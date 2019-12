Von: Redaktion DER FARANG | 27.12.19

Gewerkschaft will über Streiks bei Lufthansa informieren

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Kabinengewerkschaft Ufo will am Freitag (17.00 Uhr) über die konkreten Streikpläne bei der Lufthansa informieren. Zuvor hatte die Gewerkschaft lediglich bestätigt, dass es Streiks noch in diesem Jahr geben werde. Ufo möchte auf dem YouTube-Kanal der Gewerkschaft über die konkreten Zeiten des Streikaufrufs informieren. Auch soll es dann Informationen geben, welche Teile des Konzern bestreikt werden sollen.

Streiks behindern Verkehr in Frankreich - Metro-Linien geschlossen

PARIS (dpa) - Silvester in Paris - ein Klassiker unter den Städtereisen - könnte vielen Touristen in diesem Jahr wohl Probleme bereiten. Die andauernden Streiks gegen die geplante Rentenreform werden den Fern- und Nahverkehr in Frankreich an diesem Freitag erneut beeinträchtigen. Ein Ende ist bislang nicht abzusehen.

Nächste Sherrock-Prüfung bei Darts-WM: Dritte Runde gegen Dobey

LONDON (dpa) - Fallon Sherrock will ihren schon jetzt historischen Siegeszug bei der Darts-WM fortsetzen und als erste Frau in der Geschichte des Events das Achtelfinale erreichen. Die 25-Jährige aus England trifft am Freitagnachmittag (16.00 Uhr/Sport1 und DAZN) auf Landsmann Chris Dobey, der in dem direkten Duell als klarer Favorit gilt.