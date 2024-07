Das bringt der Freitag

Durchbruch oder Durchhänger für die Ampel?

BERLIN: Seit Monaten ringt die Ampel-Koalition um einen Haushaltsplan für 2025. Freitag könnte der Tag des Durchbruchs werden. Könnte. Am Donnerstagabend war noch völlig unklar, ob Kanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sich verständigen werden. So oder so wird die SPD-Fraktion um 7.00 Uhr zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Sie will am letzten Tag vor der parlamentarischen Sommerpause Klarheit haben, womit sie sich nach den Ferien ab dem 10. September befassen muss. Denn am Ende entscheidet nicht die Bundesregierung, sondern der Bundestag über den Haushalt.

Stichwahl im Iran: Reformkandidat tritt gegen Hardliner an

TEHERAN: Im Iran gehen an diesem Freitag der gemäßigte Präsidentschaftskandidat Massud Peseschkian und der Hardliner Said Dschalili in die Stichwahl. Rund 61 Millionen Wählerinnen und Wähler sind aufgerufen, einen Nachfolger des bei einem Hubschrauberunglück ums Leben gekommenen Ebrahim Raisi zu wählen. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr Ortszeit (6.30 bis 16.30 Uhr MESZ) mit der Möglichkeit zur Verlängerung geöffnet. Mit ersten Ergebnissen wird am Samstag gerechnet.

EM-Viertelfinale: Spanien als maximale Herausforderung

STUTTGART: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht vor ihrer bislang mit Abstand schwersten EM-Prüfung. In Stuttgart tritt die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag (18.00 Uhr/ARD/Magenta TV) gegen das bislang viermal siegreiche Spanien an. Im Falle eines Sieges würde Deutschland am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) in München auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Portugal und Frankreich treffen, die am Freitag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in Hamburg den nächsten Halbfinalisten ermitteln. Das Finale findet am Sonntag kommender Woche in Berlin (21.00 Uhr/ARD/Magenta TV) statt.

Bundestag berät über Bußgelder für Abtreibungsgegner

BERLIN: Der Bundestag berät an diesem Freitag über ein härteres Vorgehen gegen Abtreibungsgegner. So sollen Menschen, die Schwangere vor Einrichtungen, Beratungsstellen und Praxen belästigen, künftig Geldstrafen von bis zu 5.000 Euro drohen. Bislang war diese sogenannte Gehsteigbelästigung nicht als Ordnungswidrigkeit erfasst. Das soll sich ändern. Künftig soll es untersagt sein, das Betreten und Verlassen der Einrichtungen durch Hindernisse absichtlich zu erschweren, einer Schwangeren die eigene Meinung aufzudrängen, sie erheblich unter Druck zu setzen oder sie mit unwahren Tatsachenbehauptungen oder verstörenden Inhalten zu konfrontieren.

Bundesrat entscheidet über Cannabis im Straßenverkehr

BERLIN: Nach der Legalisierung von Cannabis entscheidet der Bundesrat am Freitag (ab 9.30 Uhr) über den zulässigen Grenzwert im Straßenverkehr. Es geht dabei um den Stoff Tetrahydrocannabinol (THC) und die Frage, wie hoch dieser im Blutserum sein darf, um noch fahrtüchtig zu sein. Das vom Bundestag bereits beschlossene Gesetz sieht einen Wert von 3,5 Nanogramm vor, was einem Blutalkoholwert von 0,2 Promille entspricht. Wer mit einem höheren THC-Wert am Steuer erwischt wird, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu 3.000 Euro geahndet wird.

Bundestag entscheidet über neue Stromtrassen

BERLIN: Der Bundestag befasst sich am Freitag mit Gesetzesänderungen, die den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland voranbringen sollen. Um den Ökostrom aus dem Norden Deutschlands künftig besser in den Süden transportieren zu können, sollen zwei neue Stromtrassen schneller als geplant umgesetzt werden. Dazu sollen neun Leitungen, die Teil dieser beiden Stromtrassen sind, vorzeitig gebaut werden. Die Änderung betrifft laut Gesetzentwurf zwei Trassen: den sogenannten Nord-Ost-Link, der Strom von Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern transportiert, sowie den Rhein-Main-Link. Der Rhein-Main-Link soll helfen, Strom aus Niedersachsen künftig besser in den Süden zu leiten.

Vergewaltigungsprozess gegen Christian B. geht weiter

Braunschweig (dpa/lni) - Der Missbrauchsprozess gegen Christian B., der auch im Fall Maddie verdächtig ist, geht am Freitag (9.00 Uhr) in Braunschweig weiter. Vor dem Landgericht muss sich der 47-Jährige wegen fünf schwerer Sexualstraftaten verantworten, die er in Portugal begangen haben soll. Es geht um drei Vergewaltigungen sowie zwei Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern zwischen 2000 und 2017. Zwei Tage vor dem nächsten Verhandlungstermin hatte die Kammer den Haftbefehl gegen den Angeklagten aufgehoben, weil kein dringender Tatverdacht mehr bestehe. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Entscheidung am Freitag noch einmal Thema wird. In Haft bleibt der Mann wegen einer anderen Verurteilung dennoch.

Prozess gegen Jérôme Boateng geht weiter

MÜNCHEN: Der Prozess gegen Fußball-Profi Jérôme Boateng geht weiter. Vor dem Landgericht München I soll die Vernehmung von Boatengs Ex-Freundin fortgesetzt werden, die dem Ex-Nationalspieler Gewalt vorwirft. Er ist wegen Körperverletzung angeklagt, weil er sie in einem Jahre zurückliegenden Karibik-Urlaub attackiert haben soll. Boateng bestreitet die Vorwürfe. Zuletzt hatte das Gericht zwei weitere Verhandlungstermine angesetzt, wie ein Gerichtssprecher sagte. Damit könnte das Urteil am 12. August fallen.

Duell zweier Stars: EM-Viertelfinale Portugal gegen Frankreich

HAMBURG: Das Viertelfinale zwischen Portugal und Frankreich bei der Fußball-EM in Deutschland ist vor allem ein Duell zwischen den Superstars Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappé. Der 39-jährige Portugiese und sein 14 Jahre jüngerer frühere Fan stehen am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Hamburg im Mittelpunkt. Mbappé könnte mit einem Sieg die Länderspiel-Karriere seines einstigen Idols möglicherweise beenden. Doch weder er noch Ronaldo haben bei dem Turnier bislang unbedingt geglänzt.

Struff trifft in dritter Wimbledon-Runde auf Medwedew

LONDON: Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff kämpft am Freitag in Wimbledon um seinen erstmaligen Einzug ins Achtelfinale. Der Tennisprofi aus dem Sauerland geht allerdings als Außenseiter in die Drittrundenpartie gegen den russischen Spitzenspieler Daniil Medwedew. Das Match ist als zweite Partie nach 11.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MESZ/Prime) auf Court zwei angesetzt. Beim Rasenklassiker in London ist Struff bisher noch nie über die dritte Runde hinausgekommen.