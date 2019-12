Von: Redaktion DER FARANG | 13.12.19

EU-Gipfel berät Brexit und Eurozonen-Reform

BRÜSSEL (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen beraten am Freitag (10.00 Uhr) beim EU-Gipfel in Brüssel über den Brexit und die Reform der Eurozone. Großbritannien hat am Donnerstag ein neues Parlament gewählt, die Staats- und Regierungschefs wollen nun die Konsequenzen für den bis Ende Januar geplanten britischen EU-Austritt diskutieren.

Klimagipfel auf der Zielgeraden: Uneinigkeit und Proteste

MADRID (dpa) - Der Weltklimagipfel in Madrid geht am Freitag in die letzte und entscheidende Runde. Es wird erwartet, dass sich der für den Abend geplante Abschluss wegen zahlreicher Konflikte verzögert. Unter anderem waren sich die Staaten zuletzt uneinig darüber, inwiefern schon in diesem Jahr höhere Klimaziele bis 2030 angekündigt werden müssen. Die Bewegung Fridays for Future und ein Bündnis junger europäischer Aktivisten haben erneut Demonstrationen angekündigt.

Stabilitätsrat von Bund und Ländern tagt in Berlin

BERLIN (dpa) - Der Stabilitätsrat kommt am Freitag in Berlin zusammen, um die Haushaltslage von Bund und Ländern und die Entwicklung der deutschen Staatsfinanzen zu erörtern. Bei seiner letzten Sitzung Mitte Juni stellte das Gremium von Bund und Ländern fest, dass der Schuldenstand Deutschlands 2019 trotz konjunktureller Schwächen voraussichtlich erstmals seit vielen Jahren unter die Schwelle der europäischen Sicherheitskriterien sinken werde.

Bundestag soll verschärftes Waffenrecht verabschieden

BERLIN (dpa) - Der Bundestag will am Freitag (Sitzungsbeginn 9.00 Uhr) das Waffenrecht verschärfen. Das Gesetz, das gegen Mittag verabschiedet werden soll, sieht unter anderem eine Überprüfung von Waffenbesitzern durch den Verfassungsschutz vor.

Prozess wegen verbotener Papierflieger in Nürnberg

NÜRNBERG (dpa) - Sie hatte zugelassen, dass geflüchtete Frauen und ihre Unterstützerinnen etwa 50 Papierflieger über den Zaun des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) warfen. Dafür muss sich eine Frau, die eine Kundgebung vor dem Bundesamt im Juli 2018 geleitet hatte, am Freitag (9.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Nürnberg verantworten.

Nah- und Fernverkehr in Frankreich weiterhin stark eingeschränkt

PARIS (dpa) - Nach mehr als einer Woche massiver Streiks werden auch für die kommenden Tage Störungen in Frankreichs Fernverkehr und im Pariser Nahverkehr erwartet. Von den 16 Metro-Linien in der französischen Hauptstadt sind am Freitag nur die Hälfte im Einsatz und der Großteil davon nur in den Stoßzeiten am Morgen und Abend. Das teilten die Pariser Verkehrsbetriebe RATP mit. Auch am Wochenende wird es demnach Einschränkungen geben.

Spitzentreffen von Politik und Wirtschaft zu Ladenetz für E-Autos

BERLIN (dpa) - Bundesregierung und Wirtschaftsverbände beraten am Freitag (14.00 Uhr) über den Ausbau des Ladenetzes für Elektroautos. An dem Treffen im Wirtschaftsministerium sollen neben Ressortchef Peter Altmaier (CDU) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auch Branchenverbände wie der BDEW und der VKU teilnehmen.

BGH urteilt im Streit um ein Münchner Eltern-Kind-Zentrum

KARLSRUHE/MÜNCHEN (dpa) - Müssen Bewohner einen Eltern-Kind-Treff im Haus hinnehmen, wenn dort an sich nur ein Laden geplant war? Der Bundesgerichtshof (BGH) urteilt am Freitag (9.00 Uhr) über einen kniffligen Fall aus München (V ZR 203/18).

Polizistinnen wegen Mordversuchs vor Gericht - Urteil erwartet

TÜBINGEN (dpa) - Im Prozess gegen zwei Polizistinnen wegen versuchten Giftmords am Ehemann einer der beiden Frauen wird am Freitag (10.00 Uhr) das Urteil erwartet. Die beiden müssen sich vor dem Landgericht Tübingen verantworten, weil sie gemeinsam versucht haben sollen, den Ehemann der Jüngeren mit Insulin umzubringen.

Freitagspiel: FC Augsburg hofft in Hoffenheim auf den nächsten Coup

SINSHEIM (dpa) - Der FC Augsburg fährt mit viel Selbstvertrauen zum Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim. Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt kann in Sinsheim (Anpfiff 20.30 Uhr/DAZN) einen Clubrekord einstellen. Gewinnt der Tabellenzwölfte, dann hat er in fünf Partien 13 Punkte geholt - das gelang dem FCA im Oberhaus bislang erst einmal, von Ende November bis Ende Dezember 2015.

Darts-WM beginnt mit vier Spielen: Auch van Gerwen gleich gefordert

LONDON (dpa) - Unter anderem mit einem Auftritt von Titelverteidiger Michael van Gerwen beginnt am Freitag die Darts-WM 2020 in London. Der Niederländer trifft zum Abschluss der ersten Session auf den Sieger der Partie Jelle Klaasen gegen Kevin Burness, die den Abend und damit das wichtigste Turnier des Jahres am Freitag (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) eröffnen.

Deutsche Biathlon-Männer wollen in Hochfilzen Wiedergutmachung

HOCHFILZEN (dpa) - Die deutschen Biathlon-Männer haben auf der zweiten Weltcup-Station in Hochfilzen einiges gut zu machen. Nach dem schwachen Saisonauftakt in Östersund soll es in Österreich besser werden und erstmals in dieser Saison bei einem Einzelstart ein Podestplatz her. Erste Gelegenheit ist am Freitag (14.20 Uhr/ARD und Eurosport live) im Sprint über zehn Kilometer.

Handball-Frauen vor entscheidendem Spiel um Platz sieben

KUMAMOTO (dpa) - Im Spiel um Platz sieben gegen Schweden geht es für die deutschen Handball-Frauen bei der Weltmeisterschaft in Japan um alles oder nichts. Nur mit einem Sieg würde die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener das Ticket für die Olympia-Ausscheidung sicher und die Chance auf die Teilnahme an den Sommerspielen 2020 in Tokio am Leben halten. Die Partie mit Endspiel-Charakter am Freitag in Kumamoto wird um 6.30 Uhr (MEZ) angepfiffen.