Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 05.01.24 | Überblick

Politiker und Angehörige nehmen Abschied von Schäuble

OFFENBURG: Spitzenpolitiker und Angehörige werden an diesem Freitag (11.00 Uhr) im badischen Offenburg Abschied vom gestorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble nehmen. Den öffentlich übertragenen Trauergottesdienst in der evangelischen Stadtkirche leitet die Landesbischöfin von Baden, Heike Springhart.

Weiterer Prozess um Einbruch in Grünes Gewölbe beginnt in Dresden

DRESDEN: Am Landgericht Dresden beginnt an diesem Freitag (09.30) ein weiterer Prozess um den Juwelendiebstahl aus der Schatzkammer Grünes Gewölbe in Dresden. Acht Monate nach Ende des ersten Prozesses muss sich nun ein 24-Jähriger wegen Beihilfe zum Diebstahl mit Waffen, Sachbeschädigung und Brandstiftung verantworten. Er gehört zum Berliner Remmo-Clan und ist ein Bruder beziehungsweise Cousin der jungen Männer, die bereits wegen der Tat zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. Da er zur Tatzeit juristisch noch als heranwachsend galt, muss er sich vor der Jugendkammer verantworten.

Oscar Pistorius kommt auf Bewährung frei

PRETORIA: Der ehemalige südafrikanische Sportstar Oscar Pistorius kommt fast elf Jahre nach dem gewaltsamen Tod seiner damaligen Freundin Reeva Steenkamp an diesem Freitag auf Bewährung frei. Er hatte die damals 29-jährige Steenkamp, ein Model mit Jura-Studium, in der Nacht zum Valentinstag 2013 mit vier Schüssen durch die Toilettentür seiner Villa getötet. Für die Tat wurde der unterhalb beider Knie amputierte Sprintstar im Jahr 2013 zu einer Haftstrafe von 13 Jahren und fünf Monaten verurteilt.

Eurojackpot mit 120 Millionen Euro gefüllt

MÜNSTER/HELSINKI: Bei der Ziehung der Gewinnzahlen des Eurojackpots geht es am Freitag (gegen 21.00 Uhr) um 120 Millionen Euro. Sollte ein Glückspilz aus Deutschland den Topf knacken, würde der deutsche Rekordgewinn eingestellt. Zweimal konnten sich bislang deutsche Lottospieler diese Summe sichern.

Skispringer treten in der Qualifikation von Bischofshofen an

BISCHOFSHOFEN: Nach einem Reise- und Ruhetag sind die Skispringer um Vierschanzentournee-Hoffnungsträger Andreas Wellinger am Freitag in Bischofshofen wieder gefordert. Um 16.30 Uhr (ARD und Eurosport) steht die Qualifikation für den letzten Akt des Schanzenspektakels auf dem Programm.

Zwei Sprints am Freitag: Biathleten legen in Oberhof los

OBERHOF: Mit einem Tag Verspätung startet am Freitag der Biathlon-Weltcup in Oberhof. Der Zeitplan der vierten Station in dieser Saison wurde aufgrund von heftigem Regen, Windböen und Plusgraden durcheinandergewirbelt. Der Sprint der Männer über zehn Kilometer beginnt am Freitag um 11.20 Uhr (ARD). Die Frauen sind ab 14.25 Uhr über 7,5 Kilometer dran.

United Cup: Zverev und Kerber gegen Griechenland

SYDNEY: Das deutsche Tennis-Team mit Angelique Kerber und Alexander Zverev kämpft beim United Cup an diesem Freitag (7.30 Uhr) um den Einzug ins Halbfinale. Die deutsche Mannschaft bekommt es in Sydney mit Griechenland zu tun. Zunächst trifft Kerber auf Maria Sakkari. Danach spielt der in diesem Jahr noch ungeschlagene Zverev gegen Stefanos Tsitsipas. Die Entscheidung könnte dann im Mixed-Doppel fallen.