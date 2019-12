Von: Redaktion DER FARANG | 20.12.19

Bundesrat entscheidet abschließend über Kompromiss zum Klimapaket

BERLIN (dpa) - Der Bundesrat entscheidet am Freitag (9.30 Uhr) bei seiner letzten Sitzung des Jahres 2019 über den Kompromiss zum Klimapaket der Bundesregierung. Nach der Zustimmung des Bundestages wird auch in der Länderkammer mit einem positiven Votum gerechnet, da sich Bund und Länder am Mittwoch im Vermittlungsausschuss auf einen Kompromiss geeinigt hatten.

Britisches Unterhaus stimmt über Brexit-Abkommen ab

LONDON (dpa) - Das britische Parlament stimmt am Freitag über das Austrittsabkommen mit der Europäischen Union ab (ca. 15.30 bis 16.00 Uhr). Dazu wird Premierminister Boris Johnson das entsprechende Ratifizierungsgesetz einbringen. Gleichzeitig soll eine Verlängerung der bis Ende 2020 vorgesehenen Übergangsfrist ausgeschlossen werden.

Koalitionsvertrag in Sachsen wird unterzeichnet

DRESDEN (dpa) - Gut dreieinhalb Monate nach der Landtagswahl steht Sachsen vor der Regierungsbildung. Nach fünf Jahren Schwarz-Rot soll am Freitag (9.00 Uhr) im Landtag der Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und SPD unterzeichnet werden. Damit gibt es erstmals ein Dreierbündnis im Freistaat.

Bundestagsdebatte zu Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz

BERLIN (dpa) - Die Enquete-Kommission des Bundestags zur künstlichen Intelligenz zieht eine Zwischenbilanz ihrer Arbeit. Am Freitag (9.00 Uhr) lassen die Fachpolitiker in einer einstündigen Plenardebatte die vergangenen anderthalb Jahre Revue passieren. Das Gremium, dem 19 Bundestagsabgeordnete und 19 Sachverständige angehören, soll Chancen und Risiken dieser technischen Revolution untersuchen und nach der parlamentarischen Sommerpause 2020 Handlungsempfehlungen abgeben.

GfK gibt neue Zahlen zur Konsumlaune bekannt

NÜRNBERG (dpa) - Das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK veröffentlicht am Freitag (8.00 Uhr) aktuelle Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland. Der von der GfK monatlich ermittelte Konsumklima-Index war im November leicht um 0,1 Zähler auf 9,7 Punkte gestiegen. Der private Konsum erwies sich in den vergangenen Monaten als wichtige Stütze der schwächelnden Konjunktur.

Gericht urteilt nach Sturz in Linienbus

MÜNCHEN/INGOLSTADT (dpa) - Wenn ein Linienbus eine Vollbremsung hinlegt und ein Fahrgast sich verletzt - wer haftet dann? Diese Frage beantwortet das Oberlandesgericht (OLG) in München am Freitag (9.00 Uhr). Die Versicherung eines verletzten Fahrgastes hat den Busfahrer und die städtische Verkehrsgesellschaft verklagt, nachdem der Fahrgast in einem Bus in Ingolstadt gestürzt war, als der Fahrer eine Vollbremsung machte.

Dreifachmord-Prozess gegen Vater und Söhne endet

ELLWANGEN (dpa) - In einem Prozess um drei Morde werden am Freitag (11.00 Uhr) in Baden-Württemberg die Urteile gegen einen Vater und seine zwei Söhne erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat für die drei Angeklagten lebenslange Haftstrafen gefordert. Das Plädoyer des Anwalts des 55-jährigen Vaters ist für Freitagmorgen vorgesehen, danach sollen am Landgericht Ellwangen die Urteile verkündet werden.

Urteil gegen mutmaßliche Gruppenvergewaltiger erwartet

KLEVE (dpa) - In einem Prozess gegen mutmaßliche Gruppenvergewaltiger soll am Freitag (15.00 Uhr) im niederrheinischen Kleve das Urteil verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft hatte bis zu siebeneinhalb Jahre Haft beantragt. Zwei junge Frauen sollen Opfer der Männer geworden sein.

Schutz vor Schweinepest: Zaunbau entlang Grenze zu Polen beginnt

COTTBUS (dpa) - An der Grenze von Brandenburg zu Polen werden am Freitag erstmals Zäune zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) errichtet. Der Bau soll nahe der Stadt Guben beginnen. Die 90 Zentimeter hohen Wildschutzzäune sollen je nach Gefährdungslage entlang der Neiße und Oder lokal und zeitlich begrenzt zum Einsatz kommen.

Frank Zanders Weihnachtsfest für Bedürftige mit Grußwort von Merkel

BERLIN (dpa) - Bei der 25. Ausgabe von Frank Zanders traditionellem Weihnachtsfest für Obdachlose und andere Bedürftige soll am Freitag (14.30 Uhr) eine Videobotschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gezeigt werden. Zu der Feier in Berlin-Neukölln werden wieder etwa 3.000 Gäste erwartet.

Letzter Drehtag bei der «Lindenstraße»

KÖLN (dpa) - Nach 34 Jahren enden am Freitag die Dreharbeiten für die ARD-Serie «Lindenstraße». Zum letzten Mal werden in den WDR-Kulissen in Köln-Bocklemünd Schauspieler wie Marie-Luise Marjan (Helga Beimer), Moritz Sachs (Klaus Beimer) und Irene Fischer (Anna Ziegler) vor der Kamera stehen. Im Fernsehen wird die letzte Folge dann am 29. März 2020 gezeigt.

Dortmund startet in Hoffenheim in den letzten Hinrunden-Spieltag

SINSHEIM (dpa) - Borussia Dortmund will auch ohne Kapitän Marco Reus seinen letzten Sieg im Jahr 2019 einfahren. Der wiedererstarkte BVB muss am Freitagabend zum Auftakt des 17. Spieltages bei 1899 Hoffenheim (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) ohne den verletzten Nationalstürmer auskommen.

Biathletinnen sprinten in Frankreich - Super G in Italien

LE GRAND BORNAND (dpa) - Die deutschen Biathletinnen hoffen beim letzten Weltcup des Jahres auf einen Aufwärtstrend. Im Sprint am Freitag (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport) in Le Grand Bornand wollen sie die desaströsen Ergebnisse von Hochfilzen vergessen machen. Auf der Saslong in den Dolomiten wollen die deutschen Speed-Fahrer ihre gute Form aus Nordamerika bestätigen. Josef Ferstl hat den Super-G in Gröden vor zwei Jahren gewonnen.

Handball-Bundestrainer Prokop reduziert EM-Kader - Bitter-Comeback?

STUTTGART (dpa) - Handball-Bundestrainer Christian Prokop wird am Freitag seinen Kader für die Vorbereitung auf die anstehende Europameisterschaft bekanntgeben. Der 40-Jährige nominiert maximal 18 Spieler, mit denen er ab dem 2. Januar für das Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden trainieren wird. Wahrscheinlich kehrt der frühere Weltmeister-Torhüter Johannes Bitter für die EM zurück ins Nationalteam, auch darüber hinaus könnte es Überraschungen im Aufgebot des Bundestrainers geben.