jährige übernimmt am Freitag (11.00 Uhr) offiziell den Vorsitz von Schleswig-Holsteins Ressortchef Hans-Joachim Grote (CDU).

Grüne Woche im Zeichen der Nachhaltigkeit - Messe öffnet für Besucher

BERLIN (dpa) - Die Agrar- und Verbrauchermesse Grüne Woche öffnet am Freitag (10.00 Uhr) für Besucher. Bis zum 26. Januar werden in den Messehallen am Funkturm bis zu 400.000 Besucher erwartet. Auf sie warten mehr als 1.800 Aussteller aus 72 Ländern. Partnerland der Messe ist in diesem Jahr Kroatien.

Bauernproteste zur Grünen Woche: Verkehrsbehinderungen erwartet

BERLIN (dpa) - Wegen umfangreicher Bauernproteste zur Grünen Woche müssen sich Pendler in vielen deutschen Städten auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Zum Auftakt der Agrar- und Verbrauchermesse, die am Freitag in Berlin beginnt, rollen Hunderte Traktoren durch die Hauptstadt.

Ermittler sollen mehr Rechte im Kampf gegen Kindesmissbrauch bekommen

BERLIN (dpa) - Ermittler sollen beim Kampf gegen Kindesmissbrauch deutlich mehr Möglichkeiten bekommen. Im Bundestag soll am Freitag (9.00 Uhr) ein Gesetz verabschiedet werden, das schon den Versuch unter Strafe stellt, sexuelle Kontakte zu Kindern im Internet anzubahnen. Außerdem sollen sich verdeckte Ermittler künftig mit künstlich erzeugten Videos von sexuellem Kindesmissbrauch in Internetforen einschleichen dürfen.

Streit um totes TV-Huhn Sieglinde - Gericht verkündet Entscheidung

KLEVE (dpa) - Im Rechtsstreit um ein von einem Hund totgebissenes Filmhuhn namens Sieglinde will das Landgericht im niederrheinischen Kleve am Freitag (10.00 Uhr) eine Entscheidung verkünden. Möglicherweise erhöht das Gericht dabei den Schadenersatz. In erster Instanz hatte die Besitzerin gut 300 Euro zugesprochen bekommen.

Bayerischer Filmpreis wird zum 41. Mal verliehen

MÜNCHEN (dpa) - Zum 41. Mal werden Schauspieler, Regisseure und andere Filmschaffende am Freitag (19.00 Uhr) im Münchner Prinzregententheater mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. In den verschiedenen Kategorien - etwa darstellerische Leistung, Regie oder auch Ausstattung - werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 300.000 Euro vergeben.

Gemälde werden nach spektakulärem Diebstahl präsentiert

BERLIN/GOTHA (dpa) - Erstmals nach dem spektakulären Diebstahl vor gut 40 Jahren in Gotha werden fünf hochkarätige Gemälde am Freitag (11.00 Uhr) in Berlin präsentiert. Die Arbeiten von Frans Hals, Jan Brueghel dem Älteren, Anthonis van Dyck, Jan Lievens und Hans Holbein dem Älteren hatte ein Labor der Staatlichen Museen auf ihre Authentizität geprüft.

Pyro-Strafe: DFB-Sportgericht zum St. Pauli- und HSV-Einspruch

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verhandelt am Freitag von 11.00 Uhr an mündlich über den Einspruch des FC St. Pauli und des Hamburger SV gegen ihre drastischen Pyro-Strafen. Für die Vorfälle im Zweitliga-Stadtderby am 16. September war der FC St. Pauli im Einzelrichterverfahren zu 120.000 und der HSV zu 200.000 Euro Strafe verurteilt worden. Der DFB-Kontrollausschuss hatte sogar eine Geldbuße von 250.000 Euro für den Hamburger SV und 180.000 Euro für St. Pauli beantragt.

Deutsche Biathletinnen beim Heim-Weltcup in Staffel gefordert

RUHPOLDING (dpa) - Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding geht es am Freitag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Staffel-Wettbewerb der Damen weiter. Karolin Horchler, Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Denise Herrmann wollen über die 4x6-Kilometer für das erste Staffel-Podest in dieser Saison sorgen.