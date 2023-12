Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 29.12.23 | Überblick

Offizieller Start zu bundesweiter Sternsinger-Aktion im Allgäu

KEMPTEN: Rund 600 Sternsinger aus verschiedenen deutschen Bistümern werden am Freitag in Kempten zur bundesweiten Eröffnung der 66. Aktion Dreikönigssingen erwartet. Bei der Spendensammlung soll in den kommenden Wochen Geld für das Amazonasgebiet in Südamerika zusammenkommen. Durch die Spenden soll der tropische Regenwald dort erhalten und eine dauerhafte Existenzgrundlage für die Menschen in der Region geschaffen werden. Bei dem katholischen Brauch des Sternsingens gehen in der Zeit um die Jahreswende Kinder, die sich als Heilige Drei Könige verkleiden, von Haus zu Haus, um Spenden zu sammeln. Sie schreiben dabei den traditionellen Segen «C+M+B» über die Eingangstür.

Wetterdienst liefert Details zum Rekordjahr 2023

OFFENBACH: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlicht am Freitag seine vorläufige Jahresbilanz. Ein Rekord steht bereits fest: 2023 war das wärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen 1881, wie ein Sprecher mitgeteilt hatte. Die Durchschnittstemperatur werde voraussichtlich bei 10,6 Grad liegen. Schon 2022 war es in Deutschland außergewöhnlich warm gewesen: Mit einer Jahresmitteltemperatur von 10,5 Grad Celsius lag das Vorjahr gleichauf mit dem damaligen Rekordhalter 2018. In der vorläufigen Jahresbilanz für 2023 liefert der DWD neben den Temperaturen auch Angaben wie Niederschlag und Sonnenscheindauer.

Vierschanzentournee beginnt mit Auftaktspringen in Oberstdorf

OBERSTDORF: Bei der 72. Vierschanzentournee wird an diesem Freitag die Jagd auf den goldenen Adler eröffnet. Beim traditionell ersten Wettkampf auf der großen Schattenbergschanze rechnen sich gleich drei deutsche Skispringer Chancen auf eine Top-Platzierung aus. Im Gesamtweltcup liegen Andreas Wellinger, Pius Paschke und Lokalmatador Karl Geiger auf den Rängen zwei bis vier. Stärker war in der laufenden Saison bislang nur der Österreicher Stefan Kraft. Los geht es am Freitag (17.15 Uhr/ARD und Eurosport) vor mehr als 25.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena.