Das bringt der Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 22.12.23 | Überblick

Statistiker berichten über Immobilienpreise - geht Verfall weiter?

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt legt an diesem Freitag (8.00 Uhr) Zahlen zu den Preisen für Wohnimmobilien im dritten Quartal vor. Die Daten werden zeigen, ob sich der jüngste Preisrückgang am Immobilienmarkt fortgesetzt hat. Nach Zahlen des Verbands deutscher Pfandbriefbanken haben sich Wohnimmobilien im dritten Quartal im Schnitt um 6,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum verbilligt und um 1,7 Prozent zum zweiten Quartal.

Prozess gegen Jens Lehmann geht weiter - Urteil erwartet

STARNBERG: Der Prozess gegen den früheren Fußball-Nationaltorwart Jens Lehmann vor dem Amtsgericht Starnberg geht am Freitag (10.00 Uhr) weiter. Ein Urteil wird erwartet. Im Zentrum der Vorwürfe gegen den 54-Jährigen steht ein skurriler Nachbarschaftsstreit. Die Staatsanwaltschaft wirft dem WM-Helden von 2006 vor, mit einer Kettensäge in die neu gebaute Garage seines Nachbarn eingedrungen zu sein und dort einen Dachbalken angesägt zu haben.

Spannung steigt vor traditionsreicher Weihnachtslotterie in Spanien

MADRID: Bei der Ziehung der Gewinnzahlen der weltberühmten Weihnachtslotterie in Spanien halten am Freitag wieder Millionen Menschen den Atem an. Die Zahlen, die über top oder doch wieder flop entscheiden, werden im Teatro Real in Madrid von Schülern des Internats San Ildefonso live im Fernsehen vorgesungen. Rund vier Stunden dauert die Übertragung, bei der jedes Detail penibel von den Kameras beobachtet wird.

Fast 40 Jahre nach Mord an 15-Jähriger wird Urteil erwartet

DARMSTADT: Fast 40 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer 15 Jahre alten Jugendlichen aus dem südhessischen Lindenfels wird an diesem Freitag (11.30 Uhr) das Urteil gegen den Angeklagten erwartet. Der mehrfach vorbestrafte 62-Jährige soll sie im Juni 1986 in einen Wald gedrängt, mit einem Messer bedroht, vergewaltigt und anschließend erstochen haben.

Schindler und Hempel bei Darts-WM gefordert

LONDON: Am achten Tag der Darts-Weltmeisterschaft in London sind gleich zwei deutsche Profis gefordert. Florian Hempel eröffnet am Freitagabend (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) die Abendsession gegen den belgischen Spitzenspieler Dimitri van den Bergh. Direkt im Anschluss (21.00 Uhr) bekommt es Martin Schindler mit dem Niederländer Jermaine Wattimena zu tun. In beiden Partien geht es um den Einzug in die dritte Runde, die nach Weihnachten ausgespielt wird.