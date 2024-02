Das bringt der Freitag

Treffen im Weißen Haus: Scholz spricht mit Biden über Ukraine-Hilfe

WASHINGTON: Am zweiten Tag seines Washington-Besuchs wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus treffen. Hauptthema wird die Fortsetzung der Militärhilfe für die Ukraine sein. Die USA und Deutschland sind die beiden wichtigsten Waffenlieferanten des von Russland angegriffenen Landes. Biden versucht seit Monaten, ein neues Milliardenpaket zur militärischen Unterstützung der Ukraine durch den Kongress zu bringen - bisher vergeblich. Scholz appellierte vor seinem Abflug an alle Verbündeten, in der Hilfe nicht nachzulassen.

Bundesamt mit Details zu rückläufiger Januar-Inflation

WIESBADEN: Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich zu Beginn des neuen Jahres deutlich verlangsamt - an diesem Freitag (8.00 Uhr) nennt das Statistische Bundesamt Details zur Inflation im Januar. Vorläufigen Berechnungen der Wiesbadener Behörde zufolge lagen die Verbraucherpreise im Januar 2024 um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Dies war der niedrigste Wert seit Juni 2021 mit damals 2,4 Prozent.

Aufzug am Jugendstilhaus: BGH urteilt zu Barrierefreiheit

KARLSRUHE/MÜNCHEN/BONN: Unter welchen Voraussetzungen darf bei Mehrfamilienhäusern Gemeinschaftseigentum so verändert werden, dass es barrierefrei wird? Der Bundesgerichtshof (BGH) urteilt an diesem Freitag (9.00 Uhr) über die Zulässigkeit solcher baulichen Veränderungen. Die Karlsruher Richter haben zwei Streitfälle unter die Lupe genommen. Im ersten Fall geht es um einen Außenaufzug im Innenhof eines Jugendstilhauses in München, im zweiten Fall um eine Terrasse mit Rampe an einer Wohnanlage in Bonn.

BGH verhandelt zu Wohnungseigentümer-Versammlungen während Corona

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe befasst sich am Freitag (9.30 Uhr) mit der Frage, ob es während der Corona-Pandemie erlaubt war, Eigentümerversammlungen nur schriftlich abzuhalten. Geklagt haben Mitglieder einer Eigentümergemeinschaft aus Südhessen. Deren Verwalterin hatte den Angaben nach zu einer schriftlichen Eigentümerversammlung am 24. November 2020 eingeladen und dies mit der Aufforderung verbunden, ihr eine Vollmacht und Weisungen für die Stimmabgabe zu erteilen. In der Eigentümerversammlung war dann laut BGH nur die Verwalterin anwesend und übersandte anschließend ein Protokoll mit den von ihr gefassten Beschlüssen.

Urteil zu tödlicher Samuraischwert-Attacke erwartet

SALZGITTER/BRAUNSCHWEIG: Im Prozess um eine tödliche Samuraischwert-Attacke in Salzgitter wird fast zehn Jahre nach der Tat ein Urteil erwartet. Die Verkündung sei früher als zunächst geplant schon für diesen Freitag (11.00 Uhr) vorgesehen, teilte das Landgericht Braunschweig mit. Angeklagt ist ein 43-jähriger Deutscher mit philippinischer Abstammung. Er soll im Juli 2014 seinem Cousin mit einer leeren Glasflasche auf den Kopf geschlagen und mit einem Samuraischwert zugestochen zu haben. Kurz nach Tat der setzte sich der Verdächtige ab. Erst mehrere Jahre später gelang es Ermittlern, den Mann auf den Philippinen ausfindig zu machen.

Grundsteinlegung für Museum «berlin modern» wird gelegt

BERLIN: Auf Deutschlands aktuell teuerster Kulturbaustelle wird an diesem Freitag (10.00 Uhr) der Grundstein gelegt. Damit kommt das inzwischen als «berlin modern» firmierende Museum des 20. Jahrhunderts in Berlin voran. Bis 2027 soll am Kulturforum unweit des Potsdamer Platzes im Herzen der Hauptstadt der rund eine halbe Milliarde Euro teure Bau als siebter Standort der Nationalgalerie fertiggestellt sein.

BVB will gegen Freiburg Champions-League-Platz festigen

DORTMUND: Borussia Dortmund möchte seinen Champions-League-Platz in der Fußball-Bundesliga festigen. Zum Auftakt des 21. Spieltages empfängt der Tabellenvierte an diesem Freitag (20.30/Uhr/DAZN) den SC Freiburg. Vor der ausverkauften Partie mit 81.365 Zuschauern hat sich die Personallage beim BVB deutlich entspannt. So kann Edin Terzic wieder mit den genesenen Profis Marco Reus, Julian Brandt, Gregor Kobel, Karim Adeyemi und Julian Ryerson planen. Sein Freiburger Kollege Christian Streich hingegen muss auf Abwehrchef Matthias Ginter wegen einer Achillessehnenreizung verzichten.

Medaillenchance für Biathletinnen im WM-Sprint in Nove Mesto

NOVE MESTO: Die deutschen Biathletinnen haben bei der Weltmeisterschaft im tschechischen Nove Mesto im Sprint die nächste Medaillenchance. Nach der verpatzten Mixed-Staffel mit Platz fünf zum Auftakt will es vor allem Franziska Preuß am Freitag (17.20 Uhr/ARD und Eurosport) besser machen. Die 29-jährige Bayerin hatte dem Team mit einer Strafrunde am Mittwochabend das erste mögliche Edelmetall gekostet. Für den Deutschen Skiverband treten über 7,5 Kilometer außerdem Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Sophia Schneider an. Die deutsche Titelverteidigerin Denise Herrmann-Wick ist nach ihrem Rücktritt im Frühjahr nicht mehr dabei.

Olympia-Plätze das Ziel: Wassersprung-Team bei WM gefordert

DOHA: Bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Katar liegt der Fokus des deutschen Teams am Freitag auf dem Wasserspringen. Im Wettbewerb vom Drei-Meter-Brett wollen Lena Hentschel und Saskia Oettinghaus ab 8.02 Uhr/MEZ ins Finale am Abend (16.32/MEZ) einziehen. Dabei geht es auch um Olympia-Quotenplätze für Deutschland. Bislang hat das Team des Deutschen Schwimm-Verbandes für diese Disziplin bei den Spielen in Paris noch keinen Startplatz. Jaden Eikermann und Luis Avila Sanchez sind zudem im Vorkampf beim Turmspringen gefordert (10.32/MEZ).