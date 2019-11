Von: Redaktion DER FARANG | 29.11.19

Erneut internationale Klimaproteste - 500 deutsche Städte dabei

BERLIN/KOPENHAGEN (dpa) - Unmittelbar vor dem Beginn der Weltklimakonferenz in Madrid wollen am Freitag erneut Abertausende Menschen in aller Welt für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Der deutsche Ableger der Klimabewegung Fridays for Future kündigte Aktionen in mehr als 500 Städten hierzulande an.

Bundesrat stimmt über wichtige Teile des Klimapakets ab

BERLIN (dpa) - Die Bundesländer könnten am Freitag wichtige Teile des Klimapakets der Bundesregierung vorerst stoppen. Der Bundesrat berät (ab 9.30 Uhr) darüber, zu welchen Gesetzen der Vermittlungsausschuss einberufen werden soll. Die große Frage ist, ob die Länder über ein Gesamtpaket verhandeln wollen. Vor der Abstimmung forderten Regierungschefs der Länder deutliche Nachbesserungen.

Bundestag beschließt Rekordhaushalt für 2020

BERLIN (dpa) - Der Bundestag stimmt am Freitag abschließend über den Haushalt für das kommende Jahr ab. Die große Koalition will unter anderem mehr Geld für Klimaschutz, Soziales, Verteidigung, Kitas und Schulen ausgeben. Der Haushalt sieht Rekordausgaben von 362 Milliarden Euro vor - 5,6 Milliarden mehr als in diesem Jahr.

Altmaier stellt überarbeitete Industriestrategie vor

BERLIN (dpa) - Für seine Strategie zur Stärkung der deutschen Industrie hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) viel Kritik eingesteckt. Nun stellt er eine überarbeitete Version an diesem Freitag (9.00 Uhr) in Berlin vor. Die Unternehmen sollen wettbewerbsfähiger werden, technologisch wieder aufholen und so auch Zehntausende Arbeitsplätze in Deutschland sichern.

Betreiber wollen Termin für BER-Eröffnung mitteilen

BERLIN (dpa) - Die Betreiber des neuen Hauptstadtflughafens wollen am Freitag (17.00 Uhr) in Berlin den genauen Eröffnungstermin des BER verkünden. Dies soll auf einer Sitzung des Aufsichtsrats geschehen. Bislang ist nur bekannt, dass der Flughafen an einem Tag im Oktober 2020 in Betrieb gehen soll.

Bundesagentur gibt Arbeitsmarktdaten für November bekannt

NÜRNBERG (dpa) - Vor dem Hintergrund einer sich leicht aufhellenden Konjunktur gibt die Bundesagentur für Arbeit am Freitag (10.00 Uhr) in Nürnberg ihre Arbeitsmarktstatistik für den November bekannt. Experten rechnen wegen Saisoneffekten mit einem geringfügigen Rückgang der Arbeitslosigkeit gemessen am Oktober.

Gesellschaft für deutsche Sprache gibt «Wort des Jahres» bekannt

WIESBADEN (dpa) - Die Gesellschaft für deutsche Sprache gibt am Freitag (10.00 Uhr) in Wiesbaden das «Wort des Jahres» 2019 bekannt. Mit der Aktion werden regelmäßig Begriffe gekürt, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres nach Ansicht der Jury sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. Für einen Platz auf der Liste ist laut der Gesellschaft nicht die Häufigkeit entscheidend, sondern die Signifikanz und Popularität.

Bundespresseball zum Thema Klimaschutz mit prominenten Politikern

BERLIN (dpa) - Mehr als 2000 Gäste aus Medien, Politik und Wirtschaft werden an diesem Freitag (18.00 Uhr) zum Bundespresseball im Berliner Luxushotel Adlon erwartet. Zugesagt haben sechs Minister, darunter Jens Spahn (CDU) und Franziska Giffey (SPD), zwei Ministerpräsidenten, drei Bundestags-Vizepräsidenten sowie Fraktions- und Parteivorsitzende. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird gegen 21.00 Uhr den offiziellen Eröffnungswalzer tanzen.

Union Berlin hofft auch bei Schalke 04 auf Chance

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der 1. FC Union Berlin will seine Erfolgsserie beim FC Schalke 04 fortsetzen. Nach zuletzt vier Pflichtspielsiegen nacheinander sieht Trainer Urs Fischer sein Team in der Fußball-Bundesliga-Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) nicht chancenlos. Bisher haben die Königsblauen in dieser Saison auswärts mit 13 Zählern mehr Punkte gesammelt als zu Hause (9).

Juncker und Tusk verabschieden sich aus ihren EU-Posten

BRÜSSEL (dpa) - EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk verabschieden sich am Freitag aus ihren Ämtern. Tusk übergibt (gegen 11.00 Uhr) in einer Zeremonie die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Charles Michel. Juncker gibt mittags (12.30 Uhr) eine letzte Pressekonferenz in jetziger Funktion, bevor seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen übernimmt.

Branche und Länderchefs treiben Windkraft-Debatte voran

BERLIN (dpa) - Im Streit um den stockenden Windkraft-Ausbau in Deutschland wollen sich am Freitag wichtige Vertreter der Branche (9.30 Uhr) und fünf Länderchefs aus Norddeutschland (10.30 Uhr) in Berlin zu Wort melden. Stephan Weil (SPD) aus Niedersachsen, Manuela Schwesig (SPD) aus Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Günther (CDU) aus Schleswig-Holstein, Peter Tschentscher (SPD) aus Hamburg und Andreas Bovenschulte (SPD) aus Bremen haben eine gemeinsame Stellungnahme zur Zukunft der Windenergie angekündigt.

Aktion Mensch gibt Zahlen zu arbeitslosen Schwerbehinderten bekannt

BONN (dpa) - Die Arbeitslosigkeit bei Schwerbehinderten ist noch immer überdurchschnittlich hoch. Doch auch sie haben in den vergangenen Jahren von dem Boom auf dem deutschen Arbeitsmarkt profitiert. Über die Entwicklung seit 2018 informieren die Aktion Mensch und das Handelsblatt Research Institute am Freitag (9.00 Uhr) bei der Veröffentlichung des «Inklusionsbarometers Arbeit 2019».

Nürnberger Christkindlesmarkt wird eröffnet

NÜRNBERG (dpa) - «Und wer da kommt, der soll willkommen sein» - Tausende Kinder und Erwachsene werden am Freitag (17.30 Uhr) dem feierlichen Prolog des Christkinds bei der Eröffnung des Nürnberger Christkindlesmarktes lauschen. Die 17-jährige Benigna Munsi wird die berühmten Worte von der Empore der Frauenkirche aus sprechen und damit den Markt eröffnen.

Tod von Baby Mohamed - Urteil in Prozess gegen Eltern erwartet

HAMBURG (dpa) - Im Prozess um den Tod des völlig abgemagerten Babys Mohamed wird am Freitag (10.00 Uhr) das Urteil des Landgerichts Hamburg erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft den Eltern Totschlag durch Unterlassen vor. Der 34 Jahre alte Vater und die 33-jährige Mutter sollen mit ihrem leidenden Kind nicht zum Arzt gegangen sein. Bei seinem Tod am 13. November 2017 hatte der zweieinhalb Monate alte Junge weniger gewogen als bei seiner Geburt.

Schlagersängerin Andrea Berg beginnt Tournee in Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Schlagersängerin Andrea Berg startet am Freitag (20.00 Uhr) ihre neue Tournee in Stuttgart. Bis Ende März will sie bei der «Mosaik»-Tour das Leben mit ihren Fans feiern, tanzen, lachen und träumen, wie die 53-Jährige vorab ankündigte.