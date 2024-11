Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 22.11.24 | Überblick

Bundesrat entscheidet über Krankenhausreform

BERLIN: Der Bundesrat entscheidet am Freitag über die Umsetzung der umstrittenen Krankenhausreform. Das noch von der Ampel-Koalition im Bundestag beschlossene Gesetz ist zwar nicht zustimmungsbedürftig, die Länderkammer könnte es aber in den gemeinsamen Vermittlungsausschuss mit dem Parlament schicken. Eine rasche Verständigung dort wäre angesichts unklarer Mehrheiten im Bundestag und der vorgezogenen Neuwahl ungewiss.

Klimakonferenz geht ins Finale - Verlängerung wahrscheinlich

BAKU: Die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan soll an diesem Freitag laut offiziellem Zeitplan enden - eine Verlängerung gilt jedoch als sehr wahrscheinlich. In den vergangenen Jahren dauerten die Klimagipfel der Vereinten Nationen fast immer deutlich länger als geplant. UN-Generalsekretär Antonió Guterres rief die Parteien auf, von Maximalpositionen abzurücken und Kompromisse einzugehen.

SPD-Nachwuchs trifft sich zu Bundeskongress

BERLIN/HALLE: Unter dem Eindruck der anhaltenden Diskussion über die SPD-Kanzlerkandidatur trifft sich der Nachwuchs der Sozialdemokraten an diesem Freitag in Halle (16.00 Uhr) zu einem Bundeskongress. Bei dem dreitägigen Treffen der Jusos werden auch Auftritte von SPD-Spitzenpolitikern erwartet: Am Samstag sind Grußworte von SPD-Chefin Saskia Esken, SPD-Vize und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und SPD-Generalsekretär Matthias Miersch geplant.

Statistiker legen Details zu Konjunktur im Sommerquartal vor

WIESBADEN: Angeschlagene Industrie, trübe Exportaussichten, verunsicherte Verbraucher: Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise. Doch im dritten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt überraschend um 0,2 Prozent zum Vorquartal gewachsen, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten schätzte. Details zum Sommerquartal will die Behörde am Freitag (8.00 Uhr) in Wiesbaden vorlegen.

Weiter 120 Millionen Euro im Eurojackpot

HELSINKI/MÜNSTER: Im Eurojackpot geht es bei der Ziehung der Gewinnzahlen am Freitag (gegen 21.00 Uhr) weiter um 120 Millionen Euro. Nach 13 Ziehungen ohne Hauptgewinn ist damit weiterhin die Einstellung des deutschen Gewinnrekordes im Lotto möglich. Zweimal haben in dieser europäischen Lotterie mit 19 Teilnehmerländern bislang Spieler aus Deutschland den Jackpot mit der Höchstsumme geknackt.

CDU, BSW und SPD in Thüringen präsentieren Koalitionsvertrag

ERFURT: Thüringens angehende Brombeer-Koalitionäre CDU, BSW und SPD präsentieren am Freitag (14.00 Uhr) in Erfurt ihr Regierungsprogramm. Fast zwölf Wochen nach der Landtagswahl und nach hartem Ringen vor allem um Passagen zu den friedenspolitischen Forderungen von BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht verständigten sich die drei Parteien auf einen Koalitionsvertrag.

Wirecard-Aktionär fordert Schadenersatz - Verhandlung im Musterprozess

MÜNCHEN: Viereinhalb Jahre nach der Pleite des Finanzdienstleistungskonzerns Wirecard verhandelt das Bayerische Oberste Landesgericht an diesem Freitag stellvertretend für eine Lawine von Schadenersatzforderungen die Musterklage eines hessischen Aktionärs. Das Musterverfahren steht quasi stellvertretend für insgesamt 8.500 Klagen von Wirecard-Anlegern, die zusammen 750 Millionen Euro Wiedergutmachung für ihre Kursverluste fordern.

Auslosung in der Nations League: DFB-Elf bekommt Viertelfinal-Gegner

NYON: Nur drei Tage nach dem letzten Länderspiel des Jahres steht für Bundestrainer Julian Nagelsmann schon der nächste wichtige Termin an. In Nyon am Genfer See werden am Freitag (12.00 Uhr) die Viertelfinal-Paarungen in der Nations League ausgelost. Die Fußball-Nationalmannschaft ist als Gruppensieger gemeinsam mit Spanien, Portugal und Frankreich in Topf 1 gesetzt. Mögliche Gegner in der ersten K.-o.-Runde des UEFA-Wettbewerbs sind für die DFB-Elf Italien, Dänemark und Kroatien.

FC Bayern eröffnet Bundesliga-Spieltag gegen Augsburg

MÜNCHEN: Mit dem bayerischen Duell zwischen Tabellenführer FC Bayern München und dem FC Augsburg startet die Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr) in den Jahresendspurt. Die Bayern können zum Auftakt des 11. Spieltags mit einem Heimsieg den Vorsprung auf den aktuell ersten Verfolger RB Leipzig auf acht Punkte vergrößern. Der FCA ist auswärts in dieser Saison noch sieglos. Er holte in vier Auswärtspartien nur einen Punkt.

Davis Cup: Tennis-Team kämpft um Finaleinzug

MALAGA: Das deutsche Tennis-Team kämpft bei den Davis Cup Finals in Malaga an diesem Freitag um den Einzug ins Finale. Die Mannschaft von Bundestrainer Michael Kohlmann trifft im Halbfinale ab 17.00 Uhr auf die Niederlande. Auch ohne den Weltranglisten-Zweiten Alexander Zverev hatte sich Deutschland im Viertelfinale gegen Kanada mit 2:0 durchgesetzt. Die Niederlande hatten überraschend mit 2:1 gegen Gastgeber Spanien gewonnen und damit die Karriere von Tennis-Legende Rafael Nadal beendet.

Debüt für neuen Basketball-Bundestrainer in Schweden

STOCKHOLM: Der neue Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú gibt an diesem Freitag sein Debüt. Der Spanier trifft mit der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation um 18.30 Uhr auf Schweden. Mumbrú muss dabei auf alle NBA-Profis und die Spieler aus der Euroleague verzichten, da diese parallel in ihren Club-Teams gefordert sind.

Skispringer starten in Norwegen in neue Saison

BERLIN: Die deutschen Skispringerinnen und Skispringer starten am Freitag im norwegischen Lillehammer mit einem Mixed-Team-Wettkampf (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) in die neue Saison. Am Samstag und Sonntag (ab 11.00 Uhr) stehen für die Frauen und Männer dann jeweils Einzelspringen an. Mit dem zweimaligen Olympiasieger und Vorjahres-Gesamtdritten Andreas Wellinger als Nummer eins sowie Rückkehrer Markus Eisenbichler beginnen die deutschen Skispringer den WM-Winter. Zudem setzt Bundestrainer Stefan Horngacher beim Saisonauftakt auf Routinier Karl Geiger, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Philipp Raimund. Bei den Frauen sind neben der siebenmaligen Weltmeisterin Katharina Schmid noch Selina Freitag, Juliane Seyfarth, Anna Hollandt, Agnes Reisch und Nachwuchsathletin Alvine Holz dabei.