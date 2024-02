Das bringt der Freitag

Vorstellung eines milliardenschweren Förderprogramms für Schulen

BERLIN: Nach monatelangen Verhandlungen wollen Bund und Länder am Freitag (14.00 Uhr) in Berlin ihre Pläne für ein milliardenschweres Förderprogramm für Schulen in schwierigen sozialen Lagen vorstellen.

Bundestag stimmt abschließend über Haushalt 2024 ab

BERLIN: Mit mehrwöchiger Verspätung stimmt der Bundestag am Freitag abschließend über den Bundeshaushalt 2024 ab. Auch die umstrittenen Sparmaßnahmen zulasten der Landwirte sollen im Parlament beschlossen werden. Insgesamt sind im laufenden Jahr Ausgaben in Höhe von 476,8 Milliarden Euro geplant.

Bundesrat berät über E-Rezept und Abschiebungen

BERLIN: Der Bundesrat befasst sich am Freitag (09.30 Uhr) mit zwei Gesetzesvorhaben zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Mit dem E-Rezept können Patientinnen und Patienten verschreibungspflichtige Arzneimittel Rezepte elektronisch erhalten.

Prozess gegen Ex-KSK-Kommandeur beginnt

TÜBINGEN/CALW: Nach einer Munitionsaffäre beim Kommando Spezialkräfte (KSK) muss sich der frühere KSK-Kommandeur, Brigadegeneral Markus Kreitmayr, von diesem Freitag (09.00 Uhr) an vor dem Tübinger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 55-Jährigen unterlassene Mitwirkung bei Strafverfahren vor - das ist Paragraf 40 Wehrstrafgesetz. Der Vorwurf sei vergleichbar mit dem Straftatbestand der Strafvereitelung, hatte es von der Anklagebehörde dazu geheißen.

UN-Gericht entscheidet über Klage der Ukraine gegen Russland

DEN HAAG: Zu einer Klage der Ukraine gegen Russland wird der Internationale Gerichtshof an diesem Freitag eine Vorentscheidung treffen. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen in Den Haag will zunächst entscheiden, ob es in dieser Sache befugt ist, ein Hauptverfahren zu eröffnen.

Ganztägige Warnstreiks im ÖPNV in rund 80 Städten

BERLIN: Mit einem ganztägigen Warnstreik will die Gewerkschaft Verdi an diesem Freitag in Dutzenden Städten den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) weitgehend zum Erliegen bringen. Betroffen sind rund 80 Städte in 15 Bundesländern und 40 Landkreisen, wie die Gewerkschaft zuvor mitteilte. Lediglich in Bayern wird es keine Aktionen geben, weil dort derzeit keine Tarifverhandlungen stattfinden.

Thyssenkrupp-Eigentümer treffen sich in Bochum

BOCHUM: Die Aktionäre des Industriekonzerns Thyssenkrupp treffen sich am Freitag (10:00 Uhr) in Bochum zu ihrer Jahreshauptversammlung. Es ist das erste Aktionärstreffen mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden Miguel López, der im Juni vergangenen Jahres das Ruder seiner Vorgängerin Martina Merz übernommen hatte. Außerdem ist es die erste Präsenz-Hauptversammlung des Traditionskonzerns nach der Corona-Pandemie.

Hirschrufer röhren um den Meistertitel

DORTMUND: Zum 25. Mal röhren auf der Messe «Jagd und Hund» in Dortmund Jäger um die Wette. Bei der Deutschen Meisterschaft der Hirschrufer gehen an diesem Freitag (12.00 Uhr) 15 Teilnehmer und eine Teilnehmerin aus sieben Bundesländern an den Start, wie der Wettbewerbsveranstalter mitteilte.

Watschn, Schmähgesänge und deftiger Spott - «Fastnacht in Franken»

VEITSHÖCHHEIM: Die Prominenten ziehen alljährlich eine Kostüm-Show ab, allen voran Ministerpräsident Markus Söder: Die Kultsendung «Fastnacht in Franken» des Bayerischen Rundfunks, live aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim bei Würzburg, lädt am Freitag (19.00 Uhr) vor die Fernsehbildschirme.

Selbstbewusste Heidenheimer wollen Favorit Dortmund ärgern

HEIDENHEIM: Zwei formstarke Mannschaften eröffnen den 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga: Aufsteiger 1. FC Heidenheim ist seit mittlerweile sechs Partien ungeschlagen und empfängt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) Borussia Dortmund.

Davis-Cup-Team tritt ohne Zverev in Ungarn an

TATABÁNYA: Die deutschen Tennis-Herren starten am Freitag ohne Australian-Open-Halbfinalist Alexander Zverev in die Davis-Cup-Qualifikationsrunde in Ungarn. Dominik Koepfer eröffnet das Duell in Tatabánya gegen die ungarische Nummer eins Fabian Marozsan (15.00 Uhr/DAZN und TennisChannel). Anschließend spielt Jan-Lennard Struff als deutscher Spitzenspieler gegen Marton Fucsovics.

Schwimm-WM startet in Doha: Wasserspringer gefordert

DOHA: Bei den Weltmeisterschaften in Doha haben die deutschen Wasserspringerinnen und Wasserspringer gleich am ersten Wettkampftag Medaillenchancen. Zum Auftakt an diesem Freitag (13.30 Uhr/MEZ) tritt die Mannschaft von Bundestrainer Christoph Bohm im Mixed-Team-Wettkampf an.