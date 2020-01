Das bringt der Freitag

Von: Redaktion DER FARANG | 03.01.20

Statistisches Bundesamt veröffentlicht Inflationsrate 2019

WIESBADEN (dpa) - Das Statistische Bundesamt gibt am Freitag (14.00 Uhr) die erste Schätzung für die durchschnittliche Teuerungsrate des Jahres 2019 in Deutschland bekannt. Nach Einschätzung von Volkswirten hat sich der Preisauftrieb im Vergleich zu 2018 abgeschwächt. So rechnen etwa die Sachverständigen zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit einer Inflation von durchschnittlich 1,5 Prozent.

Bundesagentur gibt Arbeitslosenzahlen bekannt

NÜRNBERG (dpa) - Die Bundesagentur für Arbeit stellt am Freitag (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktstatistik für Dezember vor. Außerdem will die Behörde einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr und einen Ausblick auf 2020 geben. Im November 2019 war die Zahl der Arbeitslosen mit 2,180 Millionen Menschen auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken. Als größten Bremsklotz für die Wirtschaft sieht Agentur-Chef Detlef Scheele den Fachkräftemangel.

Sachsens Innenminister spricht nach Attacke mit Polizisten

LEIPZIG (dpa) - Nach der Attacke auf einen Polizisten will sich Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) am Freitag (11.30 Uhr) mit Polizisten austauschen. Wöller werde sich mit am Silvestereinsatz in Leipzig beteiligten Polizisten treffen, hieß es von der Bereitschaftspolizei. In der Silvesternacht war im Leipziger Stadtteil Connewitz ein Polizist schwer verletzt worden. Mehrere Menschen hatten Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper geworfen.

Nach Brand im Affenhaus - Krefelder Zoo öffnet wieder

KREFELD (dpa) - Nach dem verheerenden Brand im Affenhaus öffnet der Zoo in Krefeld am Freitag wieder. In dem traditionsreichen Tierpark waren in der Silvesternacht mehr als 30 Tiere, darunter mehrere Menschenaffen, bei einem Feuer ums Leben gekommen. Das Affenhaus wurde zerstört und ist einsturzgefährdet. Unmittelbar nach dem Brand war der Zoo für zwei Tage geschlossen geblieben. Den Ermittlungen der Polizei zufolge hatte eine Himmelslaterne das Feuer verursacht.

ATP Cup: Deutsche Tennis-Herren starten gegen Gastgeber Australien

BRISBANE (dpa) - Die deutschen Tennis-Herren um Spitzenspieler Alexander Zverev starten am Freitag gegen Gastgeber Australien in den ATP Cup. In Brisbane trifft Jan-Lennard Struff um 8.30 Uhr MEZ zunächst auf Nick Kyrgios, danach bekommt es Zverev mit Alex de Minaur zu tun. Im womöglich entscheidenden Doppel werden für Deutschland Kevin Krawietz und Andreas Mies an den Start gehen.

Skispringer bei Tournee-Qualifikation in Innsbruck gefordert

INNSBRUCK (dpa) - Mit voller Kraft will Karl Geiger nach einem Tag Pause in Innsbruck an seine bisher starken Auftritte bei der Vierschanzentournee anknüpfen. Der 26 Jahre alte Oberstdorfer und seine Skisprung-Kollegen sind am Freitag beim ersten Tournee-Stop in Österreich in der Qualifikation gefordert (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Geiger hatte im vergangenen Jahr am Bergisel bereits WM-Silber im Einzel und Gold mit der Mannschaft gewonnen.

Sieben weitere Bundesligisten starten mit Vorbereitung auf Rückrunde

BERLIN (dpa) - Sieben weitere Fußball-Bundesligisten starten mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim, Fortuna Düsseldorf, Mainz 05, der SC Freiburg und Schalke 04 beginnen am Freitag. Nachdem Hertha BSC Berlin bereits am Sonntag den Auftakt gemacht hatte, waren Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, der SC Paderborn und Union Berlin am Donnerstag ins Training gestartet.